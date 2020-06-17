"Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах

Украинский дизайнер показал одежду, которую следует оставить в шкафу, а какие нужно прикупить, если таких еще нет в вашем гардеробе.

Фэшн-советами Андре Тан поделился в инстаграм-профиле. Модельер и дизайнер опубликовал подборку из 6 провальных образов, которые "прижились" в гардеробе украинок и посоветовал трендовую альтернативу устаревшим look.

"Не делайте так, пожалуйста", – именно с этих эмоциональных слов он начал свой инстаграм-пост.

Андре Тан отметил, что современные джинсы украшают лишь незначительные потертости и аккуратные прорези, а не "большие дыры, которые разъехались". Он призвал попрощаться с модой предыдущих сезонов.

Дизайнер раскритиковал привычку "одевать все лучшее сразу" в повседневной жизни. Именно к таким вещам относятся платья в стиле baby-doll, которые модницы часто дополняют босоножками на шпильке. Он отметил, что сейчас время для комфорта, элегантности и стиля – платьев свободного покроя и обувь без каблуков.

Шорты с низкой посадкой Андре Тан посоветовал совсем забыть о шортах с низкой посадкой даже для пляжных образов и отдавать предпочтение свободному крою и высокой или средней посадке.

Модельер назвал платья на резинке "убийцей талии". Платья на резинке нависают над талией и скрывают ее. Зато подчеркнуть хрупкость помогут приталенные платья.

Андре Тан иронично заметил, что богатство в виде камней, стразов и бисера и других элементов роскоши следует хранить в ящике и посоветовал выбирать минимализм.

Сочетание колготок и босоножек Андре Тан охарактеризовал как "взрыв мозга". Он посоветовал разлучить эту парочку раз и навсегда и признался, что этим летом, как и каждое предыдущее надеется больше не увидеть такой тандем.