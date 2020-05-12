Маникюр 2020: стильный дизайн на короткие ногти (Фото)

1 Многие мастера маникюра демонстрируют свои новые идеи именно на короткой длине ноготков. Таким способом они убеждают девушек, что короткая ногтевая пластина способна на кардинальное перевоплощение общего образа.

2 Но самое главное достоинство такого маникюра в практичности и универсальности. О самых модных идеях дизайна мы расскажем далее.

3 Маникюр на короткие ноготки имеет массу вариаций. Благодаря идеям мастеров каждая девушка подберет для себя подходящий дизайн.

4 В перечне самых актуальных и модных вариантов дизайна: однотонное покрытие, плавное омбре, флористические рисунки, абстракции и французский дизайн.

5 Именно такие идеи на данный момент пользуются наибольшей популярностью среди модниц.

6 Долгожданная теплая весенняя погода вдохновляет многих девушек на колоссальные изменения в своем внешнем виде. И маникюр здесь играет немаловажную роль.

7 Правильный выбор дизайна ногтей делает женщину краше и привлекательнее. В 2020 году предлагается разнообразить весенний нейл-арт.

8 Этому помогут яркие абстрактные рисунки, кружевные узоры и геометрические фигуры. Не стоит забывать о популярных изображениях веточек, цветочков и бутончиков. Все это будет прекрасно смотреться на коротких ноготках.

9 В летнее время года женские ручки должны выглядеть как можно привлекательнее и ярче. Именно поэтому мастера маникюра стараются как можно лучше украсить короткие ноготки.

10 Для этого используется техника френча с необычным выполнением улыбки, рисунки сочных фруктов, дополнение в виде страз, цветочные орнаменты, яркий градиент и декор в виде конфетти.

11 Светлые оттенки ассоциируются с элегантностью, аккуратностью и женственностью. Именно поэтому данная палитра очень часто используется в сочетании с короткими ноготками.

12 В светлом исполнении прекрасно выглядит матовое покрытие, легкий градиент и однотонное покрытие. В качестве дополнения можно применить фольгу, рисунки цветов, втирку, пудровое покрытие или глиттер.

13 В светлой палитре лидирующие места занимают молочный, кремовый, светло-голубой, нюдовый, пастельный и белый цвет.

14 Темный цвет в сочетании с короткими ноготками имеет ряд поклонниц. Такой маникюр достаточно универсальный. К нему можно смело выбирать любую текстуру или декор, а также сочетать как с повседневным, так и с торжественным луком.

15 В качестве украшения востребованы необычные изображения на больших ноготках. Не стоит забывать о геометрии и абстракции.

16 Среди декора мастера нейл-арта наиболее выделяют хрустальную крошку, стразы, бусинки, глиттер или фольгу. Для коротких ноготков подойдут такие цвета, как фиолетовый, темно-зеленый, синий, черный, серый или бордовый.