Маникюр 2020: стильные идеи цветочного дизайна (Фото)

1 Кто-то выбирает сдержанное оформление, другие постоянно экспериментируют. Но есть и то, что актуально уже много лет подряд — цветочный дизайн.

2 Это прекрасный вариант, который добавляет образу легкость, романтичность. К тому же, маникюр с цветочными мотивами подходит модницам в любом возрасте.

3 Несомненно, цветочный маникюр актуален круглый год. Тем не менее в летнем сезоне его популярность достигает своего пика. В качестве основы все чаще используются пастельные и яркие тона.

4 К примеру, голубой, красный, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый оттенки и другие. Что касается непосредственно рисунка, то в 2020 году нет определенного фаворита.

5 На ногтях отлично смотрятся пионы, тюльпаны, ромашки, розы и сирень. Обратите внимание на то, что выглядеть такой рисунок может совершенно по-разному. Ведь существует немало техник и способов, которые позволяют добиться максимальной реалистичности.

6 Обладательницы художественными способностями преимущественно делают роспись вручную. В таком случае маникюр больше напоминает произведение искусства.

7 Но в домашних условия можно смело делать дизайн с помощью стемпинга, слайдеров или наклеек. Это отличные альтернативные решения, которые точно смотрятся не хуже.

8 Несмотря на популярность в летнем сезоне ярких красок, нейтральное оформление также актуально. Техника «air flowers» смотрится особенно нежно, изысканно, воздушно.

9 Поэтому такой маникюр нередко делают на свадьбу. Главное отличие такого маникюра — полупрозрачность изображения. Ее можно достичь разными способами.

10 Кто-то приобретает специальные гель-лаки, которые существенно упрощают работу. Другие же предпочитаю использовать краски, немного разбавив их до нужного оттенка.

11 В целом каждый способ позволяет сделать достойным маникюр в данной технике. Поэтому выбирайте исходя из своих способностей.

12 Когда если не летом экспериментировать с оформлением ногтей. Объемные, крупные цветы — идеально подходят для этого сезона.

13 В основном их рисуют вручную, но при желании можно выполнить их в технике лепка, используя акриловую пудру. Такое оформление прекрасно смотрится на ноготках любой длины и формы.

14 Но многое зависит от цветового решения и декора. Поэтому всегда учитывайте этот нюанс прежде, чем приступать к оформлению.

15 Также объемные цветы можно сделать с помощью декора. Это могут быть стразы или крупные бусины, которые используются, как лепестки. Конечно же, такой маникюр выглядит эффектно и часто украшает вечерние наряды современных модниц.

16 Из года в год французский маникюр остается в моде. Впрочем, в современном мире он выглядит совершенно иначе, нежели классическое решение.