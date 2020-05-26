Маникюр 2020: стильный ультрамодный неоновый дизайн (Фото)

Вместо классических пастельных и темных цветов, выбирайте яркие и броские неоновые оттенки. Проявите фантазию и сделайте себе маникюр сочного кислотного цвета.
Поверьте, с таким цветом на ноготках у вас будет летнее и приподнятое настроение даже в дождливую погоду.
Неоновый маникюр — это не просто яркий цвет лака, а настоящий взрыв цвета. Даже без дизайна и декора такой маникюр не останется без внимания.
У такого маникюра есть своя особенность. Днем маникюр — просто яркий лак на ноготках, а вечером — ноготки светятся. Неоновый маникюр идеален для вечеринок и дискотек. Идеально такой маникюр смотрится на коротких или ноготках средней длины.
Неоновые цвета максимально точно и эффектно сочетаются с загорелой кожей, потому предпочтение неоновому маникюру отдавайте в период летнего отпуска.
Выбрали неоновый маникюр, помните, что с макияжем лучше не усердствовать. Такой маникюр гармонирует с одеждой в бежевых, светлых и синих тонах.
Для стильного образа выбирайте одежду из денима в светло-желтом, голубом и сиреневом исполнении.
С помощью неоновых цветов можно создавать целые картины с помощью капель, клякс и пятен. На белом фоне разбрызгивают различные цвета неоновых лаков.
Если выбрать небрежность, то получится более абстрактный рисунок. Подобный маникюр всегда требуют аккуратного ношения. Используйте масло для кутикулы, берегите ноготки от сколов.
Простым, но одновременно ярким и интересным вариантом нанесения неонового лака является вариация френча.
Кончики ноготков в кислотном исполнении с приглушенным матовым фоном выглядят оригинально и не банально. Также во французском маникюре можно сочетать два неоновых цвета.
В это трудно поверить, но матовый эффект в неоновом маникюре не убивает яркость, а делает ноготки более броскими.
Ногти покрывают матовым покрытием полностью, или же с его помощью стоит выделить только отдельные цветовые места.
С помощью неоновых цветов можно создавать прекрасный градиентный маникюр. Как пример может быть сочетание зеленого с голубым, розового с желтым, синий с красным цветом.
В градиенте часто совмещают мягкий телесный цвет и неоновый. Декором в таком маникюре чаще всего выбирают дизайн с элементами геометрии и графики, или же неоновые осколки, сложенные в стиле витража.
Обладательницы длинных ноготков по достоинству оценят неоновые цвета. В весенне-летний период для нейл-арта лучше выбирать неоновые цвета.
В этом сезоне у модниц очень популярна техника «color block», для создания которой используется несколько очень ярких или кислотных оттенков. Чтобы сделать такой дизайн, ноготь разбивают на несколько секторов и заполняют их разноцветными лаками. Итог — яркий и броский дизайн ногтей на весну-лето!