Летняя обувь 2020: модели, которые актуальны в жаркий сезон (Фото)

1 Модель туфель Мэри Джейн Отличительной чертой данной модели обуви является тонкий ремешок, находящийся на подъеме туфель. Такая обувь отлично подойдет для романтичных образов и нежных летних платьев. Ранее туфли были представлены только на плоской подошве, но модельеры внесли новый шик в модель и создали их на разных видах каблука.

2 Классические лодочки Для стильных, элегантных модниц лодочки стали самой большой любовью. Их неповторимая и в то же время простая форма позволяет создавать строгие, легкие и повседневные образы на каждый день. В этом сезоне особенно актуальны лодочки в различных ярких оттенках и с дополнительными декоративными вставками.

3 Вьетнамки Для комфортного и практичного образа стоит подобрать удобные вьетнамки. Эта универсальная и своеобразная обувь была популярна еще в прошлом году, и вновь обратила на себя взгляд модных домов и стильных женщин. Модель отличается от других легких босоножек перемычкой между пальцев. Вьетнамки идеально подходят к пляжным и городским образам, которые не требуют строгости в одежде.

4 Высокая платформа в босоножках В летнем сезоне босоножки с высокой платформой будут как никогда актуальны. Различные фасоны самой обуви и ее платформы позволяют подобрать к ним любой образ. Самым стильным вариантом будет лук в кэжуал стиле. Также гармонично обувь смотрится с легкими, летними платьями любой длины.

5 Оригинальный каблук В этом сезоне новинкой модных трендов стал необычный каблук. Именно в летний период будут особенно популярны данные модели. Оригинальные туфли могут позволить себе только очень уверенные в себе женщины, и сочетать их можно с яркими и торжественными нарядами. Фантазия модельеров безгранична, поэтому выбор просто огромный.

6 Плетение, с завязками и шнурками Летние модели обуви с различными вариантами шнуровки или завязок, а также плетением закончат романтичный образ. Босоножки очень красиво смотрятся с платьем в греческом стиле любой длины. За счет акцента в виде дополнительных завязок ножки выглядит еще более стройными и красивыми.