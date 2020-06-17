Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
Первая партия американских ракет Javelin прибыла в Украину
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)
Наполи - Ювентус: онлайн-трансляция финала Кубка Италии-2020 (Видео)
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ
Какой у Вас темперамент: простой тест, который даст ответ

"Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах

"Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Украинский дизайнер показал одежду, которую следует оставить в шкафу, а какие нужно прикупить, если таких еще нет в вашем гардеробе.

Фэшн-советами Андре Тан поделился в инстаграм-профиле. Модельер и дизайнер опубликовал подборку из 6 провальных образов, которые "прижились" в гардеробе украинок и посоветовал трендовую альтернативу устаревшим look.

"Не делайте так, пожалуйста", – именно с этих эмоциональных слов он начал свой инстаграм-пост.

Андре Тан отметил, что современные джинсы украшают лишь незначительные потертости и аккуратные прорези, а не "большие дыры, которые разъехались". Он призвал попрощаться с модой предыдущих сезонов.

Дизайнер раскритиковал привычку "одевать все лучшее сразу" в повседневной жизни. Именно к таким вещам относятся платья в стиле baby-doll, которые модницы часто дополняют босоножками на шпильке. Он отметил, что сейчас время для комфорта, элегантности и стиля – платьев свободного покроя и обувь без каблуков.

Шорты с низкой посадкой Андре Тан посоветовал совсем забыть о шортах с низкой посадкой даже для пляжных образов и отдавать предпочтение свободному крою и высокой или средней посадке.

Модельер назвал платья на резинке "убийцей талии". Платья на резинке нависают над талией и скрывают ее. Зато подчеркнуть хрупкость помогут приталенные платья.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не делайте так, пожалуйста ⠀ Или топ 6 фэйлов этого лета в твоём образе. ⠀ 1. Рваные джинсы Ну сколько можно, серьезно! Современные джинсы допускают небольшие потертости и аккуратные прорези. Давайте скажем уже СТОП большим разъехавшимся дыркам ⠀ 2. Нарядилась! Надевать «сразу все самое лучшее» на каждый день уже давно стало не модным! Поэтому убери подальше платья в стиле baby-doll и туфли на шпильке! Волю комфорту, элегантности и стилю. ⠀ 3. Шорты на низкой посадке. А такое вообще ещё носят? Серьезно? Забудь про них даже на пляже! Свободный крой и средняя/высокая посадка твоё всё. ⠀ 4. Убийцы талии! Именно так я называю платья на резинке, верх которого буквально нависает над ней! Я за варианты, которые подчёркивают талию ⠀ 5. ЛАКШЕРИ! Все богатство в виде камней, стразиков, бисера и прочего лучше хранить в шкатулке, а не на сандалиях ⠀ 6. Тандем, вырывающий мозг Босоножки и колготки! Каждое лето я думаю, что все! Больше я этого не увижу! Но нет Давайте, наконец, разлучим эту парочку раз и навсегда ⠀ Ну вот как-то так, девчоночки Кто узнал себя? Пиши мне в коментах

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Андре Тан иронично заметил, что богатство в виде камней, стразов и бисера и других элементов роскоши следует хранить в ящике и посоветовал выбирать минимализм.

Скрываем лишние килограммы летом: топ-5 советов от Андре Тана

Сочетание колготок и босоножек Андре Тан охарактеризовал как "взрыв мозга". Он посоветовал разлучить эту парочку раз и навсегда и признался, что этим летом, как и каждое предыдущее надеется больше не увидеть такой тандем. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Дизайнер, Модельер, Андре Тан.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киевлян предупредили об опасности: на столицу надвигается гроза
Киевлян предупредили об опасности: на столицу надвигается гроза
В Украине появится новый профессиональный праздник
В Украине появится новый праздник
Боевики убили украинского воина на Донбассе
Боевики убили украинского воина на Донбассе
&quot;Не делайте так, пожалуйста&quot;: Андре Тан рассказал о 6 &quot;фэйлах&quot; в летних образах
"Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь