Маникюр 2020: стильный ультрамодный неоновый дизайн (Фото)

1 Вместо классических пастельных и темных цветов, выбирайте яркие и броские неоновые оттенки. Проявите фантазию и сделайте себе маникюр сочного кислотного цвета.

2 Поверьте, с таким цветом на ноготках у вас будет летнее и приподнятое настроение даже в дождливую погоду.

3 Неоновый маникюр — это не просто яркий цвет лака, а настоящий взрыв цвета. Даже без дизайна и декора такой маникюр не останется без внимания.

4 У такого маникюра есть своя особенность. Днем маникюр — просто яркий лак на ноготках, а вечером — ноготки светятся. Неоновый маникюр идеален для вечеринок и дискотек. Идеально такой маникюр смотрится на коротких или ноготках средней длины.

5 Неоновые цвета максимально точно и эффектно сочетаются с загорелой кожей, потому предпочтение неоновому маникюру отдавайте в период летнего отпуска.

6 Выбрали неоновый маникюр, помните, что с макияжем лучше не усердствовать. Такой маникюр гармонирует с одеждой в бежевых, светлых и синих тонах.

7 Для стильного образа выбирайте одежду из денима в светло-желтом, голубом и сиреневом исполнении.

8 С помощью неоновых цветов можно создавать целые картины с помощью капель, клякс и пятен. На белом фоне разбрызгивают различные цвета неоновых лаков.

9 Если выбрать небрежность, то получится более абстрактный рисунок. Подобный маникюр всегда требуют аккуратного ношения. Используйте масло для кутикулы, берегите ноготки от сколов.

10 Простым, но одновременно ярким и интересным вариантом нанесения неонового лака является вариация френча.

11 Кончики ноготков в кислотном исполнении с приглушенным матовым фоном выглядят оригинально и не банально. Также во французском маникюре можно сочетать два неоновых цвета.

12 В это трудно поверить, но матовый эффект в неоновом маникюре не убивает яркость, а делает ноготки более броскими.

13 Ногти покрывают матовым покрытием полностью, или же с его помощью стоит выделить только отдельные цветовые места.

14 С помощью неоновых цветов можно создавать прекрасный градиентный маникюр. Как пример может быть сочетание зеленого с голубым, розового с желтым, синий с красным цветом.

15 В градиенте часто совмещают мягкий телесный цвет и неоновый. Декором в таком маникюре чаще всего выбирают дизайн с элементами геометрии и графики, или же неоновые осколки, сложенные в стиле витража.

16 Обладательницы длинных ноготков по достоинству оценят неоновые цвета. В весенне-летний период для нейл-арта лучше выбирать неоновые цвета.