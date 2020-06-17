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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на лето (Фото)

Смотрите фото (19)
Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на лето (Фото)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф
Короткая длина ногтей по праву считается сейчас самой актуальной.
  • 1

    Поэтому даже в таком случае маникюру уделяется особое внимание. Ведь он является частью имиджа модницы, а порой и главным акцентом образа.

  • 2

    В 2020 году в тренде комфорт, практичность и максимальная естественность. 

  • 3

    В современном мире обилие дизайна на ногтях постепенно отходит на второй план. Все более актуальным становится чуть более сдержанное, однотонное покрытие.

  • 4

    Поэтому первое, что стоит сделать — определиться с цветовым решением. Обладательницам коротких ногтей даже в летнем сезоне стоит обратить внимание на натуральные нюдовые оттенки.

  • 5

    Бежевый, молочный, светло-розовый оттенки идеально подходят на каждый день и для рабочих будней.

  • 6

    Нежная пастельная цветовая гамма определенно больше подходит для экспериментов. Здесь вы вряд ли получите смелые и неожиданные сочетания. Но в то же время, будете уверенны, что маникюр получится достойным.

  • 7

    Согласно модным тенденциям, украшать покрытие рисунком или декором не обязательно. Выбирайте тот вариант, который больше всего подходит к образам.

  • 8

    Несомненно, в летнем сезоне не обойтись без ярких красок, в том числе для коротких ногтей. Тем более, что каждая модница стремится попробовать для себя что-то интересное и необычное.

  • 9

    Рекомендуем сделать градиент хотя бы на нескольких ноготках. Это универсальное оформление, благодаря чему не придется волноваться в процессе выбора образа летом.

  • 10

    Ведь все яркие оттенки будут хорошо смотреться с маникюром. Несмотря на большую популярностью нежного маникюра, в летнем сезоне все же хочется добавить яркости.

  • 11

    Сделать это можно с помощью декора, а именно страз, мелких блесток или втирки. На коротких ноготках такие детали смотрятся не менее выигрышно и часто украшают даже повседневный маникюр.

  • 12

    В последнее время популярным стал декор на основе фольги. К примеру, нежные оттиски, эффектные камифубуки и лаконичная скотч-лента. Несомненно, каждый вариант по-своему привлекательный.

  • 13

    Буквально несколько лет назад геометрические рисунки взорвали мир нейл-арта. Его выбирают многие модницы по всему миру и это не удивительно. Все дело в том, что такой дизайн может быть совершенно разным. Нюдовое покрытие с тонкими линиями все также остается лаконичным и подходит для работы в офисе.

  • 14

    Яркий цвет лака с более активным рисунком уже вызывает больше внимания и подходит для путешествий, отдыха на море. При желании в заданном стиле можно сделать вечернее оформление, которое непременно вызовет восторг. Поэтому попробуйте сделать хотя бы один из представленных вариантов летом 2020.

  • 15

    Короткая длина ногтей никогда не была помехой в создании стильного маникюра. Все чаще девушки украшают ноготки невероятно красивыми орнаментами, а также россыпью цветов.

  • 16

    Несомненно, размер рисунка необходимо подбирать основываясь на длине ногтевой пластины. Поэтому не забывайте об этом нюансе.

  • 17

    Также, выбирая рисунок, ориентируйтесь на образы, которые преобладают в вашем гардеробе. Если вы предпочитаете лаконичную классику, то цветы в стиле минимализм — лучшее, что можно придумать. Смелым, дерзким модницам больше подойдут крупные яркие цветы.

  • 18

    Такой маникюр точно станет отражением вашего виденья прекрасного. В летнем сезоне как никогда и другие флористические мотивы, а именно веточки и крупные листья. Это пространство для фантазии, ведь рисунок может смотреться совершенно по-разному.

Маникюр 2020: стильные идеи цветочного дизайна (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Короткие ногти, Нежный маникюр, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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