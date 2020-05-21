Маникюр 2020: оригинальный перепелиный дизайн (Фото)

1 К числу востребованных примеров можно отнести дизайн с использованием пудры или объёмных рисунков, при помощи которых опытный мастер без труда оформит на ноготках вязаные или тканевые узоры.

2 Очень популярны комбинации, имитирующие природный окрас диких животных или чешуйки рептилий, узоры похожие на натуральные текстуры мрамора, аметиста и других полезных ископаемых.

3 Не менее шикарно смотрится оформление ноготков с эффектными рисунками в виде морской волны или дыма.

4 Ранее дизайнеры уже не раз использовали перепелиный окрас в качестве основного покрытия, но, как известно, все техники и способы со временем немного приедаются, поэтому ведущие нейл-специалисты шагнули дальше и красиво обыграли перепелиные ноготки в самых разнообразных вариациях.

5 Характерные вкрапления на ноготках могут сегодня украшать не только основу природного окраса, но и чудесно дополнять яркие или нежные покрытия, а также гармонично сочетаться с декором и другими идеями.

6 Главной особенностью перепелиного дизайна являются его пятнышки, которые хаотично располагаются на ногтевой пластине и имеют разный размер.

7 Вкрапления наносятся на подготовленную поверхность при помощи выбранного лака и кисточки-веера. Также в последнее время для создания подобного эффекта используются специальные лаки, и вам остаётся просто нанести их на ноготок.

8 Дизайн с перепелиным узором хорошо смотрится на ноготках любой длины и может стать прекрасным дополнением любого образа.

9 Подобная идея обязательно придётся по вкусу романтичным и нежным барышням, которые предпочитают украшать ноготки светлыми оттенками лака.

10 С перепелиными пятнышками очень красиво смотрятся бежевый, молочный, карамельный, светло-серый, белый о многие другие оттенки. Вся нежная и светлая палитра в полном вашем распоряжении.

11 Вкраплениями можно украсить как все ноготки, так и всего один-два пальчика.

12 Очень красиво смотрится в подобном маникюре сочетания нескольких оттенков из одной палитры, отличающиеся между собой на один-два тона.

13 Сочетание ярких и насыщенных оттенков с узором перепелиных яиц смотрится на ноготках немного необычно, но очень свежо и интересно. Такое предложение может оформляться с использованием одного или нескольких оттенков.

14 Ноготки могут быть красными, синими, сиреневыми или жёлтыми. Очень впечатляют ярко-малиновые, оранжевые, лимонные или мятные покрытия.

15 Подбираем любой оттенок, который гармонично смотрится с вашим нарядом, и оформляем маникюр. Пятнышки, как и в предыдущем примере, можно располагать на всех ноготках или использовать их в качестве акцента.

16 На ярком фоне очень красиво смотрятся аккуратные сочетания перепелиного узора с графическими рисунками. Также дизайнеры предложили интересно комбинировать палитры и наносить на каждый пальчик лак другого цвета.