Маникюр 2020: стильный темные цветы в дизайне (Фото)

1 Разнообразные цветы, веточки, листики и бутоны не редко украшают одежду, обувь и находят своё отражение в аксессуарах.

2 Также цветочные мотивы являются востребованной деталью нейл-дизайна и уверенно красуются на ноготках любой длины и формы.

3 Маникюрные салоны предлагают современным дамам множество идей оформления, ведь мир флористики просто поражает своей многогранностью.

4 И если ранее мы уже не раз обсуждали многие потрясающие идеи маникюра, среди которых шикарные примеры с розовыми или белыми цветами, то сегодня предлагаем вашему вниманию интересную новинку этого модного сезона – дизайн с тёмными цветами. Заинтригованы? Давайте подробнее поговорим об этом.

5 В неоспоримых новинках этого сезона сегодня уверенно лидирует флористическое направление, выполненное в тёмных цветах.

6 Такая идея шикарно смотрится на ногтевых пластинах любой длины и формы, волшебно украшает матовую основу, сочетается со многими техниками и декором.

7 Не смотря на тёмные оттенки лака, которыми используются для нанесения рисунка, узоры на ноготках могут выглядеть неимоверно нежно и представлять собой живописные картины, аккуратные соцветия или крохотное изображение.

8 Основной тон при этом не должен сливаться с рисунком, однако композиции, выполненные в одном цвете, но в разной структуре только приветствуются. Об этом и многом другом далее в материале с фото.

9 Классический французский маникюр – это просто уникальное открытие для ногтевой индустрии, ведь так изысканно сочетаться с рисунками, элементами декора и множеством вариаций исполнения способна не каждая техника.

10 Белая полоска, утончённо украшающая кончик ногтевой пластины в этом году может позволить себе изменить цвет и дополняться цветочными узорами в виде акцента и декором.

11 Это предложение является актуальным и для основания. Изображения могут быть однотонными или разноцветными. Главное правило – использование более тёмных и глубоких лаков.

12 Очень интересно смотрится дополнительная прорисовка цветов или бутонов чёрными тонкими штрихами, а также золотистые или серебристые детали в виде полос, блёстка или камней.

13 Оформление ноготков в такой технике отличается сдержанностью и лаконичностью. Основание может быть выполнено в любом оттенке, который будет отличаться от главного украшения – флористических рисунков.

14 Минимализм предполагает выделять подобным образом один-два ноготка и оформлять цветочки, веточки или листики небольшого размера.

15 Для этой идеи можно использовать технику стемпинг или воспользоваться другими способами для нанесения узоров.

16 Матовые ноготки всегда смотрятся волшебно и хорошо сочетаются с цветами и блестящими деталями декора.

17 Чтобы подчеркнуть благородство матового покрытия украсьте несколько ноготков однотонными бутонами и прорисовывайте детали блестками глиттера. Серединку цветочка можно украсить бусинами в тон рисунку или стразами.