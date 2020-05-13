Маникюр 2020: модные идеи "хищного" дизайна (Фото)

Подобный дизайн завораживает и благодаря своей уникальной способности гармонично сочетаться со многими техниками, пользуется большой популярностью у посетительниц маникюрных салонов.
«Хищные» ноготки универсально дополняют любой образ и достойны называться лучшими в этом сезоне.
Леопардовый принт является вечным трендом и весьма активно используется в нейл-индустрии.
Следуя веяньям моды, дизайнеры в каждом сезоне усовершенствуют известные техники и виды оформления, представляя в конечном итоге невероятные шедевры дизайна, которые мгновенно становятся востребованными.
Леопардовые ноготки всегда пользовались большой популярностью, а в 2020 году привычные вариации оформления в новой интерпретации приятно удивят модниц любых возрастов.
Подобное предложение выглядит невероятно нежно и привлекательно. Матовый леопардовый дизайн 2020 предполагает использование тёмных оттенков для нанесения узора.
Основание при этом должно быть светлее лака для рисунков или прозрачным.
Характерные для леопардового принта пятна, могут выделять акцентом несколько пальчиков или красоваться на всех ноготках.
Оформление ноготков в стиле минимализм придётся по вкусу скромным особам, которые предпочитают сдержанность и лаконичность в создании образа.
Нейл-мастера советуют украшать леопардовым принтом в этом сезоне лишь часть ноготка. Рисунки лучше располагать в области прикорневой зоны или на кончике ногтевой пластины.
Бежевый, розовый или голубой в качестве основания смотрится очень стильно. Принтованные участки можно дополнительно выделить блестящими линиями.
Французский маникюр и леопардовый принт создают просто потрясающий дуэт на ноготках.
В современных интерпретациях «хищными» узорами следует выделять не только кончик ногтевой пластины, но и акцентные пальчики.
Также очень стильно смотрятся леопардовые пятнышки на основании в сочетании с улыбкой, оформленной одним из оттенков рисунка. Блестящие дополнения в виде золотистого глиттера или страз только усилят элегантность подобного френча.
Сдержанная и нюдовая палитра лаков, которую принято использовать при создании леопардового принта в этом году может заиграть новыми красками.
Для модного дизайна можно использовать невероятно яркие цвета. Ваш яркий леопардовый маникюр может быть алым, фиалковым, оранжевым или лазурным. Также можно использовать неоновые и кислотные оттенки, дополнительно украшать ноготки блестящими деталями, комбинировать несколько техник и оформлять «хищные» узоры в матовом топе.
Нюдовая палитра считается универсальной и примеры оформления леопардовых ноготков в таком решении весьма актуальны.
Характерные пятнистые изображения красиво смотрятся на акцентных пальчиках и сочетаются с декором.
Можно дополнять дизайн элементами фольги в качестве подложки или выполнять рисунки блестящими лаками.