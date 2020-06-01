Маникюр 2020: актуальные идеи изумительного фиолетового френча (Фото)

1 Фиолетовый цвет очень разнообразен в своей оттеночной палитре. Поэтому любая девушка найдет подходящий оттенок именно ей. Фиолетовый маникюр может быть, как сдержанным, так и страстным одновременно. Предлагаем вашему вниманию изучить варианты дизайна французского маникюра в фиолетовом цвете и узнать его особенности.

2 Особенности фиолетового французского маникюра Фиолетовый - яркий цвет. Он поднимает настроение своей насыщенностью в любую погоду и в любой ситуации. Этот цвет выбирают женщины любого возраста, так как именно он считается символом богатства и благополучия. Этот цвет не универсальный. Если вы - деловая женщина и обременены дресс-кодом в одежде, для маникюра вам стоит выбрать сдержанный оттенок фиолетового. Более темные и насыщенные оттенки этого цвета выбирайте для вечерних выходов или праздничных мероприятий.

3 Формы ногтей для французского маникюра в фиолетовом цвете Если вы решили сделать французский маникюр в фиолетовом цвете, старайтесь избрать правильную форму и длину ногтей. Выбирайте миндалевидную или же овальную форму ноготков, допустима и форма ноготков в виде мягкого квадрата. При этом длина ногтей должна быть или средней, или короткой.

4 Сочетание цветов в фиолетовом френче Фиолетовый френч на ноготках смотрится очень изысканно. При этом все чаще мастера нейл-арта стараются разнообразить его другими цветами. Идеальным сочетанием будет - белый или черный цвета. Это считается классикой, которая сочетается с любым цветом или оттенком. Все чаще фиолетовый цвет комбинируют с нюдовыми оттенками, такими как молочный, песочный или бежевый цвета.

5 Также часто фиолетовый цвет сочетают с яркими цветами, такими как розовый, голубой, зеленый или мятный. При добавлении разнообразных оттенков и цветов к фиолетовому французскому маникюру стоит учитывать и тот момент, что более темные цвета будут утяжелять такой маникюр, а более светлые будут его смягчать. Необходимо правильно и грамотно дозировать количество контрастного цвета, чтобы избежать неправильных эффектов.

6 Идеи декора фиолетового френча Чтобы украсить фиолетовый френч, существует большое количество идей. Например, такой маникюр можно украсить ручной росписью, переводной ленточной фольгой, наклейками, акриловым песком, трафаретами, лепным узором в 3-Д, стразами, кристаллами или пудрой. Как мы видим, средств декорирования большое количество. При этом это не значит, что в дизайне фиолетового френча их нужно использовать большое количество. Сам по себе фиолетовый цвет уже достаточно насыщен и богат. Потому в работе с ним нужно стараться не испортить его благородство. Если на ногти будет минимум акцента, маникюр будет смотреться более выразительно. Не стоит украшать френч одновременно и стразами, и глиттером. Это придаст вашему маникюру дискотечный вид.

7 Фиолетовый френч со стразами Френч в фиолетовом цвете хорошо комбинирует со стразами различного размера и цвета. Их используют для придания маникюру яркости и выразительности. Вариантов размещение страз больше количество. Мастера нейл-арта размещают их вдоль лунки, на лунке или же на самом рисунке. Отдельного внимания заслуживает пудра и акриловый песок. Такой декор подойдет для любого образа и будет уместен даже для повседневного ношения.

8 Фиолетовый цвет с цветами Флористика - это тренд во все времена. Существует большое количество вариаций дизайна, но этот занимает почетное место среди всех. В зависимости от своего вкуса можно выбрать рисунок и декор для себя. Если вы любите лаконичные узоры, то вам подойдут тонкие листочки и бутоны. В комбинации с фиолетовым френчем это будет особенно нежно и красиво. Если вы - смелая девушка, отдавайте предпочтение крупным и ярким цветам, таким как розы, ромашки, лилии и другие. Самое главное правило - сделать рисунок наиболее реалистичным. Такой рисунок можно с легкостью украсить декоративными деталями.

9 Кружевной рисунок на фиолетовом френче Любите нейтральные рисунки? Выбирайте кружевной рисунок или же абстрактный. Такие рисунки придадут фиолетовому френчу романтичности и нежности. Очень часто такой маникюр выбирают для свадьбы или для повседневного образа.

10 Декор втирка и фиолетовый френч Самым первым и наиболее популярным видом декора считается втирка. Именно этот эффект декора позволяет наиболее раскрыть красоту фиолетового цвета. Втирка может вмиг преобразить как сам фон в маникюре, так и улыбку. Нанеся эту пудровую фракцию частиц на светлый пигмент, вы сможете добиться модного эффекта жемчуга. Втиркой мастера нейл-арта украшают акцентные ноготки, придавая им фактуру единорога или голографии. Также поверх втирки можно нарисовать любой рисунок, а после посыпать его акриловой пудрой.

11 Фиолетовый френч и времена года Очень актуален и сезонный маникюр. Фиолетовый френч со снежинками - идеальное решение для зимнего периода. Рисунки в виде листьев - прекрасно подойдут для осени. Весной ваши ноготки фиолетовый френч лучше всего украсить цветочным принтом. Для жаркого лета модницы часто выбирают смелый и дерзкий дизайн, который никогда не останется без внимания.

12 Фиолетовый френч с омбре Яркий фиолетовый французский маникюр с омбре смотрится особенно красиво. Такой маникюр не останется без внимания окружающих, а потому готовьтесь к большому количеству комплиментов. Это отличный вариант маникюра для праздничных мероприятий. Такой фиолетовый френч украсит любой образ и сделает его выразительным.

13 Геометрия и френч в фиолетовом цвете Не менее популярен дизайн френча с геометрической росписью. От количества линий, фигур, а также от их сочетаний и переплетений зависит итоговый вариант. Такой рисунок выбирают для себя разные девушки. Кто-то отдает предпочтение минималистичному рисунку, а кто-то любит выразительный и яркий дизайн.