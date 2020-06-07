Маникюр 2020: стильные идеи бирюзового дизайна (Фото)

Природные оттенки становятся всё более популярными в нейл-индустрии, ведь благодаря их участию в оформлении ноготков, можно создавать потрясающие женственные идеи маникюра, используя при этом минимум дополнительных средств.
Бирюзовая палитра, которая очень красиво смотрится на ноготках любой длины и формы, в этом сезоне, по мнению дизайнеров, достойно занимает место в списке лидеров.
Бирюзовый цвет получил своё название благодаря одноимённому минералу и представляет собой уникальное сочетание голубого и зелёного цветов.
Его нежные оттенки ассоциируются с морской водой и весенней зеленью, что, по мнению психологов, снимает раздражительность, тревогу и действует успокаивающе на подсознательном уровне.
Разнообразие оттенков позволяет создавать на ноготках как яркий, так и бледный, спокойный дизайн, который обязательно привлечет внимание к вашей персоне.
Модный френч этого сезона, оформленный в бирюзовых тонах, предлагает барышням несколько видов французского маникюра, которые отличаются расположением на ногтевой пластине линии улыбки и способом её нанесения.
В тренде классическая французская техника, маникюр с перевёрнутой улыбкой и недо-френч.
Если с двумя первыми позициями мы неоднократно сталкивались ранее, то последняя новинка характеризуется линией улыбки, которая не дорисовывается до конца или имеет вид тонких двойных косых полосок.
Также бирюзовый френч приятно удивит модниц цветочным великолепием, имитацией натурального минерала, блестящими переливами втирки, стильными сочетаниями с другими цветами и многими другими идеями, о которых более подробно ниже.
Покрытие ноготка однотонным лаком является наиболее простым вариантом дизайна, который смотрится очень лаконично и может дополнительно украшаться декором.
Бирюзовый френч может быть выполнен по классическому примеру, когда цветным лаком покрывается лишь свободный край ногтевой пластины, а может наноситься на ноготок вместо прозрачной основы.
Линия улыбки в таком случае остаётся белоснежной, может выделяться блестящими штрихами или несколькими камушками.
Красиво и нежно смотрится подобная идея с акцентом в виде рисунков и декора на безымянном пальчике и необычная форма улыбки, например, треугольная.
Такое оформление отличается от предыдущего варианта расположением на ноготке линии улыбки.
В перевёрнутом или обратном френче полоска наносится не на кончик ноготка, а у его основания.
Для прорисовки используйте классический белый или любой другой лак, который используется в дизайне.
Очень красиво выделяется подобный вариант улыбки блестящими лаками или глиттером. Обратный френч в маникюре часто комбинируют с классическим френчем, что смотрится на ноготках свежо и оригинально.