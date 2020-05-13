Маникюр 2020: модные идеи "хищного" дизайна (Фото)

1 Подобный дизайн завораживает и благодаря своей уникальной способности гармонично сочетаться со многими техниками, пользуется большой популярностью у посетительниц маникюрных салонов.

2 «Хищные» ноготки универсально дополняют любой образ и достойны называться лучшими в этом сезоне.

3 Леопардовый принт является вечным трендом и весьма активно используется в нейл-индустрии.

4 Следуя веяньям моды, дизайнеры в каждом сезоне усовершенствуют известные техники и виды оформления, представляя в конечном итоге невероятные шедевры дизайна, которые мгновенно становятся востребованными.

5 Леопардовые ноготки всегда пользовались большой популярностью, а в 2020 году привычные вариации оформления в новой интерпретации приятно удивят модниц любых возрастов.

6 Подобное предложение выглядит невероятно нежно и привлекательно. Матовый леопардовый дизайн 2020 предполагает использование тёмных оттенков для нанесения узора.

7 Основание при этом должно быть светлее лака для рисунков или прозрачным.

8 Характерные для леопардового принта пятна, могут выделять акцентом несколько пальчиков или красоваться на всех ноготках.

9 Оформление ноготков в стиле минимализм придётся по вкусу скромным особам, которые предпочитают сдержанность и лаконичность в создании образа.

10 Нейл-мастера советуют украшать леопардовым принтом в этом сезоне лишь часть ноготка. Рисунки лучше располагать в области прикорневой зоны или на кончике ногтевой пластины.

11 Бежевый, розовый или голубой в качестве основания смотрится очень стильно. Принтованные участки можно дополнительно выделить блестящими линиями.

12 Французский маникюр и леопардовый принт создают просто потрясающий дуэт на ноготках.

13 В современных интерпретациях «хищными» узорами следует выделять не только кончик ногтевой пластины, но и акцентные пальчики.

14 Также очень стильно смотрятся леопардовые пятнышки на основании в сочетании с улыбкой, оформленной одним из оттенков рисунка. Блестящие дополнения в виде золотистого глиттера или страз только усилят элегантность подобного френча.

15 Сдержанная и нюдовая палитра лаков, которую принято использовать при создании леопардового принта в этом году может заиграть новыми красками.

16 Для модного дизайна можно использовать невероятно яркие цвета. Ваш яркий леопардовый маникюр может быть алым, фиалковым, оранжевым или лазурным. Также можно использовать неоновые и кислотные оттенки, дополнительно украшать ноготки блестящими деталями, комбинировать несколько техник и оформлять «хищные» узоры в матовом топе.

17 Нюдовая палитра считается универсальной и примеры оформления леопардовых ноготков в таком решении весьма актуальны.

18 Характерные пятнистые изображения красиво смотрятся на акцентных пальчиках и сочетаются с декором.