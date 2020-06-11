Маникюр 2020: модные тенденции молочного дизайна (Фото)

1 Одним из таких является молочный маникюр, который подходит к любому образу и в любое время года. Молочный цвет на ногтях может быть как полупрозрачный, так и более плотный.

2 Именно поэтому молочная и молочно-розовая палитра очень популярна в наше время.

3 Пастельные и нюдовые оттенки не теряют своей актуальности. Часто такие цвета используют в модельном бизнесе, ведь такой маникюр с лёгкостью впишется и дополнит любой образ.

4 Он с лёгкостью подойдёт любой моднице. Длина ногтей в таком случае значения не имеет, этот цвет идеален как для длинных, так и для коротких ноготков.

5 Пространство для дизайнерских идей в молочном цвете — неограниченное.

6 Молочный цвет может идеально сочетаться с большим количеством других цветов, от сдержанных до ярких. Не упустите шанс порадовать себя таким нежным и в тоже время необычным маникюром.

7 В наше время не все девушки любят в маникюре какой-либо дизайн. Многие обременены дресс-кодом или кому-то не позволяет стиль в одежде.

8 В связи с этим каждая третья девушка делает маникюр с дизайном, остальные просто покрывают ноготки однотонным лаком. Если вы хотите нежный и воздушный маникюр, покройте ноготки нежным молочным нюдом без декора.

9 Молочный дизайн ноготков отлично оттеняет загорелую кожу рук, придавая вашему образу утонченность и женственность. Такой маникюр будет уместным не только на работе, но и для отдыха.

10 Френч — это самый простой и не теряющий актуальности вариант покрытия ноготков. Френч на основе сливочно-молочного цвета и дымчато-белого тона смотрится элегантно и утонченно.

11 Такой маникюр хочется попробовать сделать, придав своему образу нежность. Чтобы дополнить ваш романтический и нежный лук, сделайте молочный градиент. Мастера нейл-арта выполняют его как обычный классический градиент.

12 Утонченный матовый молочный маникюр будет уместным к любому вашему образу. Но при создании такого маникюра стоит придерживаться определенных правил. Во-первых, стоит учитывать, что при нанесении матового эффекта, цветовой оттенок может поменяться.

13 В связи с этим стоит выбирать более насыщенные цвета, а также протестировать сочетание матового топа и цвета на одном ноготке. С молочным матовым цветом прекрасно сочетаются цвета: розовый и лиловый. Идеальной формой ноготков в таком маникюре будет «мягкий квадрат», длина же значение не имеет.

14 Украсить такой маникюр стоит кофейным или черным рисунком. А если вы не можете часто обновлять ваш маникюр, то матовый молочный дизайн — это самое верное для вас решение.

15 Глянцевый маникюр буквально через несколько дней в молочном цвете потеряет свой блеск и красоту. В матовом же маникюре красота не исчезнет. Даже через неделю у вас будет маникюр такой, как будто вы только от мастера.