Педикюр 2020: беспроигрышные варианты красного нейл-арта (Фото)

1 Однотонный Самым простым дизайном для педикюра – однотонное покрытие красным лаком. Мастера используют различные оттенки цвета. Начиная с нежно-алого до бордового. Красный цвет отлично подчеркивает ухоженность ногтей и позволит женщине быть намного привлекательнее. Такой педикюр подойдет каждой женщине, несмотря на возраст и стиль.

2 С блестками Для более яркого педикюра дамы выбирают не только красный однотонный фон, но и добавляют в него яркие и переливающиеся блестки. В зависимости от настроения и желания мастера могут покрыть один большой ноготь блестками или разнообразить дизайн и добавить их на все ногти, но не в большом количестве. Лучше всего с красным цветом сочетаются золотые и серебряные блестки.

3 Со стразами Ногти на ногах могут быть украшены не менее ярко, чем на руках. Женщины, которые любят выделять свой безупречный вкус выполняют дизайн в красном цвете и добавляют несколько страз. Объемный педикюр будет выгладить сногсшибательно, подчеркнет стильный образ женщины. Используются стразы красного цвета, так и другие более контрастные оттенки блестящих элементов. Педикюр со стразами не должен быть в слишком большом количестве, иначе выпуклые детали будут мешать, поэтому мастера выделяют один большой ноготь и создают невероятно изысканный дизайн.

4 Геометрия Ультрамодный педикюр получается, если добавить в красный однотонный фон различные геометрические формы. Гармонично выглядят не только прямые линии, но и другие своеобразные детали. Также в педикюр, кроме геометрических деталей, добавляют стразы, блестки, пайетки, и другие элементы дизайна. Обычно педикюр полностью идентичен маникюру, но некоторые дамы, желая указать на свой своеобразный вкус, делают совершенно разные дизайны. Этот способ набирает популярность благодаря неординарному и эффектному виду.

5 Матовый Педикюр в красном цвете с матовым покрытием выглядит очень сдержано и привлекательно. С помощью идеального покрытия ногти будут выглядеть очень ухожено. Стоит также разнообразить матовое превосходство дополнительными яркими деталями.

6 С камифубиками Для особого случая или путешествия в жаркие страны подойдет педикюр красного оттенка с красочными и разнообразными камифубиками. Такой дизайн отличается яркими переливами цветов, что позволит выделить ножки и сделать их невероятно красивыми и ухоженными. Для разнообразия камифубики можно добавить на все ногти или сделать акцент на одном большом ногте.

7 Рисунок и текстуры Воображение мастеров нейл-арта не знает границ. При помощи различных инструментов они создают невероятные художественные рисунки, которые включают не только линии, но и животных, узоры, переливы цветов и прочее. Такой педикюр идеально подойдет для торжественного события, где вы сможете с легкостью выбрать открытые босоножки и короткое платье.

8 Омбре Самой любимой техникой в маникюре является омбре. Переходы цветов можно также сделать и в педикюре. Можно использовать различное сочетание красного цвета с другими контрастными оттенками. Дизайн будет отличаться эффектным видом и стильным решением.