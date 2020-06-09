Главные антитренды лета 2020: что сейчас не модно (Фото)

1 Юбка клеш Мода 2020 сезона безжалостно обошлась с юбкой клеш любой длины. Чтобы не выглядеть безвкусно, классическую модель стоит заменить на более актуальные вариации. Например, вашим новым фаворитом может стать прямая модель из денима с возможным разрезом, плиссированная юбка, фасон с запахом, вариации с оборками и воланами. В 2020 сезоне не стоит также носить юбку-пачку - она уже давно вышла из рейтинга актуальных фасонов.

2 Приталенные блузы и рубашки Заслуженное место в списке антитрендов лета 2020 года в одежде занимают блузы и рубашки приталенного кроя. Дизайнеры уже столько лет агитируют за свободные фасоны, что теперь практически вся обтягивающая одежда решительно сдает свои позиции. Подобные рубашки часто фигурировали в капсуле делового стиля, но теперь это больше не модно. Если вы хотите выглядеть актуально, стилисты советуют делать ставку на свободные рубашки, которые более комфортные и многофункциональные.

3 С обтягивающими моделями необязательно прощаться - они могут послужить верой и правдой при составлении многослойных ансамблей. Например, в 2020 сезоне вернулись в моду свободные вязаные жилеты и кардиганы, которым необходим лаконичный базовый слой. Брюки со стрелками Даже классика периодически сдается под влиянием моды и теряет свои позиции актуальности. Такая перезагрузка в 2020 сезоне ждет обтягивающие брюки со стрелками средней посадки, которые часто выступали в паре с укороченным жакетом. До недавнего времени такая вещь считалась незаменимой, но теперь ее не стоит носить, тем более, что среди актуальных моделей можно найти достойную альтернативу. Например, вашим новым "любимчиком" могут стать свободные брюки палаццо с завышенной линией талии. К слову, стрелки на них также могут присутствовать.

4 Велосипедки Велосипедки еще продолжают отчаянно бороться за место под солнцем, но этим летом все больше модниц делают выбор в пользу ультрамодных бермудов. Это свободные удлиненные шорты с отменным показателем универсальности. С нашумевшими велосипедками все же не стоит окончательно прощаться, их просто можно вернуть на законное место - в спортивный гардероб.

5 Скинни Летом 2020 не надо надевать и джинсы-скинни, ведь среди актуальных моделей есть много достойных вариантов альтернативы. Обтягивающие джинсы (особенно с потертостями и активным декором) выглядят старомодно и в летних образах им вряд ли получится дать второй шанс. Возможно, скинни стоит оставить до осени - в холодный сезон они могут сочетаться с удлиненными свободными свитерами и высокими сапогами. Но и это возможно только при условии лаконичного однотонного дизайна джинсов.

6 Платья с баской В числе антитрендов на лето 2020 значатся также юбки и платья с баской. Несмотря на способность этого элемента визуально скрывать недостатки фигуры, дизайнеры безжалостно попрощались с такими фасонами. Но такая печальная участь не ждала накладные баски - они все чаще становятся стильными фишками образов со свободными платьями и удлиненными рубашками. Также можно взять на вооружение классический фасон с запахом, летящие платья миди, минималистичный прямой крой, А-силуэт и совершенно летние модели в цветочек или горошек. Окончательно изгнаны из модных гардеробов и некоторые другие модели платьев, например, облегающий крой бандо, фасон с юбкой-солнце, футляр, обтягивающие платья-свитера из рыхлого трикотажа, а также модели, полностью исполненные из гипюра. Но не стоит переживать по этому поводу - современная мода стремится к женственности и предлагает девушкам присмотреться к богатому выбору более стильных платьев.

7 Брюки с лампасами Совсем недавно брюки с лампасами можно было увидеть в образах самых разных направлений. Но теперь стилисты настаивают: подобную модель модно оставить только для домашних сетов.

8 Тонкие кардиганы В актуальных коллекциях 2020 сезона в большом многообразии были представлены различные стильные кардиганы, но в их число не входили модели из хлипкого материала в облегающем крое с удлиненными полочками. На самом деле, они и раньше редко, когда могли действительно украсить образ. Зато оверсайз модели точно с мужского плеча действительно могут преобразить женский аутфит.

9 Жемчужные заколки В 2018 сезоне заколки с жемчугом громко заявили о себе на мировых подиумах и в 2019 году они появились в шкатулках практически всех модниц. Но стоит признать, что такой тренд уже всем достаточно приелся и теперь уже считается дурным тоном. Если любовь к изысканному жемчугу у вас в крови, просто выбирайте более актуальные аксессуары с их участием. Например, в летнем сезоне невероятно популярно сочетание цепей и жемчуга, а также такой декор неправильной формы. При желании можно заменить жемчужные украшения на бархатную или атласную ленту, легкий платок или объемный ободок.

10 Обувь Мода лета 2020 не обошла вниманием и некоторые модели обуви, которые получили звание антитрендов. Кроссовки на танкетке уже давно не появляются в актуальных коллекциях, но некоторые девушки все равно продолжают их носить. Такой тандем в спортивной обуви уже вышел из моды и выглядит неактуально. В свое время кроссовки на танкетке обрели поклонниц среди девушек, которые хотели бы, не жертвуя своим комфортом, выглядеть на несколько сантиметров выше. Теперь это действие обеспечивают модели спортивной обуви на внушительной платформе с футуристичным дизайном. Стоит отметить, что кеды в своем классическом исполнении тоже утратили свою популярность. В современном ассортименте все-таки встречаются некоторые модели кед - это лаконичные и однотонные варианты, которые удачно впишутся в любой аутфит. Еще один яркий пример антитренда - это туфли на шпильке с внушительной платформой. Стоит отметить, что высокий подъем все-таки вернулся в моду, но он проявляет себя в босоножках с устойчивым каблуком. Этим летом лучше не покупать туфли с красной подошвой, которые имитируют известный бренд. Куда практичней будет инвестиция в классические матовые лодочки, которые, наверное, никогда не выйдут из моды. Балетки с круглым носом также лучше отложить подальше.

11 Косметология В список антитрендов регулярно попадают не только вещи, но и различные косметические процедуры. Так, в 2020 сезоне уже никому не кажутся привлекательными пухлые губы, которые выглядят не естественно. Даже многие звезды теперь возвращают природные очертания своим губам. Канул в лету и слишком пышный и "кукольный" метод наращивания ресниц. В Интернете уже давно встречаются комичные шутки на этот счет, и теперь девушки, наконец, поняли: наращивание смотрится современно и эстетично только при условии сохранения естественного облика. Мода в мире косметологии напрямую коснулась и дизайна бровей. Широкое и темное оформление с четкой формой уже выглядит старомодно. В 2020 сезоне стоит отказаться от тяжелого татуажа - допускается лишь естественное подчеркивание формы с подчеркиванием волосков и плавной растушевкой цвета.

12 Маникюр Отдельные антитренды в сезоне лето 2020 имеются и в мире маникюра. Если вы хотите, чтобы весь ваш образ выглядел безупречно и современно, то и дизайну ногтей стоит уделить особое внимание. Например, рекомендуется отказаться от обилия страз и камней - слишком вычурный и активный декор уже не считается модным приемом. Сложные пейзажи также уже не используются, но с акварельной техникой еще рано прощаться - она прекрасно раскрывает себя в абстрактных композициях и в имитации морских волн. Техника кошачий глаз, мультяшные персонажи, хищные яркие ногти также уже не появляются в списке нейл-трендов.