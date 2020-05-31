Мода 2020: правила, которые помогут всегда выглядеть идеально (Фото)

1 Нижняя пуговица пиджака не застегивается. Верхнюю можно застегивать по желанию. Среднюю застегиваем всегда. Именно в таком виде жакет или пиджак будут выглядеть наиболее выигрышно.

2 Чем меньше аксессуаров, тем лучше. Не перебарщивайте с этим. Иначе рискуете выглядеть как наряженная рождественская елка, а это стильный моветон и безвкусица.

3 Галстук не должен висеть ниже линии пояса брюк. В идеале - доходит до него или чуть покрывает его. Слишком длинный галстук убивает всю элегантность делового образа.

4 Сочетать мини-юбку и глубокий вырез вульгарно. Выбирайте что-то одно. Не нужно перегружать образ пикантными деталями. Если выбрали короткую юбку, от декольте лучше отказаться.

5 Галстук необязателен, если поверх рубашки вы не носите пиджак. Если мучаетесь выбором галстука, попробуйте избавиться от пиджака - тогда необходимость надевать галстук отпадет.

6 Вырез блузки, которую вы носите в офис, не должен быть глубже 10 см. По правилам офисного дресс-кода глубина декольте не должна превышать именно эту цифру.

7 Если решили заправить рубашку в брюки, необходимо надеть к ним ремень. Если вы носите футболку, о подборе ремня можно не думать, но с заправленной рубашкой ремень обязателен.

8 Если между низко посаженными джинсами и блузкой выглядывает голое тело, лучше надеть майку. Не допускайте, чтобы над джинсами с низкой талией было видно обнаженное тело.

9 Цвет ремня должен сочетаться с цветом обуви. Если вы надели черный ремень, подберите к нему туфли черного цвета.

10 Бирки и этикетки с одежды лучше отрезать. При покупке новой одежды первым делом сразу отрежьте все бирки.

11 Не перегружайте образа несколькими принтами или рисунками. Следуйте правилу: один образ = только 2 разных рисунка одного цвета, или один и тот же принт разного размера.

12 Если вы садитесь, под брюками не должно быть видно голых ног.Для этого надевайте достаточно высокие носки, которые будут решать эту проблему.

13 На рубашке можно не застегивать только 2 кнопки. Если вы расстегнете больше кнопок, это будет выглядеть вульгарно.