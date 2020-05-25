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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна в голубом цвете (Фото)

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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна в голубом цвете (Фото)
14:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Прекрасный глубокий голубой цвет относится к холодной палитре.

  • 1

    Этот цвет ассоциируется со спокойствием и безграничной свежестью. На подсознательном уровне он передает широкое пространство природы, чистоту воздуха и символизирует безграничную свободу.

  • 2

    Именно поэтому данный оттенок так востребован при выполнении маникюра. Стоит отметить, что раньше голубой тон использовался исключительно при исполнении классического маникюра в однотонном формате. 

  • 3

    Маникюр голубого цвета обретает невероятную популярность среди модниц. Мастера нейл-арт сферы демонстрируют трендовые идеи сочетаний голубого тона с другими цветами.

  • 4

    Это могут быть более яркие или темные оттенки. На сегодня существуют различные идеи сочетаний, применение техник и невероятное изобилие дополнений в виде бусинок, страз, втирки, камифубуков и других вариантов, которые удачно впишутся не только в повседневные, но и в праздничные луки.

  • 5

    Выбирая из направлений художественного декора, в 2020 году стоит придать особое значение геометрии и абстракции.

  • 6

    Для романтических девушек прекрасным вариантом стенает выполнение изящных флористических рисунков в скромном стиле минимализм.

  • 7

    В перечне модных техник этого года представлен френч, градиент, матовый маникюр, мазки кисточкой или негативное пространство.

  • 8

    Необычный и удивительный нейл-арт получится при выполнении уникального дизайна на каждой руке. Все эти идеи можно смело сочетать с утонченным голубым маникюром.

  • 9

    Для смелых и эпатажных девушек мастера предлагают выполнение весьма необычного и оригинального маникюра. Сочетание можно выполнить в технике френч или лунный маникюр.

  • 10

    Достаточно нежно смотрится украшение голубого тона нежными узорами или разводами розового оттенка. Роскошно выглядит плавное омбре этих двух тонов.

  • 11

    Также можно использовать дополнение в виде розового оттенка в качестве акцента на одном либо нескольких ноготках.

  • 12

    Дополнить такой дизайн можно при помощи узоров сияющим глиттером, рисунков в стиле минимализм или стемпинга на большом пальчике и мизинце.

  • 13

    Рассматривая новые тенденции этого года, самая яркая и восхитительная идея – это сочетание голубого и белого цвета. Чаще всего белый тон используется в качестве акцента или основы для нанесения голубых рисунков.

  • 14

    Необычно и привлекательно выглядит выполнение абстрактных рисунков в данном цветовом решении, особенно если сделать его в матовом топе.

  • 15

    В 2020 году не стоит увлекаться выполнением черного маникюра.

  • 16

    Лучше всего скомбинировать этот насыщенный цвет с нежным голубым тоном.

  • 17

    В таком маникюре черный выполняет очень важную роль – подчеркивает и акцентирует основное внимание. При использовании этих двух цветов можно выполнить броское омбре, роскошные рисунки или комбинированный маникюр.

Маникюр 2020: красивые идеи дизайна ногтей на квадратную форму (Фото)

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