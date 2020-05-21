Маникюр 2020: оригинальный перепелиный дизайн (Фото)

К числу востребованных примеров можно отнести дизайн с использованием пудры или объёмных рисунков, при помощи которых опытный мастер без труда оформит на ноготках вязаные или тканевые узоры.
Очень популярны комбинации, имитирующие природный окрас диких животных или чешуйки рептилий, узоры похожие на натуральные текстуры мрамора, аметиста и других полезных ископаемых.
Не менее шикарно смотрится оформление ноготков с эффектными рисунками в виде морской волны или дыма.
Ранее дизайнеры уже не раз использовали перепелиный окрас в качестве основного покрытия, но, как известно, все техники и способы со временем немного приедаются, поэтому ведущие нейл-специалисты шагнули дальше и красиво обыграли перепелиные ноготки в самых разнообразных вариациях.
Характерные вкрапления на ноготках могут сегодня украшать не только основу природного окраса, но и чудесно дополнять яркие или нежные покрытия, а также гармонично сочетаться с декором и другими идеями.
Главной особенностью перепелиного дизайна являются его пятнышки, которые хаотично располагаются на ногтевой пластине и имеют разный размер.
Вкрапления наносятся на подготовленную поверхность при помощи выбранного лака и кисточки-веера. Также в последнее время для создания подобного эффекта используются специальные лаки, и вам остаётся просто нанести их на ноготок.
Дизайн с перепелиным узором хорошо смотрится на ноготках любой длины и может стать прекрасным дополнением любого образа.
Подобная идея обязательно придётся по вкусу романтичным и нежным барышням, которые предпочитают украшать ноготки светлыми оттенками лака.
С перепелиными пятнышками очень красиво смотрятся бежевый, молочный, карамельный, светло-серый, белый о многие другие оттенки. Вся нежная и светлая палитра в полном вашем распоряжении.
Вкраплениями можно украсить как все ноготки, так и всего один-два пальчика.
Очень красиво смотрится в подобном маникюре сочетания нескольких оттенков из одной палитры, отличающиеся между собой на один-два тона.
Сочетание ярких и насыщенных оттенков с узором перепелиных яиц смотрится на ноготках немного необычно, но очень свежо и интересно. Такое предложение может оформляться с использованием одного или нескольких оттенков.
Ноготки могут быть красными, синими, сиреневыми или жёлтыми. Очень впечатляют ярко-малиновые, оранжевые, лимонные или мятные покрытия.
Подбираем любой оттенок, который гармонично смотрится с вашим нарядом, и оформляем маникюр. Пятнышки, как и в предыдущем примере, можно располагать на всех ноготках или использовать их в качестве акцента.
На ярком фоне очень красиво смотрятся аккуратные сочетания перепелиного узора с графическими рисунками. Также дизайнеры предложили интересно комбинировать палитры и наносить на каждый пальчик лак другого цвета.
Французский маникюр чудесно сочетается с рисунками и разнообразными узорами, и перепелиные пятнышки не стали исключением. Для создания этого шедевра вы можете отдать предпочтение классическому варианту оформления и дополнительно выделить крапинками рисунка акцентный ноготок, предварительно покрыв его белым лаком.