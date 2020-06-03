Прически 2020: модные женские стрижки на лето (Фото)

1 Среди них каждая женщина сможет найти тот вариант, который идеально подчеркнет все ее достоинства. Этим летом модны не только классические виды, но и стрижки с объемом на любую длину волос. Особенно актуальна эта тема будет тем женщинам, которые страдают от тонких волос. Короткие объемные стрижки Для объемной формы стрижки стоит выбирать не слишком короткий вариант, а с небольшим удлинением, и также не забывать про длинную косую челку.

2 Пикси Самая эффектная и объемная короткая стрижка - это пикси. Ее многообразие позволяет подобрать форму и длину к любому типу лица и структуре волос. Благодаря технике ее формирования женщина получает пышную макушку и стильный общий вид волос. За счет челки женщине дается возможность еще больше увеличить вес волос. Некоторые женщины также используют в стрижке пикси различные большие аксессуары, которые позволяют сделать шикарную прическу на каждый день.

3 Градуированный боб Сам по себе классический боб уже прибавляет объем волосам за счет короткого затылка и удлиненных прядей спереди. Если выбрать градуированную технику, то стрижка станет невероятно пышной. Также эта техника славится тем, что укладка будет производиться в несколько раз быстрее и проще. В градуированном бобе очень часто используют укладку, в которой присутствует пробор набок, это позволяет увеличить объем всей шевелюре.

4 Сессон Стрижка предполагает короткую длину, где концы прядей закручены к лицу. Полученная форма автоматически делает прическу более объемной, и как отмечают стилисты не требует много времени на укладку. Каждая прядка и макушка будет обработана таким образом, что волосы уже получают свой объем, несмотря на структуру. Такая стрижка подходит женщинам, которые имеют незначительные проблемы с кожей лица.

5 Средние и длинные стрижки с объемом Кардинальная смена образа может испугать, но желание придать волосам новый шикарный вид все равно ведет женщин к стилисту. В этом случае профессионалы советуют выбирать средние или длинные стрижки, среди которых очень много вариантов с объемным эффектом.

6 Каскад Простая, но роскошная стрижка позволяет средним и длинным волосам выглядеть сногсшибательно. Переходы на всей длине волос будут придавать каждой пряди новый, более пышный вид. Для увеличения результата объемной шевелюры стилисты советуют выбирать каскад без челки. Универсальность стрижки, ее простая укладка дает возможность женщинам выглядеть сногсшибательно каждый новый день.