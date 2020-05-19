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Маникюр 2020: стильный красный дизайн на длинные ногти (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: стильный красный дизайн на длинные ногти (Фото)
14:19 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Все оттенки красного цвета имеют свою особенность и значимость.

  • 1

    К примеру, винный, алый и бордовый символизируют энергичность. Но есть и такие тона, которые способны вызвать у человека раздражительность и агрессивное состояние.

  • 2

    Также многие модницы предпочитают за счет красного цвета выразить свои чувства и отношение к окружающим. Это может быть страстность, романтичность, яркость, сексуальность и загадочность человека.

  • 3

    Изобилие оттенков красного цвета дает уникальную возможность современным красавицам подобрать нужный тон для модного маникюра.

  • 4

    Благодаря длинной ногтевой пластине многие красавицы могут позволить себе выполнить трендовый дизайн маникюра под названием "Negative space".

  • 5

    Для данного варианта декорирования лучше всего подойдут такие цвета, как алый, винный, бордовый. Все они имеют идеальное сочетание с золотым, серебристым, черным и белым лаковым покрытием.

  • 6

    С негативным пространством многие мастера выполняют французский и лунный маникюр. Во френче он проявляется в виде неординарных форм линии улыбки (треугольной или косой).

  • 7

    Минимализм — это удивительный стиль для выполнения маникюра, который позволяет передать всю красоту и изящество красного оттенка.

  • 8

    Но стоит учитывать, что в данном дизайне не допускается однотонное покрытие. Иначе весь маникюр приобретет незавершенный и банальный вид. Ценители современной моды рекомендуют минимализм дополнять небольшими и неброскими рисунками. Они не только украсят весь маникюр, но и придадут ему особый акцент.

  • 9

    В качестве украшений служат: фольга, тонкие линии, омбре, флористика и многие другие виды декора.

  • 10

    Для создания минималистического маникюра идеально подойдут винный, бордовый, вишневый, алый и малиновый оттенки.

  • 11

    Мастера рекомендуют в некоторых случаях слегка приглушать сочные и яркие оттенки. Для этого отлично подойдет матовое покрытие.

  • 12

    Но стоит помнить, что простой однотонный маникюр в данном дизайне имеет немного скучноватый вид. Чтобы разбавить и преобразить его, стоит нанести на несколько ноготков какой-нибудь дизайн.

  • 13

    Трендом 2020 года являются флористические росписи, золотистый глиттер, серебристая слюда и вензеля. Для вариантов, в которых присутствует два оттенка лакового покрытия, лучше всего подойдет черный цвет.

  • 14

    Большой приоритет имеет дизайн в виде геометрических фигур, необычной формы линии улыбки, негативное пространство.

  • 15

    Для создания модного и стильного маникюра большая часть мастеров использует уникальное сочетание черного и красного лака.

  • 16

    Данный вариант дизайна невероятно красиво смотрится на длинной ногтевой пластине. Благодаря длине, маникюр приобретает визуальный объем.

  • 17

    К примеру, красный фон покрыть матовым топом, а два ноготка окрасить в черный цвет и оставить их в глянцевом дизайне. Главное в сочетании черного и красного — придерживаться умеренности и сдержанности. Не нужно использовать слишком много элементов декорирования.

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

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