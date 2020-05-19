Маникюр 2020: стильный красный дизайн на длинные ногти (Фото)

1 К примеру, винный, алый и бордовый символизируют энергичность. Но есть и такие тона, которые способны вызвать у человека раздражительность и агрессивное состояние.

2 Также многие модницы предпочитают за счет красного цвета выразить свои чувства и отношение к окружающим. Это может быть страстность, романтичность, яркость, сексуальность и загадочность человека.

3 Изобилие оттенков красного цвета дает уникальную возможность современным красавицам подобрать нужный тон для модного маникюра.

4 Благодаря длинной ногтевой пластине многие красавицы могут позволить себе выполнить трендовый дизайн маникюра под названием "Negative space".

5 Для данного варианта декорирования лучше всего подойдут такие цвета, как алый, винный, бордовый. Все они имеют идеальное сочетание с золотым, серебристым, черным и белым лаковым покрытием.

6 С негативным пространством многие мастера выполняют французский и лунный маникюр. Во френче он проявляется в виде неординарных форм линии улыбки (треугольной или косой).

7 Минимализм — это удивительный стиль для выполнения маникюра, который позволяет передать всю красоту и изящество красного оттенка.

8 Но стоит учитывать, что в данном дизайне не допускается однотонное покрытие. Иначе весь маникюр приобретет незавершенный и банальный вид. Ценители современной моды рекомендуют минимализм дополнять небольшими и неброскими рисунками. Они не только украсят весь маникюр, но и придадут ему особый акцент.

9 В качестве украшений служат: фольга, тонкие линии, омбре, флористика и многие другие виды декора.

10 Для создания минималистического маникюра идеально подойдут винный, бордовый, вишневый, алый и малиновый оттенки.

11 Мастера рекомендуют в некоторых случаях слегка приглушать сочные и яркие оттенки. Для этого отлично подойдет матовое покрытие.

12 Но стоит помнить, что простой однотонный маникюр в данном дизайне имеет немного скучноватый вид. Чтобы разбавить и преобразить его, стоит нанести на несколько ноготков какой-нибудь дизайн.

13 Трендом 2020 года являются флористические росписи, золотистый глиттер, серебристая слюда и вензеля. Для вариантов, в которых присутствует два оттенка лакового покрытия, лучше всего подойдет черный цвет.

14 Большой приоритет имеет дизайн в виде геометрических фигур, необычной формы линии улыбки, негативное пространство.

15 Для создания модного и стильного маникюра большая часть мастеров использует уникальное сочетание черного и красного лака.

16 Данный вариант дизайна невероятно красиво смотрится на длинной ногтевой пластине. Благодаря длине, маникюр приобретает визуальный объем.