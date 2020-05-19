Маникюр 2020: стильный красный дизайн на длинные ногти (Фото)

К примеру, винный, алый и бордовый символизируют энергичность. Но есть и такие тона, которые способны вызвать у человека раздражительность и агрессивное состояние.
Также многие модницы предпочитают за счет красного цвета выразить свои чувства и отношение к окружающим. Это может быть страстность, романтичность, яркость, сексуальность и загадочность человека.
Изобилие оттенков красного цвета дает уникальную возможность современным красавицам подобрать нужный тон для модного маникюра.
Благодаря длинной ногтевой пластине многие красавицы могут позволить себе выполнить трендовый дизайн маникюра под названием "Negative space".
Для данного варианта декорирования лучше всего подойдут такие цвета, как алый, винный, бордовый. Все они имеют идеальное сочетание с золотым, серебристым, черным и белым лаковым покрытием.
С негативным пространством многие мастера выполняют французский и лунный маникюр. Во френче он проявляется в виде неординарных форм линии улыбки (треугольной или косой).
Минимализм — это удивительный стиль для выполнения маникюра, который позволяет передать всю красоту и изящество красного оттенка.
Но стоит учитывать, что в данном дизайне не допускается однотонное покрытие. Иначе весь маникюр приобретет незавершенный и банальный вид. Ценители современной моды рекомендуют минимализм дополнять небольшими и неброскими рисунками. Они не только украсят весь маникюр, но и придадут ему особый акцент.
В качестве украшений служат: фольга, тонкие линии, омбре, флористика и многие другие виды декора.
Для создания минималистического маникюра идеально подойдут винный, бордовый, вишневый, алый и малиновый оттенки.
Мастера рекомендуют в некоторых случаях слегка приглушать сочные и яркие оттенки. Для этого отлично подойдет матовое покрытие.
Но стоит помнить, что простой однотонный маникюр в данном дизайне имеет немного скучноватый вид. Чтобы разбавить и преобразить его, стоит нанести на несколько ноготков какой-нибудь дизайн.
Трендом 2020 года являются флористические росписи, золотистый глиттер, серебристая слюда и вензеля. Для вариантов, в которых присутствует два оттенка лакового покрытия, лучше всего подойдет черный цвет.
Большой приоритет имеет дизайн в виде геометрических фигур, необычной формы линии улыбки, негативное пространство.
Для создания модного и стильного маникюра большая часть мастеров использует уникальное сочетание черного и красного лака.
Данный вариант дизайна невероятно красиво смотрится на длинной ногтевой пластине. Благодаря длине, маникюр приобретает визуальный объем.
К примеру, красный фон покрыть матовым топом, а два ноготка окрасить в черный цвет и оставить их в глянцевом дизайне. Главное в сочетании черного и красного — придерживаться умеренности и сдержанности. Не нужно использовать слишком много элементов декорирования.