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Мода 2020: правила, которые помогут всегда выглядеть идеально (Фото)

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Мода 2020: правила, которые помогут всегда выглядеть идеально (Фото)
02:13 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Безупречный внешний вид располагает к нам окружающих людей. Следуя небольшим секретам, можно всегда выглядеть элегантно и привлекательно.

  • 1

    Нижняя пуговица пиджака не застегивается. Верхнюю можно застегивать по желанию. Среднюю застегиваем всегда.

    Именно в таком виде жакет или пиджак будут выглядеть наиболее выигрышно.

  • 2

    Чем меньше аксессуаров, тем лучше. Не перебарщивайте с этим.

    Иначе рискуете выглядеть как наряженная рождественская елка, а это стильный моветон и безвкусица.

  • 3

    Галстук не должен висеть ниже линии пояса брюк. В идеале - доходит до него или чуть покрывает его.

    Слишком длинный галстук убивает всю элегантность делового образа.

  • 4

    Сочетать мини-юбку и глубокий вырез вульгарно. Выбирайте что-то одно.

    Не нужно перегружать образ пикантными деталями. Если выбрали короткую юбку, от декольте лучше отказаться.

  • 5

    Галстук необязателен, если поверх рубашки вы не носите пиджак.

    Если мучаетесь выбором галстука, попробуйте избавиться от пиджака - тогда необходимость надевать галстук отпадет.

  • 6

    Вырез блузки, которую вы носите в офис, не должен быть глубже 10 см.

    По правилам офисного дресс-кода глубина декольте не должна превышать именно эту цифру.

  • 7

    Если решили заправить рубашку в брюки, необходимо надеть к ним ремень.

    Если вы носите футболку, о подборе ремня можно не думать, но с заправленной рубашкой ремень обязателен.

  • 8

    Если между низко посаженными джинсами и блузкой выглядывает голое тело, лучше надеть майку.

    Не допускайте, чтобы над джинсами с низкой талией было видно обнаженное тело.

  • 9

    Цвет ремня должен сочетаться с цветом обуви.

    Если вы надели черный ремень, подберите к нему туфли черного цвета.

  • 10

    Бирки и этикетки с одежды лучше отрезать.

    При покупке новой одежды первым делом сразу отрежьте все бирки.

  • 11

    Не перегружайте образа несколькими принтами или рисунками.

    Следуйте правилу: один образ = только 2 разных рисунка одного цвета, или один и тот же принт разного размера.

  • 12

    Если вы садитесь, под брюками не должно быть видно голых ног.Для этого надевайте достаточно высокие носки, которые будут решать эту проблему.

  • 13

    На рубашке можно не застегивать только 2 кнопки.

    Если вы расстегнете больше кнопок, это будет выглядеть вульгарно.

  • 14

    Надевая в офис топ или блузку без рукавов, позаботьтесь, чтобы плечи были закрыты.

    Если топ открывает голые плечи, используйте аксессуар (платок или шаль).

    Эти правила легко запомнить, а следуя им, можно избежать неловких ситуаций и всегда выглядеть на все сто процентов.

Женская одежда, которая портит любую фигуру (Фото)

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