Маникюр 2020: стильные идеи без рисунка (Фото)

1 Модницы придают большое вниманию своему дизайну, ведь он может дополнить наряд и повлиять на общее впечатление о личности.

2 Мастера маникюра предоставляют все больше необычных, удивительных и даже роскошных идей для различных поводов. Но иногда хочется выполнить лаконичный и в тоже время привлекательный дизайн. Таким вариантом станет маникюр без рисунков.

3 Многие считают, что маникюр без рисунков будет смотреться скучно и слишком просто.

4 Но рассмотрев модные тенденции, девушки смогут убедиться, что это далеко не так. Заменить рисунки могут различные виды декора, например, зеркальная втирка, сияющие стразы, удивительный глиттер, бархатистый песок, жемчужные бусинки и многое другое.

5 Если в планах у девушки выполнение строгого маникюра, то в качестве завершающего покрытия лучше всего применить матовый топ. Бархатистая структура придаст образу женственность и изящность.

6 Мастера маникюра предлагают множество интересных и утонченных идей для выполнения маникюра. При этом вовсе не обязательно ограничиваться выполнением рисунков.

7 Среди новинок лидирующее место занимает разноцветный маникюр, в котором применяется несколько цветов.

8 Можно выполнять поочередное окрашивание, либо нанести на 3 ноготка один тон, а остальные пальчики покрыть контрастным цветом.

9 Для короткой длины стоит очень тщательно и аккуратно выбирать декор, чтоб не перегрузить дизайн. Лучше всего использовать однотонное окрашивание светлыми цветами.

10 Иногда модницы в качестве акцента используют темные цвета.

11 Если хочется выполнить праздничный маникюр, то используйте мелкий глиттер, который придаст образу блеск и торжественность. На короткой длине очень красиво и модно смотрится плавный переход цветов в технике омбре.

12 При этом можно использовать различные тона. Чтоб визуально удлинить ноготок, выполняйте вертикальный переход светлыми тонами.

13 Для длинных ноготков совершенно нет никаких пределов, ведь на такой длине можно смело воплощать все свои фантазии. Очень часто девушки применяют несколько видов декора.

14 Это может быть втирка, песок, камифубуки и стразы. Достаточно оригинально выглядит маникюр с разным дизайном на обеих ручках.

15 Лучше всего, если основные цвета такого нейл-арат будут контрастными, например, светлый на одной и темный на другой. Можно смело украшать долинные ногти классическим френчем. Очень утонченный маникюр получится при выполнении неординарной улыбочки яркого цвета.

16 Для выполнения нежного маникюра следует применять исключительно светлые и сдержанные тона. Лиловый, нежно-розовый, пастельные, нюдовый, белый, кремовый, мятный – все это придаст романтичности и мягкости женским ручкам.