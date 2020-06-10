Маникюр 2020: стильные идеи бордового дизайна (Фото)

1 Этот цвет и в нынешнем сезоне радует и удивляет девушек новыми тенденциями и идеями в маникюре. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим.

2 В 2020 году вы без затруднений сможете подобрать себе тот бордовый оттенок, который подойдет именно вам. Бордовый цвет выбирают бизнес-леди для делового стиля, а также модницы для повседневного или праздничного образа.

3 В 2020 году нейл-специалисты советуют модницам выбирать не только глянцевый бордовый маникюр. Максимального эффекта раскрытия бордового цвета можно достичь, используя матовую текстуру.

4 С помощью этого эффекта маникюр можно сделать роскошным и утонченным одновременно. В 2020 году используйте различные техники маникюра, украшайте бордовый цвет всевозможными узорами, рисунками и декором.

5 Наиболее популярные идеи бордового дизайна – это варианты маникюра с фольгой, многообразными элементами декора и орнаментом.

6 Выбрали бордовый цвет на короткие ногти? Отнеситесь критически к форме своих ноготков. Бордовый цвет подчеркивает неровности и недостатки.

7 Овал и квадрат – лучшие формы на короткие ноготки. Также придерживайтесь правила, что не нужно выбирать очень темный бордовый цвет, который визуально укоротит ваши ноготки.

8 Если вы счастливая обладательница длинных ноготков, выбирайте форму миндалевидную. Такая форма ноготков будет смотреться очень красиво и сексуально.

9 Форму квадрат на длинных ногтях носите очень аккуратно, ведь как говорилось ранее, этот цвет подчеркивает все недостатки.

10 Не теряет своей актуальности в маникюре фольга. Она служит отличным украшающим элементом в бордовом маникюре. Видов фольги большое количество: жатая, кусочками, переводная.

11 Какую бы вы не выбрали фольгу, она всегда выглядит стильно и эффектно на бордовой основе. Для бордового маникюра чаще всего выбирают золотую или серебряную фольгу.

12 Серебряная фольга делает бордовый маникюр сдержанным и утонченным. В свою очередь золотые отблески оттеняют бордовый цвет на ноготках, придавая маникюру величественности и грациозности.

13 Градиентный маникюр в любом цветовом решении выглядит эффектно и стильно. Популярной считается идея растяжки нескольких цветов бордового оттенка.

14 Одновременно можно сочетать и другие контрастные цвета. Винный оттенок прекрасно сочетается с черным цветом. Стильным считаются переходы между серым и бордовым, розовым, рубиновым, красным и белым цветом.

15 Необычно смотрится сочетание и переход цветов бордового цвета с оттенком шоколад, божоле в любые оттенки фиолетового цвета. Переход и перетяжку цветов мастера маникюра украшают небольшими рисунками или акриловой пудрой.

16 Маникюр в бордовом цвете — яркий и броский сам по себе. Но при этом все чаще мастера нейл-арта добавляют в такой маникюр блеск и переливы. В этом декорировании помогут стразы.