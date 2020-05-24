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Инновационная защитная маска от Reebok: в чем особенности

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Инновационная защитная маска от Reebok: в чем особенности
11:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Заявляется, что маска-очиститель способна отфильтровать опасные частицы, включая вирусы.

Спортивный бренд Reebok создал три прототипа масок, которые не только защищают от опасных частиц в атмосфере, но и уведомляют владельцев об уровне кислорода и других жизненно важных показателях.

Об этом пишет FastCompany. 

"Во многих частях мира, особенно в Азии, люди часто носят маски для занятий спортом на улице. Коронавирус только увеличивает эту потребность", - считает глава лаборатории инноваций Reebok в Европе Дон Альберт.

Всего бренд представил дизайн трех масок для лица, которые можно носить во время тренировок, в том числе в воде. 

"Сенсорная маска от компании имеет прозрачный экран вокруг рта. Исследование Reebok показало, что люди воспринимают спорт как социальную активность, им нравится выражать эмоции и видеть лица окружающих", - говорит Альберт.

Также компания хочет оснастить эту маску датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений и частоты дыхания, которые будут фиксироваться в приложении.

"Маска для ныряния состоит из прозрачного экрана на всё лицо, капюшона и респиратора, которые полностью покрывают голову", - описывает разработку глава лаборатории.

По его словам, через приложение можно будет регулировать условия внутри этой маски — от температуры до уровня кислорода. 

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"Самая амбициозная наша маска — это маска-очиститель. Она состоит из респиратора с органическим веществом, например водорослями или мхом, который очищает воздух, поглощая углекислый газ из атмосферы и выделяя кислород", - заявил Альберт.

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Мода, Reebok, Спортивный бренд, Защитная маска.
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