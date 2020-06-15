Маникюр 2020: летние новинки нейл-дизайна (Фото)

1 Летний сезон всегда отличается разнообразием событий, мероприятий и самых разных эмоций.

2 К тому же, в 2020 году особенно актуальными стали яркие оттенки, которые позволяют создать бесчисленное количество дизайнов на любой вкус.

3 В сочетании с французским маникюром часто можно увидеть лунный дизайн. Такое решение не новое, впрочем яркая цветовая гамма позволяет преподнести оформление совершенно по-новому.

4 В то же время, разнообразные летние принты также уместны в данном случае.

5 Главное, чтобы они были оптимального размера и формы. В противном случае маникюр может выглядеть слишком сложно. А это, как известно, вовсе не всегда смотрится достойно.

6 Плавный переход оттенков всегда смотрится красиво. Причем в случае с яркими тонами, маникюр получается еще более стильным.

7 Причем это касается как вертикального, так и горизонтального градиента. Но поскольку лето — время для экспериментов, предлагаем сочетать данное оформление с различными дизайнами. Это может быть негативное пространство или геометрия.

8 В таком случае маникюр будет чуть более сдержанным. Также отлично смотрится сочетание с лунным дизайном. Изысканный цветочный образ придаст образу романтичности.

9 Не менее привлекательно на градиентном фоне смотрятся и другие рисунки. Поэтому экспериментируйте и всегда воплощайте в жизнь свои идеи.

10 Само по себе яркое покрытие смотрится очень красиво, современно. Но порой хочется добавить интересный дизайн, который будет главным акцентом маникюра.

11 Несмотря на популярность яркого оформления, такой маникюр нередко украшают фруктовым рисунком. Опытные нейл-мастера преимущественно наносят рисунок вручную.

12 Это позволяет сделать его максимально реалистичным и тщательно прорисовать все детали. Но если вы предпочитаете делать маникюр самостоятельно, то смело используйте слайдер-дизайн. Это уже готовые картинки, на специальной основе. Выбранный отрезок поместите в емкость с водой на несколько секунд.

13 Слой с картинкой начнет отделяться и на этом этапе его надо перенести на ногтевую пластину. При необходимости расправьте дизайн с помощью апельсиновой палочки и нанесите топовое покрытие.

14 Этот процесс не занимает много времени, но при этом маникюр получается невероятно красивый и практически не отличается от салонного.

15 Украшать фруктовый дизайн не обязательно, поскольку он сам по себе достаточно яркий. Но при желании можно добавить небольшое количество страз или блесток. Это самый популярный декор, который практически никогда не бывает лишним.

16 Несмотря на то, что летом чаще всего девушки выбирают яркие, крупные рисунки, минимализм все также в тренде. Тем более, что реализовать такой дизайн можно и на ярком фоне.