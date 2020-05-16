"Ukrainian Fashion Week-2020" переноситься не будет

Новости шоу бизнеса:Организаторы украинской недели моды не будут отменять или переносить сезон.

Украинская неделя моды - Ukrainian Fashion Week - состоится в столичном Мыстецком Арсенале с 31 августа по 4 сентября 2020 года и будет проходить в новом формате.

Как сообщают организаторы в Facebook, они не будут отменять или переносить сезон.

"Мы готовимся к проведению сезона как всегда и прорабатываем несколько вариантов на случай проведения UFW в условиях карантина. Мы не собираемся нарушать закон и подвергать людей опасности. Неделя Моды пройдет именно так, как будет необходимо с ситуацией. Здоровье и безопасность наших коллег и партнеров превыше всего", - говорится в сообщении.

Как рассказали организаторы, опрос, проведенный в апреле, показал падение продаж у дизайнерских брендов на 77% по сравнению с апрелем 2019, а более 40% сотрудников fashion-брендов Украины во время карантина ушли в неоплачиваемый отпуск.

В связи с этим, UFW решили поддержать украинских дизайнеров, объявляя концепцию внесезонности − NO SEASON Season – и призывая дизайнеров представить коллекции в самых разнообразных форматах: традиционном и всех возможных формах диджитального. Также дизайнеры смогут показать коллекции, которые не были продемонстрированы в прошлом сезоне, но актуальны для продажи сейчас, а также коллекции нового сезона.