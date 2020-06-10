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Маникюр 2020: стильные идеи бордового дизайна (Фото)

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Маникюр 2020: стильные идеи бордового дизайна (Фото)
14:25 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Уже больше десятка лет бордовый цвет остается популярным у модниц.

  • 1

    Этот цвет и в нынешнем сезоне радует и удивляет девушек новыми тенденциями и идеями в маникюре. Маникюр в бордовом цвете может быть одновременно как дерзким и гламурным, так классическим и строгим.

  • 2

    В 2020 году вы без затруднений сможете подобрать себе тот бордовый оттенок, который подойдет именно вам. Бордовый цвет выбирают бизнес-леди для делового стиля, а также модницы для повседневного или праздничного образа.

  • 3

    В 2020 году нейл-специалисты советуют модницам выбирать не только глянцевый бордовый маникюр. Максимального эффекта раскрытия бордового цвета можно достичь, используя матовую текстуру.

  • 4

    С помощью этого эффекта маникюр можно сделать роскошным и утонченным одновременно. В 2020 году используйте различные техники маникюра, украшайте бордовый цвет всевозможными узорами, рисунками и декором.

  • 5

    Наиболее популярные идеи бордового дизайна – это варианты маникюра с фольгой, многообразными элементами декора и орнаментом.

  • 6

    Выбрали бордовый цвет на короткие ногти? Отнеситесь критически к форме своих ноготков. Бордовый цвет подчеркивает неровности и недостатки.

  • 7

    Овал и квадрат – лучшие формы на короткие ноготки. Также придерживайтесь правила, что не нужно выбирать очень темный бордовый цвет, который визуально укоротит ваши ноготки.

  • 8

    Если вы счастливая обладательница длинных ноготков, выбирайте форму миндалевидную. Такая форма ноготков будет смотреться очень красиво и сексуально.

  • 9

    Форму квадрат на длинных ногтях носите очень аккуратно, ведь как говорилось ранее, этот цвет подчеркивает все недостатки.

  • 10

    Не теряет своей актуальности в маникюре фольга. Она служит отличным украшающим элементом в бордовом маникюре. Видов фольги большое количество: жатая, кусочками, переводная.

  • 11

    Какую бы вы не выбрали фольгу, она всегда выглядит стильно и эффектно на бордовой основе. Для бордового маникюра чаще всего выбирают золотую или серебряную фольгу.

  • 12

    Серебряная фольга делает бордовый маникюр сдержанным и утонченным. В свою очередь золотые отблески оттеняют бордовый цвет на ноготках, придавая маникюру величественности и грациозности.

  • 13

    Градиентный маникюр в любом цветовом решении выглядит эффектно и стильно. Популярной считается идея растяжки нескольких цветов бордового оттенка.

  • 14

    Одновременно можно сочетать и другие контрастные цвета. Винный оттенок прекрасно сочетается с черным цветом. Стильным считаются переходы между серым и бордовым, розовым, рубиновым, красным и белым цветом.

  • 15

    Необычно смотрится сочетание и переход цветов бордового цвета с оттенком шоколад, божоле в любые оттенки фиолетового цвета. Переход и перетяжку цветов мастера маникюра украшают небольшими рисунками или акриловой пудрой.

  • 16

    Маникюр в бордовом цвете — яркий и броский сам по себе. Но при этом все чаще мастера нейл-арта добавляют в такой маникюр блеск и переливы. В этом декорировании помогут стразы.

  • 17

    Стразы бывают различных форм и размеров. Для создания маникюра смело включайте свою фантазию. С помощью страз вы можете украсить лунку, создать узор или же украсить ноготки в стиле минимализма одним камушком. Декорирование стразами сочетается с различным маникюром и придает ему изящный вид.

Маникюр 2020: самые интересные идеи для летней поры (Фото)

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