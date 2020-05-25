Маникюр 2020: стильные идеи дизайна в голубом цвете (Фото)

1 Этот цвет ассоциируется со спокойствием и безграничной свежестью. На подсознательном уровне он передает широкое пространство природы, чистоту воздуха и символизирует безграничную свободу.

2 Именно поэтому данный оттенок так востребован при выполнении маникюра. Стоит отметить, что раньше голубой тон использовался исключительно при исполнении классического маникюра в однотонном формате.

3 Маникюр голубого цвета обретает невероятную популярность среди модниц. Мастера нейл-арт сферы демонстрируют трендовые идеи сочетаний голубого тона с другими цветами.

4 Это могут быть более яркие или темные оттенки. На сегодня существуют различные идеи сочетаний, применение техник и невероятное изобилие дополнений в виде бусинок, страз, втирки, камифубуков и других вариантов, которые удачно впишутся не только в повседневные, но и в праздничные луки.

5 Выбирая из направлений художественного декора, в 2020 году стоит придать особое значение геометрии и абстракции.

6 Для романтических девушек прекрасным вариантом стенает выполнение изящных флористических рисунков в скромном стиле минимализм.

7 В перечне модных техник этого года представлен френч, градиент, матовый маникюр, мазки кисточкой или негативное пространство.

8 Необычный и удивительный нейл-арт получится при выполнении уникального дизайна на каждой руке. Все эти идеи можно смело сочетать с утонченным голубым маникюром.

9 Для смелых и эпатажных девушек мастера предлагают выполнение весьма необычного и оригинального маникюра. Сочетание можно выполнить в технике френч или лунный маникюр.

10 Достаточно нежно смотрится украшение голубого тона нежными узорами или разводами розового оттенка. Роскошно выглядит плавное омбре этих двух тонов.

11 Также можно использовать дополнение в виде розового оттенка в качестве акцента на одном либо нескольких ноготках.

12 Дополнить такой дизайн можно при помощи узоров сияющим глиттером, рисунков в стиле минимализм или стемпинга на большом пальчике и мизинце.

13 Рассматривая новые тенденции этого года, самая яркая и восхитительная идея – это сочетание голубого и белого цвета. Чаще всего белый тон используется в качестве акцента или основы для нанесения голубых рисунков.

14 Необычно и привлекательно выглядит выполнение абстрактных рисунков в данном цветовом решении, особенно если сделать его в матовом топе.

15 В 2020 году не стоит увлекаться выполнением черного маникюра.

16 Лучше всего скомбинировать этот насыщенный цвет с нежным голубым тоном.