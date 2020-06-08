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Маникюр 2020: стильные идеи без рисунка (Фото)

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Маникюр 2020: стильные идеи без рисунка (Фото)
14:01 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр играет очень важную роль в жизни каждой девушки.

  • 1

    Модницы придают большое вниманию своему дизайну, ведь он может дополнить наряд и повлиять на общее впечатление о личности.

  • 2

    Мастера маникюра предоставляют все больше необычных, удивительных и даже роскошных идей для различных поводов. Но иногда хочется выполнить лаконичный и в тоже время привлекательный дизайн. Таким вариантом станет маникюр без рисунков.

  • 3

    Многие считают, что маникюр без рисунков будет смотреться скучно и слишком просто.

  • 4

    Но рассмотрев модные тенденции, девушки смогут убедиться, что это далеко не так. Заменить рисунки могут различные виды декора, например, зеркальная втирка, сияющие стразы, удивительный глиттер, бархатистый песок, жемчужные бусинки и многое другое.

  • 5

    Если в планах у девушки выполнение строгого маникюра, то в качестве завершающего покрытия лучше всего применить матовый топ. Бархатистая структура придаст образу женственность и изящность.

  • 6

    Мастера маникюра предлагают множество интересных и утонченных идей для выполнения маникюра. При этом вовсе не обязательно ограничиваться выполнением рисунков.

  • 7

    Среди новинок лидирующее место занимает разноцветный маникюр, в котором применяется несколько цветов.

  • 8

    Можно выполнять поочередное окрашивание, либо нанести на 3 ноготка один тон, а остальные пальчики покрыть контрастным цветом.

  • 9

    Для короткой длины стоит очень тщательно и аккуратно выбирать декор, чтоб не перегрузить дизайн. Лучше всего использовать однотонное окрашивание светлыми цветами.

  • 10

    Иногда модницы в качестве акцента используют темные цвета.

  • 11

    Если хочется выполнить праздничный маникюр, то используйте мелкий глиттер, который придаст образу блеск и торжественность. На короткой длине очень красиво и модно смотрится плавный переход цветов в технике омбре.

  • 12

    При этом можно использовать различные тона. Чтоб визуально удлинить ноготок, выполняйте вертикальный переход светлыми тонами.

  • 13

    Для длинных ноготков совершенно нет никаких пределов, ведь на такой длине можно смело воплощать все свои фантазии. Очень часто девушки применяют несколько видов декора.

  • 14

    Это может быть втирка, песок, камифубуки и стразы. Достаточно оригинально выглядит маникюр с разным дизайном на обеих ручках.

  • 15

    Лучше всего, если основные цвета такого нейл-арат будут контрастными, например, светлый на одной и темный на другой. Можно смело украшать долинные ногти классическим френчем. Очень утонченный маникюр получится при выполнении неординарной улыбочки яркого цвета.

  • 16

    Для выполнения нежного маникюра следует применять исключительно светлые и сдержанные тона. Лиловый, нежно-розовый, пастельные, нюдовый, белый, кремовый, мятный – все это придаст романтичности и мягкости женским ручкам.

  • 17

    Очень привлекательно будет выглядеть французский маникюр с лиловой основой и светло-розовой линией улыбки. Придать особый шарм и нежность поможет матовое покрытие. В качестве декора лучше всего ограничится светлым акриловым песком или серебристым глиттером. В качестве более яркого декора используйте втирку. Украшать лучше всего лишь один ноготок, чтоб не получить грубый дизайн.

Маникюр 2020: стильные идеи бирюзового дизайна (Фото)

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