Маникюр 2020: актуальные идеи изумительного фиолетового френча (Фото)

Фиолетовый цвет очень разнообразен в своей оттеночной палитре. Поэтому любая девушка найдет подходящий оттенок именно ей. Фиолетовый маникюр может быть, как сдержанным, так и страстным одновременно. Предлагаем вашему вниманию изучить варианты дизайна французского маникюра в фиолетовом цвете и узнать его особенности.
Особенности фиолетового французского маникюра
Фиолетовый - яркий цвет. Он поднимает настроение своей насыщенностью в любую погоду и в любой ситуации. Этот цвет выбирают женщины любого возраста, так как именно он считается символом богатства и благополучия. Этот цвет не универсальный. Если вы - деловая женщина и обременены дресс-кодом в одежде, для маникюра вам стоит выбрать сдержанный оттенок фиолетового. Более темные и насыщенные оттенки этого цвета выбирайте для вечерних выходов или праздничных мероприятий.
Формы ногтей для французского маникюра в фиолетовом цвете
Если вы решили сделать французский маникюр в фиолетовом цвете, старайтесь избрать правильную форму и длину ногтей. Выбирайте миндалевидную или же овальную форму ноготков, допустима и форма ноготков в виде мягкого квадрата. При этом длина ногтей должна быть или средней, или короткой.
Сочетание цветов в фиолетовом френче
Фиолетовый френч на ноготках смотрится очень изысканно. При этом все чаще мастера нейл-арта стараются разнообразить его другими цветами. Идеальным сочетанием будет - белый или черный цвета. Это считается классикой, которая сочетается с любым цветом или оттенком. Все чаще фиолетовый цвет комбинируют с нюдовыми оттенками, такими как молочный, песочный или бежевый цвета.
Также часто фиолетовый цвет сочетают с яркими цветами, такими как розовый, голубой, зеленый или мятный. При добавлении разнообразных оттенков и цветов к фиолетовому французскому маникюру стоит учитывать и тот момент, что более темные цвета будут утяжелять такой маникюр, а более светлые будут его смягчать. Необходимо правильно и грамотно дозировать количество контрастного цвета, чтобы избежать неправильных эффектов.
Идеи декора фиолетового френча
Чтобы украсить фиолетовый френч, существует большое количество идей. Например, такой маникюр можно украсить ручной росписью, переводной ленточной фольгой, наклейками, акриловым песком, трафаретами, лепным узором в 3-Д, стразами, кристаллами или пудрой. Как мы видим, средств декорирования большое количество. При этом это не значит, что в дизайне фиолетового френча их нужно использовать большое количество. Сам по себе фиолетовый цвет уже достаточно насыщен и богат. Потому в работе с ним нужно стараться не испортить его благородство. Если на ногти будет минимум акцента, маникюр будет смотреться более выразительно. Не стоит украшать френч одновременно и стразами, и глиттером. Это придаст вашему маникюру дискотечный вид.
Фиолетовый френч со стразами
Френч в фиолетовом цвете хорошо комбинирует со стразами различного размера и цвета. Их используют для придания маникюру яркости и выразительности. Вариантов размещение страз больше количество. Мастера нейл-арта размещают их вдоль лунки, на лунке или же на самом рисунке. Отдельного внимания заслуживает пудра и акриловый песок. Такой декор подойдет для любого образа и будет уместен даже для повседневного ношения.
Фиолетовый цвет с цветами
Флористика - это тренд во все времена. Существует большое количество вариаций дизайна, но этот занимает почетное место среди всех. В зависимости от своего вкуса можно выбрать рисунок и декор для себя. Если вы любите лаконичные узоры, то вам подойдут тонкие листочки и бутоны. В комбинации с фиолетовым френчем это будет особенно нежно и красиво. Если вы - смелая девушка, отдавайте предпочтение крупным и ярким цветам, таким как розы, ромашки, лилии и другие. Самое главное правило - сделать рисунок наиболее реалистичным. Такой рисунок можно с легкостью украсить декоративными деталями.
Кружевной рисунок на фиолетовом френче
Любите нейтральные рисунки? Выбирайте кружевной рисунок или же абстрактный. Такие рисунки придадут фиолетовому френчу романтичности и нежности. Очень часто такой маникюр выбирают для свадьбы или для повседневного образа.
Декор втирка и фиолетовый френч
Самым первым и наиболее популярным видом декора считается втирка. Именно этот эффект декора позволяет наиболее раскрыть красоту фиолетового цвета. Втирка может вмиг преобразить как сам фон в маникюре, так и улыбку. Нанеся эту пудровую фракцию частиц на светлый пигмент, вы сможете добиться модного эффекта жемчуга. Втиркой мастера нейл-арта украшают акцентные ноготки, придавая им фактуру единорога или голографии. Также поверх втирки можно нарисовать любой рисунок, а после посыпать его акриловой пудрой.
Фиолетовый френч и времена года
Очень актуален и сезонный маникюр. Фиолетовый френч со снежинками - идеальное решение для зимнего периода. Рисунки в виде листьев - прекрасно подойдут для осени. Весной ваши ноготки фиолетовый френч лучше всего украсить цветочным принтом. Для жаркого лета модницы часто выбирают смелый и дерзкий дизайн, который никогда не останется без внимания.
Фиолетовый френч с омбре
Яркий фиолетовый французский маникюр с омбре смотрится особенно красиво. Такой маникюр не останется без внимания окружающих, а потому готовьтесь к большому количеству комплиментов. Это отличный вариант маникюра для праздничных мероприятий. Такой фиолетовый френч украсит любой образ и сделает его выразительным.
Геометрия и френч в фиолетовом цвете
Не менее популярен дизайн френча с геометрической росписью. От количества линий, фигур, а также от их сочетаний и переплетений зависит итоговый вариант. Такой рисунок выбирают для себя разные девушки. Кто-то отдает предпочтение минималистичному рисунку, а кто-то любит выразительный и яркий дизайн.
Рисунок по мокрому в фиолетовом френче
Модным и популярным приемом рисования в этом сезоне считается принт по мокрому. Дизайн с рисунком, который как бы растворяется в основе, смотрится эффектно и интересно. На светлом фоне френча очень красиво будут смотреться цветы, надписи или буквы.
Фиолетовый френч в этом сезоне занимает лидирующую позицию. В связи с тем, что фиолетовый цвет имеет большое количество оттенков, маникюр может быть разным и отражать женское настроение. Будь в тренде - украшай ноготки мегапопулярным фиолетовым французским маникюром.