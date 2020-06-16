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Маникюр 2020: стильные идеи цветочного дизайна (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: стильные идеи цветочного дизайна (Фото)
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф
Современный леийтн маникюр может выглядеть совершенно по-разному.
  • 1

    Кто-то выбирает сдержанное оформление, другие постоянно экспериментируют. Но есть и то, что актуально уже много лет подряд — цветочный дизайн.

  • 2

    Это прекрасный вариант, который добавляет образу легкость, романтичность. К тому же, маникюр с цветочными мотивами подходит модницам в любом возрасте.

  • 3

    Несомненно, цветочный маникюр актуален круглый год. Тем не менее в летнем сезоне его популярность достигает своего пика. В качестве основы все чаще используются пастельные и яркие тона.

  • 4

    К примеру, голубой, красный, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый оттенки и другие. Что касается непосредственно рисунка, то в 2020 году нет определенного фаворита.

  • 5

    На ногтях отлично смотрятся пионы, тюльпаны, ромашки, розы и сирень. Обратите внимание на то, что выглядеть такой рисунок может совершенно по-разному. Ведь существует немало техник и способов, которые позволяют добиться максимальной реалистичности.

  • 6

    Обладательницы художественными способностями преимущественно делают роспись вручную. В таком случае маникюр больше напоминает произведение искусства.

  • 7

    Но в домашних условия можно смело делать дизайн с помощью стемпинга, слайдеров или наклеек. Это отличные альтернативные решения, которые точно смотрятся не хуже.

  • 8

    Несмотря на популярность в летнем сезоне ярких красок, нейтральное оформление также актуально. Техника «air flowers» смотрится особенно нежно, изысканно, воздушно.

  • 9

    Поэтому такой маникюр нередко делают на свадьбу. Главное отличие такого маникюра — полупрозрачность изображения. Ее можно достичь разными способами.

  • 10

    Кто-то приобретает специальные гель-лаки, которые существенно упрощают работу. Другие же предпочитаю использовать краски, немного разбавив их до нужного оттенка.

  • 11

    В целом каждый способ позволяет сделать достойным маникюр в данной технике. Поэтому выбирайте исходя из своих способностей.

  • 12

    Когда если не летом экспериментировать с оформлением ногтей. Объемные, крупные цветы — идеально подходят для этого сезона.

  • 13

    В основном их рисуют вручную, но при желании можно выполнить их в технике лепка, используя акриловую пудру. Такое оформление прекрасно смотрится на ноготках любой длины и формы.

  • 14

    Но многое зависит от цветового решения и декора. Поэтому всегда учитывайте этот нюанс прежде, чем приступать к оформлению.

  • 15

    Также объемные цветы можно сделать с помощью декора. Это могут быть стразы или крупные бусины, которые используются, как лепестки. Конечно же, такой маникюр выглядит эффектно и часто украшает вечерние наряды современных модниц.

  • 16

    Из года в год французский маникюр остается в моде. Впрочем, в современном мире он выглядит совершенно иначе, нежели классическое решение.

  • 17

    Мастера отмечают, что сейчас более актуальными стали цветные сочетания, а также необычной формы линия улыбка. В любом случае каждый из вариантов отлично смотрится в качестве основы для цветочного рисунка. Его преимущественно делают на нескольких ноготках, чтобы добавить акцент маникюру.

Маникюр 2020: летние новинки нейл-дизайна (Фото

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Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нежный маникюр, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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