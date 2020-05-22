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Маникюр 2020: безупречные идеи дизайна для настоящих модниц (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: безупречные идеи дизайна для настоящих модниц (Фото)
15:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Оригинальная идея Джефа Пинка совместить на ноготке бледно-розовое покрытие и белый кончик уже много лет остается на пике популярности и продолжает украшать пальчики модниц по всему миру.

  • 1

    Подобный вариант оформления ногтевых пластин пришёлся по душе многим дизайнерам, и модели стали его демонстрировать на неделях моды в Париже, что собственно и послужило возникновению названия «французский» маникюр или френч. 

  • 2

    Этот вариант оформления можно одновременно назвать самым скромным и популярным среди красавиц планеты. Его характерной особенностью является окрашивание кончика ноготков белым лаком.

  • 3

    Линия улыбки выполняется от руки тонкой кистью или при помощи специальных трафаретов, которые снимаются с ноготка сразу после нанесения полоски френча.

  • 4

    Основание может оставаться прозрачным либо покрываться бежевым, бледно-розовым или нежным персиковым оттенком.

  • 5

    Классический дизайн просто чудесно сочетается с декором, рисунками, интересно видоизменяется и прекрасно дополняет любой образ.

  • 6

    Секрет создания кружевного маникюра заключается в выполнении линии улыбки в виде ажурных кружевных узоров. Подобным образом можно оформить каждый ноготок, что смотрится невероятно нежно и женственно.

  • 7

    Не менее интересно такая идея украсит один-два акцентных пальчика. Рисунок при этом может располагаться на любой части ногтевой пластины.

  • 8

    Этот вариант очень часто становится выбором невест и дополнительно украшается блестящими элементами, например, стразами, жемчугом, объёмными цветами или штрихами глиттера.

  • 9

    В этом предложении френча¸ белый полумесяц на кончике ноготка не имеет чёткой границы, а выполняется плавным переходом белого цвета к оттенку основного покрытия.

  • 10

    Очень красиво смотрится в этом исполнении растяжка, выполненная двумя близкими по тону оттенками. Дополнительно можно расположить несколько камушков или бусин на безымянном ноготке или украсить один-два пальчика изящными рисунками.

  • 11

    Лунный маникюр, является оригинальной интерпретацией классики, в которой помимо выделения кончика ноготка, подобным образом оформляется основание ногтевой пластины – лунула.

  • 12

    Иными словами, линия френча дублируется. Лунка может быть белого или любого другого цвета, который вы используете в маникюре.

  • 13

    Многие мастера красиво украшают эту часть ногтевой пластины блестящими элементами декора, формируя из бусин и страз небольшие узоры. Не менее оригинально смотрится лунка, выделенная металлизированными полосками или глитером.

  • 14

    Один из удивительных вариантов французского маникюра, который также заслуживает внимания и смотрится очень оригинально – это оформление френча с использованием всего одного оттенка лака и фрагментов «негативного пространства».

  • 15

    Дизайнеры рекомендуют при воплощении подобной идеи покрывать основание и улыбку ноготка одним оттенком или подбирать близкие по характеру тона и для основания, и для улыбки.

  • 16

    Сущность френча в этом случае проявляется в не прокрашенном пространстве, которое принято располагать между основанием и кончиком ноготка. Прозрачная полоска дублирует по форме линию френча и может выделяться по контуру блестящими штрихами.

  • 17

    Такое название на первый взгляд никак не ассоциируется с французским маникюром, но поверьте, подобный пример смотрится впечатляюще, и благодаря своей оригинальности привлекает внимание к женским ручкам. Особенность такого дизайна состоит в оформлении улыбки, которой украшается ноготок.

Маникюр 2020: оригинальный перепелиный дизайн (Фото)

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