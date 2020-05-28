Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

Маникюр 2020: стильные идеи персикового дизайна (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: стильные идеи персикового дизайна (Фото)
14:36 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Вы захотели сделать свой образ ярким и одновременно легким?

  • 1

    Значит выбирайте персиковый маникюр. Нежный персиковый цвет с легкостью подойдет как к деловому костюму, так и к вечернему платью. Этот цвет чаще всего модницы выбирают на каждый день.

  • 2

    Маникюр в персиковом цвете красиво будет смотреться на коротких ноготках квадратной или закругленной формы. А вот длинным ногтям персиковая палитра придаст вид изящности, особенно на миндалевидной, овальной и острой форме.

  • 3

    Цвет сочного фрукта подойдет как молодым модницам, так и женщинам старше 50. Теплый оранжево-розовый оттенок – это утонченное, нежное сочетание в маникюре, лучше которого еще не придумали.

  • 4

    Если вы по своей натуре романтичны и задумчивы, то обязательно хоть раз, но сделаете маникюр в персиковом тоне, который создаст вам обворожительный женственный образ.

  • 5

    Поклонницы данного цвета — как молодые девушки, так и женщины более зрелого возраста. Отличием является только количество нанесенных слоев на ногтях.

  • 6

    Молодые девчонки чаще в маникюре выбирают насыщенный цвет в матовом или глянцевом исполнении. Женщины же отдают предпочтение полупрозрачному маникюру в персиковом тоне.

  • 7

    Очень часто персиковый маникюр выбирают для делового стиля. Ведь если у вас на работе дресс-код, то всегда хочется внести небольшой праздник в свой образ, поэтому лучшим решением будет персиковый маникюр.

  • 8

    Моду на персиковый маникюр стали часто использовать и свадебные дизайнеры. Опытные мастера нейл-дизайна смогут предложить вам огромный выбор кружевного персикового маникюра для свадебного образа.

  • 9

    Классическое использование белого цвета в свадебном маникюре в данное время не актуально. Все чаще сегодня первенство отдают нежным пастельным тонам, например, таким как нежно-персиковый.

  • 10

    Если вы внимательно посмотрите на персик, то увидите плавный переход цветов, сочетание яркой и насыщенной кожуры и нежной оранжево-розовой мякоти.

  • 11

    Все эти сочетания цвета окутывают вас теплом, чувством гармонии и спокойствия. Именно на эти особенности и обратило внимание большое количество мастеров нейл-арта.

  • 12

    С персиковым цветом маникюр на коротких ногтях смотрится аккуратно и стильно, без изъянов и погрешностей. Независимо от длины ногтей, мастера нейл-дизайна предлагают различные варианты маникюра со вставками их различных композиций, а также маникюр с градиентом.

  • 13

    Персиковый цвет разнообразен в своих оттенках. Он может быть, как насыщенно холодным цветом, так и ели заметным, нежным.

  • 14

    Нежному персиковому цвету разнообразие придает декор. Персиковый маникюр очень популярен, ведь этот легкий и нежный тон прекрасно сочетается как с теплыми, так и с холодными цветами.

  • 15

    Светлый цвет персика мастера нейл-арта украшают кружевными узорами или же насыщенными элементами. Выбор дизайна персикового маникюра разнообразен.

  • 16

    Дизайн может быть в ботаническом направлении, с узором песка, в ажурной технике. Мастера нейл-дизайна обожают персиковый цвет и любят с ним экспериментировать. Наиболее популярный тренд этого сезона – ногти пуанты. Большинство модниц предпочитают форму ногтей балерина.

  • 17

    Все больше популярности набирает маникюр в технике омбре. Эта техника представляет собой плавный переход темного цвета в светлый или же наоборот. Потрясающе и необычно смотрится переход на ногтях розово-оранжевого цвета в нежно-апельсиновый. 

Маникюр 2020: очаровательные примеры дизайна и лучшие сочетания (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Весенний маникюр, Маникюр весна, Персиковый маникюр, Идеи весеннего маникюра, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Весна 2020, Весна маникюр 2020, Идеи весеннего маникюра 2020, Стильный маникюр 2020, Неоновый дизайн, Нежные дизайны маникюра, Нежный дизайн ногтей, Персиковый дизайн маникюра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
05 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко назвал условия возврата к карантину
Кличко назвал условия возврата к карантину
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
Штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода
В Украине резко испортится погода
Кому нельзя есть имбирь и почему?
Кому нельзя есть имбирь и почему?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь