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Маникюр 2020: яркий красный нейл-арт на короткие ногти (Фото)

Смотрите фото (12)
Маникюр 2020: яркий красный нейл-арт на короткие ногти (Фото)
14:13 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Красный маникюр всегда выглядит стильно и элегантно на ноготках короткой длины.

  • 1

    Модные тенденции

    Среди актуальных новинок 2020 уверенно определились французский и лунный маникюр, шикарные матовые ноготки красного цвета, золотистый декор, кружевные узоры, невероятные переходы омбре, дизайн с фольгой, с втиркой, а также оригинальные сочетания красного с другими оттенками.

  • 2

    Красный френч

    Профессионалы нейл-дизайна рекомендуют в этом году использовать для френча сочные оттенки красного, применяя матовую или глянцевую структуру. Яркую улыбку можно оформлять на классическом прозрачном покрытии или использовать в качестве основания розовый, серый, кремовый или белый цвета.

  • 3

    Лунный дизайн

    В списке трендовых идей лунный маникюр с прозрачными лунками, выделение прикорневой зоны при помощи страз, серебристого или золотистого глиттера, треугольная лунка и сочетание лунного дизайна и френча в одном маникюре.

  • 4

    Омбре

    Растяжка оттенков в стилистике омбре в красном цвете выглядит особенно красиво. Стилисты предлагают интересный вариант плавного перехода от насыщенного красного к более тёмному или более светлому оттенку.

  • 5

    Матовый красный

    Бархатистое покрытие может выступать в качестве самостоятельного украшения ноготков, и не менее красиво подобное предложение смотрится с элементами декора и рисунками.

  • 6

    Ажурные рисунки

    Кружевные узоры выполняются классическими чёрным или белым цветами, что позволяет подчеркнуть красный фон нотками роскоши и благородства.

  • 7

    Маникюр с фольгой

    Фольга красиво смотрится на акцентных ноготках и чудесно сочетается с глянцевым и матовым покрытием.

  • 8

    Маникюр с втиркой

    Модные идеи 2020 предлагают оформлять подобным способом пару ноготков и сочетать блестящие переливы с монохромными покрытиями или элементами декора.

  • 9

    Маникюр со слайдерами

    Одним из актуальных дополнений подобного маникюра в 2020 году стали слайдеры с абстрактным декором, флористикой и другими идеями.

  • 10

    Модные сочетания

    Красный является одним из классических цветов, который прекрасно уживается со многими оттенками. Бежевый, белый, чёрный, синий, розовый, серебристый, золотистый, сиреневый и многие другие оттенки лаков невероятно красиво сочетаются в одном маникюре с красным цветом.

  • 11

    Красный с золотом

    Подобный дизайн выглядит достаточно ярко и броско, и станет прекрасным решение для дополнения праздничного лука и не только. Вы можете украсить золотистым глиттером акцентный пальчик, дополнить дизайн блестящими полосками в подобном цвете или применить для украшения золотистые бусинки, камифубуки или стразы.

Маникюр 2020: сочные идеи дизайна ногтей на лето (Фото)

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