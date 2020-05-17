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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)
14:20 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Натуральность и естественность сейчас занимает очень важную роль при выполнении модного образа.

  • 1

    Многие мастера маникюра демонстрируют свои новые идеи именно на короткой длине ноготков. Таким способом они убеждают девушек, что короткая ногтевая пластина способна на кардинальное перевоплощение общего образа.

  • 2

    Но самое главное достоинство такого маникюра в практичности и универсальности.

  • 3

    Долгожданная теплая весенняя погода вдохновляет многих девушек на колоссальные изменения в своем внешнем виде. И маникюр здесь играет немаловажную роль.

  • 4

    Правильный выбор дизайна ногтей делает женщину краше и привлекательнее. В 2020 году предлагается разнообразить весенний нейл-арт.

  • 5

    Этому помогут яркие абстрактные рисунки, кружевные узоры и геометрические фигуры. Не стоит забывать о популярных изображениях веточек, цветочков и бутончиков. Все это будет прекрасно смотреться на коротких ноготках.

  • 6

    В летнее время года женские ручки должны выглядеть как можно привлекательнее и ярче. Именно поэтому мастера маникюра стараются как можно лучше украсить короткие ноготки.

  • 7

    Для этого используется техника френча с необычным выполнением улыбки, рисунки сочных фруктов, дополнение в виде страз, цветочные орнаменты, яркий градиент и декор в виде конфетти.

  • 8

    Светлые оттенки ассоциируются с элегантностью, аккуратностью и женственностью. Именно поэтому данная палитра очень часто используется в сочетании с короткими ноготками.

  • 9

    В светлом исполнении прекрасно выглядит матовое покрытие, легкий градиент и однотонное покрытие. В качестве дополнения можно применить фольгу, рисунки цветов, втирку, пудровое покрытие или глиттер.

  • 10

    В светлой палитре лидирующие места занимают молочный, кремовый, светло-голубой, нюдовый, пастельный и белый цвет.

  • 11

    Темный цвет в сочетании с короткими ноготками имеет ряд поклонниц.

  • 12

    Такой маникюр достаточно универсальный. К нему можно смело выбирать любую текстуру или декор, а также сочетать как с повседневным, так и с торжественным луком.

  • 13

    В качестве украшения востребованы необычные изображения на больших ноготках. Не стоит забывать о геометрии и абстракции. Среди декора мастера нейл-арта наиболее выделяют хрустальную крошку, стразы, бусинки, глиттер или фольгу.

  • 14

    Для коротких ноготков подойдут такие цвета, как фиолетовый, темно-зеленый, синий, черный, серый или бордовый.

  • 15

    Современная нейл-арт индустрия всеми способами пытается убедить модниц в том, что французский маникюр – самый лучший вариант для украшения короткой ногтевой пластины.

  • 16

    Именно этот дизайн имеет аккуратный и нежный вид, который утонченно вписывается в любые образы. В этом году мастера советуют нам экспериментировать с френчем, делая улыбку неординарной или применяя насыщенные тона.

  • 17

    Однотонный маникюр всегда будет смотреться непревзойденно и изящно. Это любимый нейл-арт скромных девушек, которые предпочитают умеренные и лаконичные наряды. При применении такого дизайна маникюра, каждая девушка сделает свой образ более нежным, умеренным и легким. Особенно интересно выглядит маникюр насыщенного тона в однотонном выполнении.

Маникюр 2020: стильный темные цветы в дизайне (Фото)

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