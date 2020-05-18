Стрижки для мужчин: ТОП-5 актуальных вариантов 2020 года (Фото)

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Проанализировав рекомендации ведущих барберов, звездных стилистов и других экспертов hair-индустрии, мы выделили пять мужских стрижек, которые особенно актуальны в этом году. Среди них - несколько вариантов трендового фейда и другие стильные стрижки.

Buzz cut

В 2020 году в моду вернулась классика - стрижка "под машинку" или "бокс", которая в английском варианте звучит, как buzz cut. Такая стрижка предполагает длину волос 3−6 мм и является оптимальным вариантом для жаркого летнего сезона. Особенно актуальна эта стрижка на карантине, ведь ее легко можно выполнить в домашних условиях при наличии машинки.