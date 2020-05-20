Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"
Актер Леонардо ДиКаприо не получил роль в "Капитане Крюке"

Маникюр 2020: актуальные новинки матового дизайна на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: актуальные новинки матового дизайна на короткие ногти (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Матовое покрытие ноготков, не смотря на свою недолговечность, сегодня уверенно набирает обороты популярности, и все чаще является выбором большинства посетительниц.

  • 1

    Матовый топ прекрасно смотрится на пальчиках, и если длинные ногтевые пластины позволяют фантазии разгуляться, то, на каком дизайне следует остановиться обладательницам коротких ноготков.

  • 2

    Модные новинки матового маникюра в этом сезоне обещают приятно удивить барышень, предпочитающих яркие и насыщенные покрытия, а также любительниц нежных и спокойных дизайнов.

  • 3

    В списке новшеств нейл-индустрии интересная вариация лунного маникюра, техника «кошачий глаз» и шикарные идеи оформления ноготков при помощи рисунков и элементов декорирования.

  • 4

    Среди трендовых идей красные, чёрные, белые и синие, нюдовые ноготки и многие другие, не менее потрясающие примеры оформления.

  • 5

    Монохромный матовый маникюр чёрного цвета, благодаря своей бархатной структуре способен невероятно шикарно украсить короткую длину ногтевых пластин.

  • 6

    Покрытие может выступать в качестве самостоятельного дизайна и очень красиво сочетаться с кусочками фольги, металлизированными полосками, узорами из страз или другими элементами декорирования. На чёрном фоне изысканно смотрятся глянцевые рисунки в тон и всевозможные разноцветные цветочки, ажурные плетения, зигзаги и полосы.

  • 7

    Белый цвет всегда остаётся вне веяний моды и весьма часто применяется мастерами ногтевого сервиса для оформления маникюра.

  • 8

    В большинстве вариантов белый выступает в качестве основного покрытия, а матовое исполнение позволяет ноготкам приобретать волшебный бархатистый вид, наполняющий весь женский образ нотками нежности и романтичности.

  • 9

    Матовый белый дизайн шикарно сочетается с утончёнными рисунками в технике вуаль и минимализм. Красиво дополняется блестящим декором и дружит с многими техниками. Например, мастер может оформить на акцентных ноготках элементы «негативного пространства», красиво соединит глянец и матовый финиш или выделить ноготок сиянием глиттера.

  • 10

    Потрясающий красный цвет просто невероятно красиво смотрится в матовом топе, и короткая длина совсем не является препятствием для оформления ноготков в одном из его страстных оттенков. Это может быть огненно-красное покрытие, насыщенный алый или малиново-красный цвет, на ваш выбор.

  • 11

    Особой роскошью отличаются матовый красный дизайн, дополненный стразами или рисунками, в числе которых чёрные и белые кружева, блестящие глиттерные рисунки и глянцевые узоры.

  • 12

    Благородные оттенки синей палитры в красивых новинках матового маникюра, которые представлены стилистами в этом модном сезоне, способны дополнить любой образ и приятно удивить даже самую искушённую барышню.

  • 13

    Синие ноготки чудесно сочетаются с золотыми и серебристыми украшениями, а также гармонично дополняются цветными или глянцевыми рисунками.

  • 14

    Бархатное покрытие синего цвета отличается нотками благородства и величия, что позволяет уверенно выбирать подобный вариант дизайна ноготков для праздничных и торжественных случаев.

  • 15

    Подобная идея маникюра подразумевает оформление дизайна при помощи разнообразных светлых оттенков и обязательно придётся по вкусу романтичным и нежным барышням.

  • 16

    Короткие ногтевые пластины и матовое покрытие создают просто необыкновенный дуэт лёгкости и женственности. Покрытие может быть однотонным или разноцветным, а также красиво дополняться небольшими рисунками, которые не перегружают дизайн и элементами декора в идее страз, металлизированных полосок, глиттера или камифубуки.

  • 17

    Нюдовая палитра – это прозрачные пастельные тона, кремовые, серые, бежевые, розовые, молочные и голубые оттенки, которые в сочетании с матовым финишем создают просто потрясающий дизайн, занимающий лидирующие позиции.

Маникюр 2020: стильный красный дизайн на длинные ногти (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Цвет ногтей, Короткие ногти, Матовый маникюр, Дизайн ногтей, Длинные ногти, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Матовый дизайн маникюра, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Гламурный маникюр, Дизайн маникюра на короткие ногти, Идеи красного дизайна ногтей, Стильный маникюр 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
02 Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"
03 В Украине снова увеличилось количество новых случаев COVID-19
04 Украину накроют дожди: синоптики дали прогноз на ближайшие дни
05 Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве увеличилось число больных за сутки: ситуация по районам
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 20 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Синоптики предупредили о заморозках: какие регионы попадают под удар
Заморозки ожидаются в западных и северных областях
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
День вышиванки 2020: когда отмечают и как празднуют в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь