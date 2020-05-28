Маникюр 2020: стильные идеи персикового дизайна (Фото)

1 Значит выбирайте персиковый маникюр. Нежный персиковый цвет с легкостью подойдет как к деловому костюму, так и к вечернему платью. Этот цвет чаще всего модницы выбирают на каждый день.

2 Маникюр в персиковом цвете красиво будет смотреться на коротких ноготках квадратной или закругленной формы. А вот длинным ногтям персиковая палитра придаст вид изящности, особенно на миндалевидной, овальной и острой форме.

3 Цвет сочного фрукта подойдет как молодым модницам, так и женщинам старше 50. Теплый оранжево-розовый оттенок – это утонченное, нежное сочетание в маникюре, лучше которого еще не придумали.

4 Если вы по своей натуре романтичны и задумчивы, то обязательно хоть раз, но сделаете маникюр в персиковом тоне, который создаст вам обворожительный женственный образ.

5 Поклонницы данного цвета — как молодые девушки, так и женщины более зрелого возраста. Отличием является только количество нанесенных слоев на ногтях.

6 Молодые девчонки чаще в маникюре выбирают насыщенный цвет в матовом или глянцевом исполнении. Женщины же отдают предпочтение полупрозрачному маникюру в персиковом тоне.

7 Очень часто персиковый маникюр выбирают для делового стиля. Ведь если у вас на работе дресс-код, то всегда хочется внести небольшой праздник в свой образ, поэтому лучшим решением будет персиковый маникюр.

8 Моду на персиковый маникюр стали часто использовать и свадебные дизайнеры. Опытные мастера нейл-дизайна смогут предложить вам огромный выбор кружевного персикового маникюра для свадебного образа.

9 Классическое использование белого цвета в свадебном маникюре в данное время не актуально. Все чаще сегодня первенство отдают нежным пастельным тонам, например, таким как нежно-персиковый.

10 Если вы внимательно посмотрите на персик, то увидите плавный переход цветов, сочетание яркой и насыщенной кожуры и нежной оранжево-розовой мякоти.

11 Все эти сочетания цвета окутывают вас теплом, чувством гармонии и спокойствия. Именно на эти особенности и обратило внимание большое количество мастеров нейл-арта.

12 С персиковым цветом маникюр на коротких ногтях смотрится аккуратно и стильно, без изъянов и погрешностей. Независимо от длины ногтей, мастера нейл-дизайна предлагают различные варианты маникюра со вставками их различных композиций, а также маникюр с градиентом.

13 Персиковый цвет разнообразен в своих оттенках. Он может быть, как насыщенно холодным цветом, так и ели заметным, нежным.

14 Нежному персиковому цвету разнообразие придает декор. Персиковый маникюр очень популярен, ведь этот легкий и нежный тон прекрасно сочетается как с теплыми, так и с холодными цветами.

15 Светлый цвет персика мастера нейл-арта украшают кружевными узорами или же насыщенными элементами. Выбор дизайна персикового маникюра разнообразен.

16 Дизайн может быть в ботаническом направлении, с узором песка, в ажурной технике. Мастера нейл-дизайна обожают персиковый цвет и любят с ним экспериментировать. Наиболее популярный тренд этого сезона – ногти пуанты. Большинство модниц предпочитают форму ногтей балерина.