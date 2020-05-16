Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследование: Ученые прогнозируют возможный спад пандемии в конце мая
Исследование: Спад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
В НБУ спрогнозировали ситуацию на валютном рынке после карантина
Борец Грицай уверен, что победит Усика
Борец Грицай уверен, что победит Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 мая

Маникюр 2020: стильный темные цветы в дизайне (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: стильный темные цветы в дизайне (Фото)
14:36 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Флористическое направление сегодня считается весьма популярным.

  • 1

    Разнообразные цветы, веточки, листики и бутоны не редко украшают одежду, обувь и находят своё отражение в аксессуарах.

  • 2

    Также цветочные мотивы являются востребованной деталью нейл-дизайна и уверенно красуются на ноготках любой длины и формы.

  • 3

    Маникюрные салоны предлагают современным дамам множество идей оформления, ведь мир флористики просто поражает своей многогранностью.

  • 4

    И если ранее мы уже не раз обсуждали многие потрясающие идеи маникюра, среди которых шикарные примеры с розовыми или белыми цветами, то сегодня предлагаем вашему вниманию интересную новинку этого модного сезона – дизайн с тёмными цветами. Заинтригованы? Давайте подробнее поговорим об этом.

  • 5

    В неоспоримых новинках этого сезона сегодня уверенно лидирует флористическое направление, выполненное в тёмных цветах.

  • 6

    Такая идея шикарно смотрится на ногтевых пластинах любой длины и формы, волшебно украшает матовую основу, сочетается со многими техниками и декором.

  • 7

    Не смотря на тёмные оттенки лака, которыми используются для нанесения рисунка, узоры на ноготках могут выглядеть неимоверно нежно и представлять собой живописные картины, аккуратные соцветия или крохотное изображение.

  • 8

    Основной тон при этом не должен сливаться с рисунком, однако композиции, выполненные в одном цвете, но в разной структуре только приветствуются. Об этом и многом другом далее в материале с фото.

  • 9

    Классический французский маникюр – это просто уникальное открытие для ногтевой индустрии, ведь так изысканно сочетаться с рисунками, элементами декора и множеством вариаций исполнения способна не каждая техника.

  • 10

    Белая полоска, утончённо украшающая кончик ногтевой пластины в этом году может позволить себе изменить цвет и дополняться цветочными узорами в виде акцента и декором.

  • 11

    Это предложение является актуальным и для основания. Изображения могут быть однотонными или разноцветными. Главное правило – использование более тёмных и глубоких лаков.

  • 12

    Очень интересно смотрится дополнительная прорисовка цветов или бутонов чёрными тонкими штрихами, а также золотистые или серебристые детали в виде полос, блёстка или камней.

  • 13

    Оформление ноготков в такой технике отличается сдержанностью и лаконичностью. Основание может быть выполнено в любом оттенке, который будет отличаться от главного украшения – флористических рисунков.

  • 14

    Минимализм предполагает выделять подобным образом один-два ноготка и оформлять цветочки, веточки или листики небольшого размера.

  • 15

    Для этой идеи можно использовать технику стемпинг или воспользоваться другими способами для нанесения узоров.

  • 16

    Матовые ноготки всегда смотрятся волшебно и хорошо сочетаются с цветами и блестящими деталями декора.

  • 17

    Чтобы подчеркнуть благородство матового покрытия украсьте несколько ноготков однотонными бутонами и прорисовывайте детали блестками глиттера. Серединку цветочка можно украсить бусинами в тон рисунку или стразами.

  • 18

    Эта идея придётся по вкусу барышням, которые предпочитают выполнять маникюр в светлых или сдержанных тонах, но иногда позволяют себе выделить небольшим акцентом пару ноготков. Поверьте, светлые палитры смотрятся с тёмными цветами просто шикарно.

Маникюр 2020: яркие идеи красного нейл-арта (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (19)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Гламурный маникюр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинского не пустили на эфир к Шустеру
02 Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина
03 Япония начнет расследование действий ВОЗ во время пандемии
04 Визуальный тест, который раскроет суть Вашей личности
05 Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
В Украину из-за границы эвакуировали еще 265 человек
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
Карта коронавируса в Украине и мире 16 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Эрика Герцег уходит из группы ВИА Гра (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь