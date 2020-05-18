Стрижки для мужчин: ТОП-5 актуальных вариантов 2020 года (Фото)

Проанализировав рекомендации ведущих барберов, звездных стилистов и других экспертов hair-индустрии, мы выделили пять мужских стрижек, которые особенно актуальны в этом году. Среди них - несколько вариантов трендового фейда и другие стильные стрижки.
Buzz cut
В 2020 году в моду вернулась классика - стрижка "под машинку" или "бокс", которая в английском варианте звучит, как buzz cut. Такая стрижка предполагает длину волос 3−6 мм и является оптимальным вариантом для жаркого летнего сезона. Особенно актуальна эта стрижка на карантине, ведь ее легко можно выполнить в домашних условиях при наличии машинки.
High and tight
В тренде также стрижка под названием high and tight - "высоко и жестко". Для создания этого hair-образа волосы на макушке головы подстригаются ровной площадкой, оставляя от 3 до 6 мм длины, в то время как на затылке и по бокам выбриваются. Отметим, что high and tight является традиционной прической Корпуса морской пехоты США и десантников армии США.
High fade
Фейд - одна из самых горячих тенденций последних лет в мужской hair-моде. В этом году из всех разновидностей фейдов особой популярностью пользуется high fade - "высокий" вариант стрижки. В высоком фейде волосы выстригают таким образом, чтобы создать контраст между длиной на макушке, где оставляют длинные волосы, и ультра-короткой стрижкой "под ежик" в остальной части головы.
Bald fade
Этот вариант фейда оптимален для лета. Он также понравится тем, кто не любит длинных волос и предпочитает стрижки покороче. Bald fade или "выбритый фейд" начинается с бритья, и постепенно переходит к волосам на макушке, оставляя минимальный контраст в длине волос.
French crop
Одной из самых модных мужских стрижек 2020 года стал френч кроп. В летний сезон особое внимание следует обратить на короткий френч кроп, который не требует никакого ухода, кроме обычного мытья головы. При таком варианте модной стрижки волосы со всех сторон, кроме макушки, срезаются максимально коротко, а верхние пряди остаются немного длиннее - обычно они филированные, с рваными краями.