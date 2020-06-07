Маникюр 2020: стильные идеи бирюзового дизайна (Фото)

1 Природные оттенки становятся всё более популярными в нейл-индустрии, ведь благодаря их участию в оформлении ноготков, можно создавать потрясающие женственные идеи маникюра, используя при этом минимум дополнительных средств.

2 Бирюзовая палитра, которая очень красиво смотрится на ноготках любой длины и формы, в этом сезоне, по мнению дизайнеров, достойно занимает место в списке лидеров.

3 Бирюзовый цвет получил своё название благодаря одноимённому минералу и представляет собой уникальное сочетание голубого и зелёного цветов.

4 Его нежные оттенки ассоциируются с морской водой и весенней зеленью, что, по мнению психологов, снимает раздражительность, тревогу и действует успокаивающе на подсознательном уровне.

5 Разнообразие оттенков позволяет создавать на ноготках как яркий, так и бледный, спокойный дизайн, который обязательно привлечет внимание к вашей персоне.

6 Модный френч этого сезона, оформленный в бирюзовых тонах, предлагает барышням несколько видов французского маникюра, которые отличаются расположением на ногтевой пластине линии улыбки и способом её нанесения.

7 В тренде классическая французская техника, маникюр с перевёрнутой улыбкой и недо-френч.

8 Если с двумя первыми позициями мы неоднократно сталкивались ранее, то последняя новинка характеризуется линией улыбки, которая не дорисовывается до конца или имеет вид тонких двойных косых полосок.

9 Также бирюзовый френч приятно удивит модниц цветочным великолепием, имитацией натурального минерала, блестящими переливами втирки, стильными сочетаниями с другими цветами и многими другими идеями, о которых более подробно ниже.

10 Покрытие ноготка однотонным лаком является наиболее простым вариантом дизайна, который смотрится очень лаконично и может дополнительно украшаться декором.

11 Бирюзовый френч может быть выполнен по классическому примеру, когда цветным лаком покрывается лишь свободный край ногтевой пластины, а может наноситься на ноготок вместо прозрачной основы.

12 Линия улыбки в таком случае остаётся белоснежной, может выделяться блестящими штрихами или несколькими камушками.

13 Красиво и нежно смотрится подобная идея с акцентом в виде рисунков и декора на безымянном пальчике и необычная форма улыбки, например, треугольная.

14 Такое оформление отличается от предыдущего варианта расположением на ноготке линии улыбки.

15 В перевёрнутом или обратном френче полоска наносится не на кончик ноготка, а у его основания.

16 Для прорисовки используйте классический белый или любой другой лак, который используется в дизайне.