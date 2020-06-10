Маникюр 2020: стильные идеи бордового дизайна (Фото)

Этот цвет и в нынешнем сезоне радует и удивляет девушек новыми тенденциями и идеями в маникюре. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим.
В 2020 году вы без затруднений сможете подобрать себе тот бордовый оттенок, который подойдет именно вам. Бордовый цвет выбирают бизнес-леди для делового стиля, а также модницы для повседневного или праздничного образа.
В 2020 году нейл-специалисты советуют модницам выбирать не только глянцевый бордовый маникюр. Максимального эффекта раскрытия бордового цвета можно достичь, используя матовую текстуру.
С помощью этого эффекта маникюр можно сделать роскошным и утонченным одновременно. В 2020 году используйте различные техники маникюра, украшайте бордовый цвет всевозможными узорами, рисунками и декором.
Наиболее популярные идеи бордового дизайна – это варианты маникюра с фольгой, многообразными элементами декора и орнаментом.
Выбрали бордовый цвет на короткие ногти? Отнеситесь критически к форме своих ноготков. Бордовый цвет подчеркивает неровности и недостатки.
Овал и квадрат – лучшие формы на короткие ноготки. Также придерживайтесь правила, что не нужно выбирать очень темный бордовый цвет, который визуально укоротит ваши ноготки.
Если вы счастливая обладательница длинных ноготков, выбирайте форму миндалевидную. Такая форма ноготков будет смотреться очень красиво и сексуально.
Форму квадрат на длинных ногтях носите очень аккуратно, ведь как говорилось ранее, этот цвет подчеркивает все недостатки.
Не теряет своей актуальности в маникюре фольга. Она служит отличным украшающим элементом в бордовом маникюре. Видов фольги большое количество: жатая, кусочками, переводная.
Какую бы вы не выбрали фольгу, она всегда выглядит стильно и эффектно на бордовой основе. Для бордового маникюра чаще всего выбирают золотую или серебряную фольгу.
Серебряная фольга делает бордовый маникюр сдержанным и утонченным. В свою очередь золотые отблески оттеняют бордовый цвет на ноготках, придавая маникюру величественности и грациозности.
Градиентный маникюр в любом цветовом решении выглядит эффектно и стильно. Популярной считается идея растяжки нескольких цветов бордового оттенка.
Одновременно можно сочетать и другие контрастные цвета. Винный оттенок прекрасно сочетается с черным цветом. Стильным считаются переходы между серым и бордовым, розовым, рубиновым, красным и белым цветом.
Необычно смотрится сочетание и переход цветов бордового цвета с оттенком шоколад, божоле в любые оттенки фиолетового цвета. Переход и перетяжку цветов мастера маникюра украшают небольшими рисунками или акриловой пудрой.
Маникюр в бордовом цвете — яркий и броский сам по себе. Но при этом все чаще мастера нейл-арта добавляют в такой маникюр блеск и переливы. В этом декорировании помогут стразы.
Стразы бывают различных форм и размеров. Для создания маникюра смело включайте свою фантазию. С помощью страз вы можете украсить лунку, создать узор или же украсить ноготки в стиле минимализма одним камушком. Декорирование стразами сочетается с различным маникюром и придает ему изящный вид.