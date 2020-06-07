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Маникюр 2020: стильные идеи бирюзового дизайна (Фото)

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Маникюр 2020: стильные идеи бирюзового дизайна (Фото)
15:11 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Ноготки с бирюзовым покрытием способны вписаться в любой образ и красиво сочетаются с декором и многими техниками.

  • 1

    Природные оттенки становятся всё более популярными в нейл-индустрии, ведь благодаря их участию в оформлении ноготков, можно создавать потрясающие женственные идеи маникюра, используя при этом минимум дополнительных средств.

  • 2

    Бирюзовая палитра, которая очень красиво смотрится на ноготках любой длины и формы, в этом сезоне, по мнению дизайнеров, достойно занимает место в списке лидеров.

  • 3

    Бирюзовый цвет получил своё название благодаря одноимённому минералу и представляет собой уникальное сочетание голубого и зелёного цветов.

  • 4

    Его нежные оттенки ассоциируются с морской водой и весенней зеленью, что, по мнению психологов, снимает раздражительность, тревогу и действует успокаивающе на подсознательном уровне.

  • 5

    Разнообразие оттенков позволяет создавать на ноготках как яркий, так и бледный, спокойный дизайн, который обязательно привлечет внимание к вашей персоне.

  • 6

    Модный френч этого сезона, оформленный в бирюзовых тонах, предлагает барышням несколько видов французского маникюра, которые отличаются расположением на ногтевой пластине линии улыбки и способом её нанесения.

  • 7

    В тренде классическая французская техника, маникюр с перевёрнутой улыбкой и недо-френч.

  • 8

    Если с двумя первыми позициями мы неоднократно сталкивались ранее, то последняя новинка характеризуется линией улыбки, которая не дорисовывается до конца или имеет вид тонких двойных косых полосок.

  • 9

    Также бирюзовый френч приятно удивит модниц цветочным великолепием, имитацией натурального минерала, блестящими переливами втирки, стильными сочетаниями с другими цветами и многими другими идеями, о которых более подробно ниже.

  • 10

    Покрытие ноготка однотонным лаком является наиболее простым вариантом дизайна, который смотрится очень лаконично и может дополнительно украшаться декором.

  • 11

    Бирюзовый френч может быть выполнен по классическому примеру, когда цветным лаком покрывается лишь свободный край ногтевой пластины, а может наноситься на ноготок вместо прозрачной основы.

  • 12

    Линия улыбки в таком случае остаётся белоснежной, может выделяться блестящими штрихами или несколькими камушками.

  • 13

    Красиво и нежно смотрится подобная идея с акцентом в виде рисунков и декора на безымянном пальчике и необычная форма улыбки, например, треугольная.

  • 14

    Такое оформление отличается от предыдущего варианта расположением на ноготке линии улыбки.

  • 15

    В перевёрнутом или обратном френче полоска наносится не на кончик ноготка, а у его основания.

  • 16

    Для прорисовки используйте классический белый или любой другой лак, который используется в дизайне.

  • 17

    Очень красиво выделяется подобный вариант улыбки блестящими лаками или глиттером. Обратный френч в маникюре часто комбинируют с классическим френчем, что смотрится на ноготках свежо и оригинально.

Маникюр 2020: лучшие идеи френча на лето (Фото)

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