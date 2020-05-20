Маникюр 2020: актуальные новинки матового дизайна на короткие ногти (Фото)

1 Матовый топ прекрасно смотрится на пальчиках, и если длинные ногтевые пластины позволяют фантазии разгуляться, то, на каком дизайне следует остановиться обладательницам коротких ноготков.

2 Модные новинки матового маникюра в этом сезоне обещают приятно удивить барышень, предпочитающих яркие и насыщенные покрытия, а также любительниц нежных и спокойных дизайнов.

3 В списке новшеств нейл-индустрии интересная вариация лунного маникюра, техника «кошачий глаз» и шикарные идеи оформления ноготков при помощи рисунков и элементов декорирования.

4 Среди трендовых идей красные, чёрные, белые и синие, нюдовые ноготки и многие другие, не менее потрясающие примеры оформления.

5 Монохромный матовый маникюр чёрного цвета, благодаря своей бархатной структуре способен невероятно шикарно украсить короткую длину ногтевых пластин.

6 Покрытие может выступать в качестве самостоятельного дизайна и очень красиво сочетаться с кусочками фольги, металлизированными полосками, узорами из страз или другими элементами декорирования. На чёрном фоне изысканно смотрятся глянцевые рисунки в тон и всевозможные разноцветные цветочки, ажурные плетения, зигзаги и полосы.

7 Белый цвет всегда остаётся вне веяний моды и весьма часто применяется мастерами ногтевого сервиса для оформления маникюра.

8 В большинстве вариантов белый выступает в качестве основного покрытия, а матовое исполнение позволяет ноготкам приобретать волшебный бархатистый вид, наполняющий весь женский образ нотками нежности и романтичности.

9 Матовый белый дизайн шикарно сочетается с утончёнными рисунками в технике вуаль и минимализм. Красиво дополняется блестящим декором и дружит с многими техниками. Например, мастер может оформить на акцентных ноготках элементы «негативного пространства», красиво соединит глянец и матовый финиш или выделить ноготок сиянием глиттера.

10 Потрясающий красный цвет просто невероятно красиво смотрится в матовом топе, и короткая длина совсем не является препятствием для оформления ноготков в одном из его страстных оттенков. Это может быть огненно-красное покрытие, насыщенный алый или малиново-красный цвет, на ваш выбор.

11 Особой роскошью отличаются матовый красный дизайн, дополненный стразами или рисунками, в числе которых чёрные и белые кружева, блестящие глиттерные рисунки и глянцевые узоры.

12 Благородные оттенки синей палитры в красивых новинках матового маникюра, которые представлены стилистами в этом модном сезоне, способны дополнить любой образ и приятно удивить даже самую искушённую барышню.

13 Синие ноготки чудесно сочетаются с золотыми и серебристыми украшениями, а также гармонично дополняются цветными или глянцевыми рисунками.

14 Бархатное покрытие синего цвета отличается нотками благородства и величия, что позволяет уверенно выбирать подобный вариант дизайна ноготков для праздничных и торжественных случаев.

15 Подобная идея маникюра подразумевает оформление дизайна при помощи разнообразных светлых оттенков и обязательно придётся по вкусу романтичным и нежным барышням.

16 Короткие ногтевые пластины и матовое покрытие создают просто необыкновенный дуэт лёгкости и женственности. Покрытие может быть однотонным или разноцветным, а также красиво дополняться небольшими рисунками, которые не перегружают дизайн и элементами декора в идее страз, металлизированных полосок, глиттера или камифубуки.