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Маникюр 2020: стильный ультрамодный неоновый дизайн (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: стильный ультрамодный неоновый дизайн (Фото)
14:52 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В летний период главным трендом является неоновый маникюр.

  • 1

    Вместо классических пастельных и темных цветов, выбирайте яркие и броские неоновые оттенки. Проявите фантазию и сделайте себе маникюр сочного кислотного цвета.

  • 2

    Поверьте, с таким цветом на ноготках у вас будет летнее и приподнятое настроение даже в дождливую погоду.

  • 3

    Неоновый маникюр — это не просто яркий цвет лака, а настоящий взрыв цвета. Даже без дизайна и декора такой маникюр не останется без внимания.

  • 4

    У такого маникюра есть своя особенность. Днем маникюр — просто яркий лак на ноготках, а вечером — ноготки светятся. Неоновый маникюр идеален для вечеринок и дискотек. Идеально такой маникюр смотрится на коротких или ноготках средней длины.

  • 5

    Неоновые цвета максимально точно и эффектно сочетаются с загорелой кожей, потому предпочтение неоновому маникюру отдавайте в период летнего отпуска.

  • 6

    Выбрали неоновый маникюр, помните, что с макияжем лучше не усердствовать. Такой маникюр гармонирует с одеждой в бежевых, светлых и синих тонах.

  • 7

    Для стильного образа выбирайте одежду из денима в светло-желтом, голубом и сиреневом исполнении.

  • 8

    С помощью неоновых цветов можно создавать целые картины с помощью капель, клякс и пятен. На белом фоне разбрызгивают различные цвета неоновых лаков.

  • 9

    Если выбрать небрежность, то получится более абстрактный рисунок. Подобный маникюр всегда требуют аккуратного ношения. Используйте масло для кутикулы, берегите ноготки от сколов.

  • 10

    Простым, но одновременно ярким и интересным вариантом нанесения неонового лака является вариация френча.

  • 11

    Кончики ноготков в кислотном исполнении с приглушенным матовым фоном выглядят оригинально и не банально. Также во французском маникюре можно сочетать два неоновых цвета.

  • 12

    В это трудно поверить, но матовый эффект в неоновом маникюре не убивает яркость, а делает ноготки более броскими.

  • 13

    Ногти покрывают матовым покрытием полностью, или же с его помощью стоит выделить только отдельные цветовые места.

  • 14

    С помощью неоновых цветов можно создавать прекрасный градиентный маникюр. Как пример может быть сочетание зеленого с голубым, розового с желтым, синий с красным цветом.

  • 15

    В градиенте часто совмещают мягкий телесный цвет и неоновый. Декором в таком маникюре чаще всего выбирают дизайн с элементами геометрии и графики, или же неоновые осколки, сложенные в стиле витража.

  • 16

    Обладательницы длинных ноготков по достоинству оценят неоновые цвета. В весенне-летний период для нейл-арта лучше выбирать неоновые цвета.

  • 17

    В этом сезоне у модниц очень популярна техника «color block», для создания которой используется несколько очень ярких или кислотных оттенков. Чтобы сделать такой дизайн, ноготь разбивают на несколько секторов и заполняют их разноцветными лаками. Итог — яркий и броский дизайн ногтей на весну-лето!

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна в голубом цвете (Фото)

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