Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

1 Многие мастера маникюра демонстрируют свои новые идеи именно на короткой длине ноготков. Таким способом они убеждают девушек, что короткая ногтевая пластина способна на кардинальное перевоплощение общего образа.

2 Но самое главное достоинство такого маникюра в практичности и универсальности.

3 Долгожданная теплая весенняя погода вдохновляет многих девушек на колоссальные изменения в своем внешнем виде. И маникюр здесь играет немаловажную роль.

4 Правильный выбор дизайна ногтей делает женщину краше и привлекательнее. В 2020 году предлагается разнообразить весенний нейл-арт.

5 Этому помогут яркие абстрактные рисунки, кружевные узоры и геометрические фигуры. Не стоит забывать о популярных изображениях веточек, цветочков и бутончиков. Все это будет прекрасно смотреться на коротких ноготках.

6 В летнее время года женские ручки должны выглядеть как можно привлекательнее и ярче. Именно поэтому мастера маникюра стараются как можно лучше украсить короткие ноготки.

7 Для этого используется техника френча с необычным выполнением улыбки, рисунки сочных фруктов, дополнение в виде страз, цветочные орнаменты, яркий градиент и декор в виде конфетти.

8 Светлые оттенки ассоциируются с элегантностью, аккуратностью и женственностью. Именно поэтому данная палитра очень часто используется в сочетании с короткими ноготками.

9 В светлом исполнении прекрасно выглядит матовое покрытие, легкий градиент и однотонное покрытие. В качестве дополнения можно применить фольгу, рисунки цветов, втирку, пудровое покрытие или глиттер.

10 В светлой палитре лидирующие места занимают молочный, кремовый, светло-голубой, нюдовый, пастельный и белый цвет.

11 Темный цвет в сочетании с короткими ноготками имеет ряд поклонниц.

12 Такой маникюр достаточно универсальный. К нему можно смело выбирать любую текстуру или декор, а также сочетать как с повседневным, так и с торжественным луком.

13 В качестве украшения востребованы необычные изображения на больших ноготках. Не стоит забывать о геометрии и абстракции. Среди декора мастера нейл-арта наиболее выделяют хрустальную крошку, стразы, бусинки, глиттер или фольгу.

14 Для коротких ноготков подойдут такие цвета, как фиолетовый, темно-зеленый, синий, черный, серый или бордовый.

15 Современная нейл-арт индустрия всеми способами пытается убедить модниц в том, что французский маникюр – самый лучший вариант для украшения короткой ногтевой пластины.

16 Именно этот дизайн имеет аккуратный и нежный вид, который утонченно вписывается в любые образы. В этом году мастера советуют нам экспериментировать с френчем, делая улыбку неординарной или применяя насыщенные тона.