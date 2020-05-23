Маникюр 2020: интересные идеи и актуальные новинки (Фото)

1 Он всегда занимает лидирующие позиции и вполне заслуженно считается символом женственности.

2 Розовые ноготки наделены уникальной способностью красиво сочетаться с всевозможным декором, разнообразными рисунками и особенно хороши в дуэте с цветами.

3 Покрытие маникюра, выполненное в одном из оттенков розовой палитры, используется в любой время года и одинаково красиво смотрится на ногтевых пластинах разной длины и формы.

4 Актуальны сегодня как светлые оттенки, так и более насыщенные варианты цветовой палитры. Рисунки могут быть выполнены при помощи готовых наклеек, техники стемпинг либо красиво украшать ноготочки ручной росписью.

5 Очень популярны сегодня объёмные и фактурные рисунки, цветочные витражи, розовый френч с цветами, всевозможное декорирование и многие другие идеи.

6 Ногтевые пластины короткой длины смотрятся с цветочными рисунками очень мило и нежно. Ноготки сами по себе выглядят натурально и сдержанно, а благодаря розовому покрытию и цветочкам становятся ещё более изящными.

7 Для модного дизайна приемлемы как яркие, так и спокойные тона. Если вы желаете украсить все ногти композициями, то отдайте предпочтение небольшим изображениям и минимальному декору, чтобы не перегрузить маникюр. Рисунки большего размера хорошо смотрятся в качестве акцента на одном-двух пальчиках.

8 Маникюр длинных ноготков всегда подразумевает полную свободу в выборе дизайна и декорирования, а в нашем случае розовые ноготки можно украсить цветами любого размера и оформить на пальчиках настоящие произведения искусства.

9 Цветы могут быть яркими и нежными, могут украшать акцентные ноготки или располагаться на нескольких ногтевых пластинах одновременно, представляя собой сюжетное изображение, напоминающее настоящую клумбу.

10 Флористика красиво дополняется глиттером или стразами, комбинируется с полосками, абстракцией и другими интересными предложениями.

11 Интерпретация классического френча в этом году обещает надолго покорить женские сердца.

12 Розовая цветовая палитра, обожаемая многими дамами классика оформления маникюра и цветы в «одном флаконе», что может быть лучше?

13 Розовый кончик ноготка и прозрачная основа просто шикарно смотрятся с цветочными мотивами. Это могут быть рисунки однотонного характера или яркие, цветные изображения, всё зависит от вашего предпочтения.

14 Можно украсить все ноготки на руке или выделить один-два пальчика. Розовый френч с цветами смотрится чудесно сам по себе, но также можно дополнительно подчеркнуть дизайн блестящими элементами декора, например, глиттером или стразами.

15 Цветочные изображения, выполненные ручной росписью представляют собой невероятно красивое зрелище. Опытный мастер наносит узоры тонкой кистью, что требует определённых навыков и времени, но подобные работы являются уникальными и полностью оправдывают себя.

16 На розовой основе очень красиво смотрятся разноцветные и однотонные рисунки, которые можно выделить штрихами глиттера, прорисовать контрастными цветами или украсить камнями, на ваше усмотрение.

17 Рисунки в таком варианте исполнения более актуально смотрятся на акцентных пальчиках, особенно, если основа под ними отличается по цвету от остальных ноготков.