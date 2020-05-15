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Летняя обувь 2020: модели, которые актуальны в жаркий сезон (Фото)

Смотрите фото (8)
Летняя обувь 2020: модели, которые актуальны в жаркий сезон (Фото)
03:27 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В материале покажем вам самые актуальные новинки обуви летнего сезона 2020, среди которых точно есть ваша идеальная пара.

  • 1

    Модель туфель Мэри Джейн

    Отличительной чертой данной модели обуви является тонкий ремешок, находящийся на подъеме туфель. Такая обувь отлично подойдет для романтичных образов и нежных летних платьев. Ранее туфли были представлены только на плоской подошве, но модельеры внесли новый шик в модель и создали их на разных видах каблука.

  • 2

    Классические лодочки

    Для стильных, элегантных модниц лодочки стали самой большой любовью. Их неповторимая и в то же время простая форма позволяет создавать строгие, легкие и повседневные образы на каждый день. В этом сезоне особенно актуальны лодочки в различных ярких оттенках и с дополнительными декоративными вставками.

  • 3

    Вьетнамки

    Для комфортного и практичного образа стоит подобрать удобные вьетнамки. Эта универсальная и своеобразная обувь была популярна еще в прошлом году, и вновь обратила на себя взгляд модных домов и стильных женщин. Модель отличается от других легких босоножек перемычкой между пальцев. Вьетнамки идеально подходят к пляжным и городским образам, которые не требуют строгости в одежде.

  • 4

    Высокая платформа в босоножках

    В летнем сезоне босоножки с высокой платформой будут как никогда актуальны. Различные фасоны самой обуви и ее платформы позволяют подобрать к ним любой образ. Самым стильным вариантом будет лук в кэжуал стиле. Также гармонично обувь смотрится с легкими, летними платьями любой длины.

  • 5

    Оригинальный каблук

    В этом сезоне новинкой модных трендов стал необычный каблук. Именно в летний период будут особенно популярны данные модели. Оригинальные туфли могут позволить себе только очень уверенные в себе женщины, и сочетать их можно с яркими и торжественными нарядами. Фантазия модельеров безгранична, поэтому выбор просто огромный.

  • 6

    Плетение, с завязками и шнурками

    Летние модели обуви с различными вариантами шнуровки или завязок, а также плетением закончат романтичный образ. Босоножки очень красиво смотрятся с платьем в греческом стиле любой длины. За счет акцента в виде дополнительных завязок ножки выглядит еще более стройными и красивыми.

  • 7

    Кеды, кроссовки и другая спортивная обувь

    Комфорт прежде всего – именно такой лозунг современных модниц. Поэтому смело выбирайте любую спортивную или полуспортивную обувь и комбинируйте ее не только с шортами и брюками, но и с летними струящиеся платьями, красивыми юбками и другими нежными образами.

    Летняя обувь представленная в этом сезоне очень разнообразна и богата на различные цвета, формы и виды платформ, каблуков. Самые актуальные модели остаются по-прежнему удобные босоножки и различные спортивные варианты.

Мода 2020: обувь, которая портит имидж (Фото)

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Все по теме:

Обувь, Туфли, Женская обувь, Летняя обувь, Летний гардероб, Мода 2020, Женская мода 2020.
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