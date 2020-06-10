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Одежда на лето: стильные цвета сезона 2020 года

Одежда на лето: стильные цвета сезона 2020 года
18:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самые трендовые наряды, чтобы Ваш летний гардероб был максимально актуальным и стильным.

Начнем с главного тренда - пастельные тона. Самыми популярными из них стали пудровый розовый, сиреневый, светлый бананово-желтый. Сочетать такие оттенки лучше всего с белыми акцентами.

Также одним из хитов является так называемый "Baby blue". Дословно это название переводится с английского как "Детский голубой". Это легкий светло-голубой тон, который идеально сочетается с белыми, кремовыми или джинсовыми вещами.

В тренде также сочетание денима и нюда. Бежевые, кремовые, светло-коричневые вещи можно смело носить с любыми джинсовыми элементами.

Один из самых популярных цветов - кофейный. Его можно использовать как в деловом стиле, так и в повседневном. Также этот цвет идеально дополняют светлые акценты в обуви или аксессуарах.

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И последний в нашем списке модных цветов - клубнично-красный. Это оттенок, который больше других ассоциируется с летом, спелыми ягодами, теплом и весельем.

Кардиган - универсальная деталь гардероба, которую активно носят в разные времена года. Летом такая одежда тоже может быть актуальной, особенно для прохладных вечеров. Но стоит знать, как правильно ее использовать, чтобы не выглядеть старомодно.

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Мода, Лето, Стиль.
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