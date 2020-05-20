Маникюр 2020: актуальные новинки матового дизайна на короткие ногти (Фото)

Матовый топ прекрасно смотрится на пальчиках, и если длинные ногтевые пластины позволяют фантазии разгуляться, то, на каком дизайне следует остановиться обладательницам коротких ноготков.
Модные новинки матового маникюра в этом сезоне обещают приятно удивить барышень, предпочитающих яркие и насыщенные покрытия, а также любительниц нежных и спокойных дизайнов.
В списке новшеств нейл-индустрии интересная вариация лунного маникюра, техника «кошачий глаз» и шикарные идеи оформления ноготков при помощи рисунков и элементов декорирования.
Среди трендовых идей красные, чёрные, белые и синие, нюдовые ноготки и многие другие, не менее потрясающие примеры оформления.
Монохромный матовый маникюр чёрного цвета, благодаря своей бархатной структуре способен невероятно шикарно украсить короткую длину ногтевых пластин.
Покрытие может выступать в качестве самостоятельного дизайна и очень красиво сочетаться с кусочками фольги, металлизированными полосками, узорами из страз или другими элементами декорирования. На чёрном фоне изысканно смотрятся глянцевые рисунки в тон и всевозможные разноцветные цветочки, ажурные плетения, зигзаги и полосы.
Белый цвет всегда остаётся вне веяний моды и весьма часто применяется мастерами ногтевого сервиса для оформления маникюра.
В большинстве вариантов белый выступает в качестве основного покрытия, а матовое исполнение позволяет ноготкам приобретать волшебный бархатистый вид, наполняющий весь женский образ нотками нежности и романтичности.
Матовый белый дизайн шикарно сочетается с утончёнными рисунками в технике вуаль и минимализм. Красиво дополняется блестящим декором и дружит с многими техниками. Например, мастер может оформить на акцентных ноготках элементы «негативного пространства», красиво соединит глянец и матовый финиш или выделить ноготок сиянием глиттера.
Потрясающий красный цвет просто невероятно красиво смотрится в матовом топе, и короткая длина совсем не является препятствием для оформления ноготков в одном из его страстных оттенков. Это может быть огненно-красное покрытие, насыщенный алый или малиново-красный цвет, на ваш выбор.
Особой роскошью отличаются матовый красный дизайн, дополненный стразами или рисунками, в числе которых чёрные и белые кружева, блестящие глиттерные рисунки и глянцевые узоры.
Благородные оттенки синей палитры в красивых новинках матового маникюра, которые представлены стилистами в этом модном сезоне, способны дополнить любой образ и приятно удивить даже самую искушённую барышню.
Синие ноготки чудесно сочетаются с золотыми и серебристыми украшениями, а также гармонично дополняются цветными или глянцевыми рисунками.
Бархатное покрытие синего цвета отличается нотками благородства и величия, что позволяет уверенно выбирать подобный вариант дизайна ноготков для праздничных и торжественных случаев.
Подобная идея маникюра подразумевает оформление дизайна при помощи разнообразных светлых оттенков и обязательно придётся по вкусу романтичным и нежным барышням.
Короткие ногтевые пластины и матовое покрытие создают просто необыкновенный дуэт лёгкости и женственности. Покрытие может быть однотонным или разноцветным, а также красиво дополняться небольшими рисунками, которые не перегружают дизайн и элементами декора в идее страз, металлизированных полосок, глиттера или камифубуки.
Нюдовая палитра – это прозрачные пастельные тона, кремовые, серые, бежевые, розовые, молочные и голубые оттенки, которые в сочетании с матовым финишем создают просто потрясающий дизайн, занимающий лидирующие позиции.