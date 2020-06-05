Маникюр 2020: яркий красный нейл-арт на короткие ногти (Фото)

1 Модные тенденции Среди актуальных новинок 2020 уверенно определились французский и лунный маникюр, шикарные матовые ноготки красного цвета, золотистый декор, кружевные узоры, невероятные переходы омбре, дизайн с фольгой, с втиркой, а также оригинальные сочетания красного с другими оттенками.

2 Красный френч Профессионалы нейл-дизайна рекомендуют в этом году использовать для френча сочные оттенки красного, применяя матовую или глянцевую структуру. Яркую улыбку можно оформлять на классическом прозрачном покрытии или использовать в качестве основания розовый, серый, кремовый или белый цвета.

3 Лунный дизайн В списке трендовых идей лунный маникюр с прозрачными лунками, выделение прикорневой зоны при помощи страз, серебристого или золотистого глиттера, треугольная лунка и сочетание лунного дизайна и френча в одном маникюре.

4 Омбре Растяжка оттенков в стилистике омбре в красном цвете выглядит особенно красиво. Стилисты предлагают интересный вариант плавного перехода от насыщенного красного к более тёмному или более светлому оттенку.

5 Матовый красный Бархатистое покрытие может выступать в качестве самостоятельного украшения ноготков, и не менее красиво подобное предложение смотрится с элементами декора и рисунками.

6 Ажурные рисунки Кружевные узоры выполняются классическими чёрным или белым цветами, что позволяет подчеркнуть красный фон нотками роскоши и благородства.

7 Маникюр с фольгой Фольга красиво смотрится на акцентных ноготках и чудесно сочетается с глянцевым и матовым покрытием.

8 Маникюр с втиркой Модные идеи 2020 предлагают оформлять подобным способом пару ноготков и сочетать блестящие переливы с монохромными покрытиями или элементами декора.

9 Маникюр со слайдерами Одним из актуальных дополнений подобного маникюра в 2020 году стали слайдеры с абстрактным декором, флористикой и другими идеями.

10 Модные сочетания Красный является одним из классических цветов, который прекрасно уживается со многими оттенками. Бежевый, белый, чёрный, синий, розовый, серебристый, золотистый, сиреневый и многие другие оттенки лаков невероятно красиво сочетаются в одном маникюре с красным цветом.