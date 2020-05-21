Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре
В МОН объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре
Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
Ослабление карантина: когда в Киеве заработает метро и откроются детсады
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 мая

Маникюр 2020: оригинальный перепелиный дизайн (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: оригинальный перепелиный дизайн (Фото)
14:59 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В последнее время, клиентки маникюрных салонов, все чаще отдают предпочтение дизайну ноготков, который дублирует другие поверхности или демонстрирует эффекты.

  • 1

    К числу востребованных примеров можно отнести дизайн с использованием пудры или объёмных рисунков, при помощи которых опытный мастер без труда оформит на ноготках вязаные или тканевые узоры.

  • 2

    Очень популярны комбинации, имитирующие природный окрас диких животных или чешуйки рептилий, узоры похожие на натуральные текстуры мрамора, аметиста и других полезных ископаемых.

  • 3

    Не менее шикарно смотрится оформление ноготков с эффектными рисунками в виде морской волны или дыма.

  • 4

    Ранее дизайнеры уже не раз использовали перепелиный окрас в качестве основного покрытия, но, как известно, все техники и способы со временем немного приедаются, поэтому ведущие нейл-специалисты шагнули дальше и красиво обыграли перепелиные ноготки в самых разнообразных вариациях.

  • 5

    Характерные вкрапления на ноготках могут сегодня украшать не только основу природного окраса, но и чудесно дополнять яркие или нежные покрытия, а также гармонично сочетаться с декором и другими идеями.

  • 6

    Главной особенностью перепелиного дизайна являются его пятнышки, которые хаотично располагаются на ногтевой пластине и имеют разный размер.

  • 7

    Вкрапления наносятся на подготовленную поверхность при помощи выбранного лака и кисточки-веера. Также в последнее время для создания подобного эффекта используются специальные лаки, и вам остаётся просто нанести их на ноготок.

  • 8

    Дизайн с перепелиным узором хорошо смотрится на ноготках любой длины и может стать прекрасным дополнением любого образа.

  • 9

    Подобная идея обязательно придётся по вкусу романтичным и нежным барышням, которые предпочитают украшать ноготки светлыми оттенками лака.

  • 10

    С перепелиными пятнышками очень красиво смотрятся бежевый, молочный, карамельный, светло-серый, белый о многие другие оттенки. Вся нежная и светлая палитра в полном вашем распоряжении.

  • 11

    Вкраплениями можно украсить как все ноготки, так и всего один-два пальчика.

  • 12

    Очень красиво смотрится в подобном маникюре сочетания нескольких оттенков из одной палитры, отличающиеся между собой на один-два тона.

  • 13

    Сочетание ярких и насыщенных оттенков с узором перепелиных яиц смотрится на ноготках немного необычно, но очень свежо и интересно. Такое предложение может оформляться с использованием одного или нескольких оттенков.

  • 14

    Ноготки могут быть красными, синими, сиреневыми или жёлтыми. Очень впечатляют ярко-малиновые, оранжевые, лимонные или мятные покрытия.

  • 15

    Подбираем любой оттенок, который гармонично смотрится с вашим нарядом, и оформляем маникюр. Пятнышки, как и в предыдущем примере, можно располагать на всех ноготках или использовать их в качестве акцента.

  • 16

    На ярком фоне очень красиво смотрятся аккуратные сочетания перепелиного узора с графическими рисунками. Также дизайнеры предложили интересно комбинировать палитры и наносить на каждый пальчик лак другого цвета.

  • 17

    Французский маникюр чудесно сочетается с рисунками и разнообразными узорами, и перепелиные пятнышки не стали исключением. Для создания этого шедевра вы можете отдать предпочтение классическому варианту оформления и дополнительно выделить крапинками рисунка акцентный ноготок, предварительно покрыв его белым лаком.

Маникюр 2020: актуальные новинки матового дизайна на короткие ногти (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Цвет ногтей, Короткие ногти, Дизайн ногтей, Длинные ногти, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Гламурный маникюр, Дизайн маникюра на короткие ногти, Идеи красного дизайна ногтей, Стильный маникюр 2020, Перепелиный маникюр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
05 Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
В Киеве за сутки - 65 новых случаев COVID-19
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Как стать удачливее при помощи нумерологии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь