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"Ukrainian Fashion Week-2020" переноситься не будет

"Ukrainian Fashion Week-2020" переноситься не будет
22:35 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса:Организаторы украинской недели моды не будут отменять или переносить сезон.

Украинская неделя моды - Ukrainian Fashion Week - состоится в столичном Мыстецком Арсенале с 31 августа по 4 сентября 2020 года и будет проходить в новом формате.

Как сообщают организаторы в Facebook, они не будут отменять или переносить сезон.

"Мы готовимся к проведению сезона как всегда и прорабатываем несколько вариантов на случай проведения UFW в условиях карантина. Мы не собираемся нарушать закон и подвергать людей опасности. Неделя Моды пройдет именно так, как будет необходимо с ситуацией. Здоровье и безопасность наших коллег и партнеров превыше всего", - говорится в сообщении.

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Как рассказали организаторы, опрос, проведенный в апреле, показал падение продаж у дизайнерских брендов на 77% по сравнению с апрелем 2019, а более 40% сотрудников fashion-брендов Украины во время карантина ушли в неоплачиваемый отпуск.

В связи с этим, UFW решили поддержать украинских дизайнеров, объявляя концепцию внесезонности − NO SEASON Season – и призывая дизайнеров представить коллекции в самых разнообразных форматах: традиционном и всех возможных формах диджитального. Также дизайнеры смогут показать коллекции, которые не были продемонстрированы в прошлом сезоне, но актуальны для продажи сейчас, а также коллекции нового сезона.

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Украина, Неделя моды, Ukrainian Fashion Week, Мода 2020, NO SEASON Season.
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