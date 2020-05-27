Маникюр 2020: очаровательные примеры дизайна и лучшие сочетания (Фото)

Это цвета лака, которые сливаются с цветом кожи и ели заметны на ноготках. При этом пастельные оттенки очень разнообразны в своей палитре.
Эти цвета с большим успехом комбинируют и сочетают в контрастных нейл-дизайнах с черным, индиго, красным и другими цветами. При этом очень популярен и однотонный маникюр в пастельных тонах.
Цвета пастельных оттенков могут быть как полупрозрачными, так и насыщенными глубокими. Маникюр в пастельных оттенках всегда выглядит мягко и воздушно.
С легкими и нежными цветами можно создавать как нейл-дизайн для повседневных образов, так и торжественных моментов.
Мастера нейл-арта постоянно совершенствуют свои навыки, ведь в нейл-индустрии все больше новых формул, средств и технологий. Каждый сезон появляется большое количество различных модных трендов в маникюре. С их помощью вы можете воплотить любые ваши идеи для образа.
В этом сезоне наиболее популярен маникюр в нежных тонах с минимальным декором.
Если вы являетесь обладательницей смуглой кожи, то покройте ваши ноготки лаком белого цвета, цвета теплого золота, небесно-голубым, сиреневым или кофейным лаком. При этом придерживайтесь правила, что вам стоит избегать всех цветов с примесью розового.
Если вы решили разнообразить свой маникюр, то вам стоит обратить внимание на дизайн. Все также актуален френч, лунный маникюр. Новинками являются битое стекло, мрамор, waterway, negative space.
Популярные декоративные элементы в нежном маникюре: бульонки, фольга, слюда, камифубуки, глиттер.
Вот только применять все выше перечисленные элементы декора стоит очень аккуратно, поскольку есть большой риск, что ваш маникюр может стать очень ярким и броским, потеряв всю свою нежность и деликатность.
Мастера нейл-дизайна предлагают длинные ногти покрывать однотонными нежными цветами и использовать минималистичный нейл-арт. Украшение рук — это аккуратные и длинные ногти.
В таком случае дизайн — это лишь дополнение в маникюре. Наиболее популярные формы на длинные ногти: миндаль, квадратные и овальные. Маникюр на таких формах выглядит сдержанно и утонченно.
Дизайн в белом, розовом и нежно-голубом цветах — самые модные на длинные ногти. Трендовым маникюром на длинных ногтях считается пенный маникюр.
Длинные миндальные ногти эффектно и шикарно выглядят с жемчужной втиркой на белой основе. Дизайн такого маникюра не нуждается в дополнительном декоре, он красиво смотрится в однотонном исполнении.
Наиболее популярные цвета на короткие ногти — это пастельные. Ноготки приобретают изысканный вид и визуально удлиняются с помощью нежно-розового, нежно-голубого и серого цветов.
Такие нежные цвета придают коротким ноготкам ноты мягкости и женственности.
Однотонный маникюр на коротких ногтях считается идеальным решением. Основные цвета — это розовый, кремовый, желтый, молочный, голубой. Самый простой маникюр на короткие ногти — белый лак с минималистичным декором в виде бульонок или страз.