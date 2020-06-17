Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на лето (Фото)

1 Поэтому даже в таком случае маникюру уделяется особое внимание. Ведь он является частью имиджа модницы, а порой и главным акцентом образа.

2 В 2020 году в тренде комфорт, практичность и максимальная естественность.

3 В современном мире обилие дизайна на ногтях постепенно отходит на второй план. Все более актуальным становится чуть более сдержанное, однотонное покрытие.

4 Поэтому первое, что стоит сделать — определиться с цветовым решением. Обладательницам коротких ногтей даже в летнем сезоне стоит обратить внимание на натуральные нюдовые оттенки.

5 Бежевый, молочный, светло-розовый оттенки идеально подходят на каждый день и для рабочих будней.

6 Нежная пастельная цветовая гамма определенно больше подходит для экспериментов. Здесь вы вряд ли получите смелые и неожиданные сочетания. Но в то же время, будете уверенны, что маникюр получится достойным.

7 Согласно модным тенденциям, украшать покрытие рисунком или декором не обязательно. Выбирайте тот вариант, который больше всего подходит к образам.

8 Несомненно, в летнем сезоне не обойтись без ярких красок, в том числе для коротких ногтей. Тем более, что каждая модница стремится попробовать для себя что-то интересное и необычное.

9 Рекомендуем сделать градиент хотя бы на нескольких ноготках. Это универсальное оформление, благодаря чему не придется волноваться в процессе выбора образа летом.

10 Ведь все яркие оттенки будут хорошо смотреться с маникюром. Несмотря на большую популярностью нежного маникюра, в летнем сезоне все же хочется добавить яркости.

11 Сделать это можно с помощью декора, а именно страз, мелких блесток или втирки. На коротких ноготках такие детали смотрятся не менее выигрышно и часто украшают даже повседневный маникюр.

12 В последнее время популярным стал декор на основе фольги. К примеру, нежные оттиски, эффектные камифубуки и лаконичная скотч-лента. Несомненно, каждый вариант по-своему привлекательный.

13 Буквально несколько лет назад геометрические рисунки взорвали мир нейл-арта. Его выбирают многие модницы по всему миру и это не удивительно. Все дело в том, что такой дизайн может быть совершенно разным. Нюдовое покрытие с тонкими линиями все также остается лаконичным и подходит для работы в офисе.

14 Яркий цвет лака с более активным рисунком уже вызывает больше внимания и подходит для путешествий, отдыха на море. При желании в заданном стиле можно сделать вечернее оформление, которое непременно вызовет восторг. Поэтому попробуйте сделать хотя бы один из представленных вариантов летом 2020.

15 Короткая длина ногтей никогда не была помехой в создании стильного маникюра. Все чаще девушки украшают ноготки невероятно красивыми орнаментами, а также россыпью цветов.

16 Несомненно, размер рисунка необходимо подбирать основываясь на длине ногтевой пластины. Поэтому не забывайте об этом нюансе.

17 Также, выбирая рисунок, ориентируйтесь на образы, которые преобладают в вашем гардеробе. Если вы предпочитаете лаконичную классику, то цветы в стиле минимализм — лучшее, что можно придумать. Смелым, дерзким модницам больше подойдут крупные яркие цветы.