Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на длинные квадратные ногти (Фото)

1 В 2020 году наиболее актуальной стала квадратная форма ногтевых пластин, которая не одно десятилетие считается совершенной. Она легко корректируется, отлично смотрится и уникально сочетается со многими дизайнами.

2 Квадратную форму ногтей можно уверенно назвать универсальной.

3 Она одинаково красиво смотрится на разной длине и в зависимости от ширины ногтевых пластин, толщины и длины пальцев, может принимать различные вариации на ноготках. Форма чёткого квадрата красиво смотрится на любой ширине ноготка и подходит к пухлым ручкам.

4 Мягкий квадрат отличается слегка сглаженными уголками и подходит большинству барышень. Исключением могут стать слишком узенькие или трапециевидные ноготки. Квадратно-овальная форма, или как сегодня её называют – «сквоовал», представляет собой овальный ноготок с острыми уголками.

5 Форма балерины или «пуанты» интересно совмещает в себе треугольник и квадрат и шикарно смотрится на любой ногтевой пластине.

6 Длинные ноготки квадратной формы в этом сезоне обещают порадовать модниц невероятными интерпретациями известных ранее дизайнов, в числе которых французский маникюр, анималистика, невероятные переходы градиента, лунный дизайн и многие другие предложения.

7 Оформление может быть ярким, комбинированным, нежным или лаконичным.

8 Также модные идеи дизайна предлагают на выбор изысканные варианты декорирования маникюра и рисунки на разную тематику в качестве дополнения.

9 Одним из популярных видов оформления квадратных длинных ногтей сегодня считается однотонный маникюр, который позволяет в полной мере продемонстрировать оригинальность разнообразных оттенков лака. Это могут быть как глянцевые покрытия, так и матовые структуры или лаки-хамелеоны.

10 Квадратные ноготки отлично смотрятся с глубокими красным, чёрным, коричневым или бордовым цветом.

11 Гармонично сочетаются с яркими жёлтым, розовым или бирюзовым покрытием. И не менее интересно контактируют с бежевым, молочным, голубым или серым сдержанным оттенком.

12 Французский маникюр насчитывает множество примеров оформления, благодаря чему универсально украшает ноготки любой длины и формы.

13 Актуальными вариантами для длинных ногтевых пластин, имеющих квадратную форму, в сезоне 2020 считаются овальный и треугольный френч, который ещё называется «шевроном».

14 Улыбка наноситься на кончик ноготка при помощи кисточки или специального трафарета и может быть классической белой, розовой, красной или любого другого оттенка.

15 Весьма очаровательно смотрится квадратный маникюр с выделенными лунками у основания ноготков.

16 Лунула может оформляться в одном из цветов покрытий, если их несколько, выделяться блёстками или прорисовываться более светлым или более тёмным лаком.

17 Не менее оригинальную идею сегодня предложили нейл-стилисты – выделять лунку стразами, что позволяет не только стильно оформить ноготки, но и совместить в маникюре несколько техник.