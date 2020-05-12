Маникюр 2020: стильный дизайн на короткие ногти (Фото)

Многие мастера маникюра демонстрируют свои новые идеи именно на короткой длине ноготков. Таким способом они убеждают девушек, что короткая ногтевая пластина способна на кардинальное перевоплощение общего образа.
Но самое главное достоинство такого маникюра в практичности и универсальности. О самых модных идеях дизайна мы расскажем далее.
Маникюр на короткие ноготки имеет массу вариаций. Благодаря идеям мастеров каждая девушка подберет для себя подходящий дизайн.
В перечне самых актуальных и модных вариантов дизайна: однотонное покрытие, плавное омбре, флористические рисунки, абстракции и французский дизайн.
Именно такие идеи на данный момент пользуются наибольшей популярностью среди модниц.
Долгожданная теплая весенняя погода вдохновляет многих девушек на колоссальные изменения в своем внешнем виде. И маникюр здесь играет немаловажную роль.
Правильный выбор дизайна ногтей делает женщину краше и привлекательнее. В 2020 году предлагается разнообразить весенний нейл-арт.
Этому помогут яркие абстрактные рисунки, кружевные узоры и геометрические фигуры. Не стоит забывать о популярных изображениях веточек, цветочков и бутончиков. Все это будет прекрасно смотреться на коротких ноготках.
В летнее время года женские ручки должны выглядеть как можно привлекательнее и ярче. Именно поэтому мастера маникюра стараются как можно лучше украсить короткие ноготки.
Для этого используется техника френча с необычным выполнением улыбки, рисунки сочных фруктов, дополнение в виде страз, цветочные орнаменты, яркий градиент и декор в виде конфетти.
Светлые оттенки ассоциируются с элегантностью, аккуратностью и женственностью. Именно поэтому данная палитра очень часто используется в сочетании с короткими ноготками.
В светлом исполнении прекрасно выглядит матовое покрытие, легкий градиент и однотонное покрытие. В качестве дополнения можно применить фольгу, рисунки цветов, втирку, пудровое покрытие или глиттер.
В светлой палитре лидирующие места занимают молочный, кремовый, светло-голубой, нюдовый, пастельный и белый цвет.
Темный цвет в сочетании с короткими ноготками имеет ряд поклонниц. Такой маникюр достаточно универсальный. К нему можно смело выбирать любую текстуру или декор, а также сочетать как с повседневным, так и с торжественным луком.
В качестве украшения востребованы необычные изображения на больших ноготках. Не стоит забывать о геометрии и абстракции.
Среди декора мастера нейл-арта наиболее выделяют хрустальную крошку, стразы, бусинки, глиттер или фольгу. Для коротких ноготков подойдут такие цвета, как фиолетовый, темно-зеленый, синий, черный, серый или бордовый.
Современная нейл-арт индустрия всеми способами пытается убедить модниц в том, что французский маникюр – самый лучший вариант для украшения короткой ногтевой пластины.