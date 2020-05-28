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Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)

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Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)
00:31 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:С помощью этого оттенка можно создавать чувственные, страстные и бесподобные варианты педикюра. В материале покажем идеи дизайна для педикюра с использованием красного цвета и других элементов нейл-арта.

  • 1

    Однотонный

    Самым простым дизайном для педикюра – однотонное покрытие красным лаком. Мастера используют различные оттенки цвета. Начиная с нежно-алого до бордового. Красный цвет отлично подчеркивает ухоженность ногтей и позволит женщине быть намного привлекательнее. Такой педикюр подойдет каждой женщине, несмотря на возраст и стиль.

  • 2

    С блестками

    Для более яркого педикюра дамы выбирают не только красный однотонный фон, но и добавляют в него яркие и переливающиеся блестки. В зависимости от настроения и желания мастера могут покрыть один большой ноготь блестками или разнообразить дизайн и добавить их на все ногти, но не в большом количестве. Лучше всего с красным цветом сочетаются золотые и серебряные блестки.

  • 3

    Со стразами

    Ногти на ногах могут быть украшены не менее ярко, чем на руках. Женщины, которые любят выделять свой безупречный вкус выполняют дизайн в красном цвете и добавляют несколько страз. Объемный педикюр будет выгладить сногсшибательно, подчеркнет стильный образ женщины. Используются стразы красного цвета, так и другие более контрастные оттенки блестящих элементов. Педикюр со стразами не должен быть в слишком большом количестве, иначе выпуклые детали будут мешать, поэтому мастера выделяют один большой ноготь и создают невероятно изысканный дизайн.

  • 4

    Геометрия

    Ультрамодный педикюр получается, если добавить в красный однотонный фон различные геометрические формы. Гармонично выглядят не только прямые линии, но и другие своеобразные детали. Также в педикюр, кроме геометрических деталей, добавляют стразы, блестки, пайетки, и другие элементы дизайна. Обычно педикюр полностью идентичен маникюру, но некоторые дамы, желая указать на свой своеобразный вкус, делают совершенно разные дизайны. Этот способ набирает популярность благодаря неординарному и эффектному виду.

  • 5

    Матовый

    Педикюр в красном цвете с матовым покрытием выглядит очень сдержано и привлекательно. С помощью идеального покрытия ногти будут выглядеть очень ухожено. Стоит также разнообразить матовое превосходство дополнительными яркими деталями.

  • 6

    С камифубиками

    Для особого случая или путешествия в жаркие страны подойдет педикюр красного оттенка с красочными и разнообразными камифубиками. Такой дизайн отличается яркими переливами цветов, что позволит выделить ножки и сделать их невероятно красивыми и ухоженными. Для разнообразия камифубики можно добавить на все ногти или сделать акцент на одном большом ногте.

  • 7

    Рисунок и текстуры

    Воображение мастеров нейл-арта не знает границ. При помощи различных инструментов они создают невероятные художественные рисунки, которые включают не только линии, но и животных, узоры, переливы цветов и прочее. Такой педикюр идеально подойдет для торжественного события, где вы сможете с легкостью выбрать открытые босоножки и короткое платье.

  • 8

    Омбре

    Самой любимой техникой в маникюре является омбре. Переходы цветов можно также сделать и в педикюре. Можно использовать различное сочетание красного цвета с другими контрастными оттенками. Дизайн будет отличаться эффектным видом и стильным решением.

  • 9

    Французский педикюр

    Самая элегантная идея для педикюра – классический французский педикюр. Простой и незамысловатый дизайн станет беспроигрышным вариантом для любого образа. Красный оттенок позволит подчеркнуть уточненную натуру женщины.

Маникюр 2020: очаровательные примеры дизайна и лучшие сочетания (Фото)

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