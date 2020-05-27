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Маникюр 2020: очаровательные примеры дизайна и лучшие сочетания (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: очаровательные примеры дизайна и лучшие сочетания (Фото)
14:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Нежный маникюр всегда ассоциируется у всех с дизайном в пастельных оттенках.

  • 1

    Это цвета лака, которые сливаются с цветом кожи и ели заметны на ноготках. При этом пастельные оттенки очень разнообразны в своей палитре.

  • 2

    Эти цвета с большим успехом комбинируют и сочетают в контрастных нейл-дизайнах с черным, индиго, красным и другими цветами. При этом очень популярен и однотонный маникюр в пастельных тонах.

  • 3

    Цвета пастельных оттенков могут быть как полупрозрачными, так и насыщенными глубокими. Маникюр в пастельных оттенках всегда выглядит мягко и воздушно.

  • 4

    С легкими и нежными цветами можно создавать как нейл-дизайн для повседневных образов, так и торжественных моментов.

  • 5

    Мастера нейл-арта постоянно совершенствуют свои навыки, ведь в нейл-индустрии все больше новых формул, средств и технологий. Каждый сезон появляется большое количество различных модных трендов в маникюре. С их помощью вы можете воплотить любые ваши идеи для образа.

  • 6

    В этом сезоне наиболее популярен маникюр в нежных тонах с минимальным декором.

  • 7

    Если вы являетесь обладательницей смуглой кожи, то покройте ваши ноготки лаком белого цвета, цвета теплого золота, небесно-голубым, сиреневым или кофейным лаком. При этом придерживайтесь правила, что вам стоит избегать всех цветов с примесью розового.

  • 8

    Если вы решили разнообразить свой маникюр, то вам стоит обратить внимание на дизайн. Все также актуален френч, лунный маникюр. Новинками являются битое стекло, мрамор, waterway, negative space.

  • 9

    Популярные декоративные элементы в нежном маникюре: бульонки, фольга, слюда, камифубуки, глиттер.

  • 10

    Вот только применять все выше перечисленные элементы декора стоит очень аккуратно, поскольку есть большой риск, что ваш маникюр может стать очень ярким и броским, потеряв всю свою нежность и деликатность.

  • 11

    Мастера нейл-дизайна предлагают длинные ногти покрывать однотонными нежными цветами и использовать минималистичный нейл-арт. Украшение рук — это аккуратные и длинные ногти.

  • 12

    В таком случае дизайн — это лишь дополнение в маникюре. Наиболее популярные формы на длинные ногти: миндаль, квадратные и овальные. Маникюр на таких формах выглядит сдержанно и утонченно.

  • 13

    Дизайн в белом, розовом и нежно-голубом цветах — самые модные на длинные ногти. Трендовым маникюром на длинных ногтях считается пенный маникюр.

  • 14

    Длинные миндальные ногти эффектно и шикарно выглядят с жемчужной втиркой на белой основе. Дизайн такого маникюра не нуждается в дополнительном декоре, он красиво смотрится в однотонном исполнении.

  • 15

    Наиболее популярные цвета на короткие ногти — это пастельные. Ноготки приобретают изысканный вид и визуально удлиняются с помощью нежно-розового, нежно-голубого и серого цветов.

  • 16

    Такие нежные цвета придают коротким ноготкам ноты мягкости и женственности.

  • 17

    Однотонный маникюр на коротких ногтях считается идеальным решением. Основные цвета — это розовый, кремовый, желтый, молочный, голубой. Самый простой маникюр на короткие ногти — белый лак с минималистичным декором в виде бульонок или страз.

Маникюр 2020: стильный ультрамодный неоновый дизайн (Фото)

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