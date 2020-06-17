"Не делайте так, пожалуйста": Андре Тан рассказал о 6 "фэйлах" в летних образах

Фэшн-советами Андре Тан поделился в инстаграм-профиле. Модельер и дизайнер опубликовал подборку из 6 провальных образов, которые "прижились" в гардеробе украинок и посоветовал трендовую альтернативу устаревшим look.
"Не делайте так, пожалуйста", – именно с этих эмоциональных слов он начал свой инстаграм-пост.
Андре Тан отметил, что современные джинсы украшают лишь незначительные потертости и аккуратные прорези, а не "большие дыры, которые разъехались". Он призвал попрощаться с модой предыдущих сезонов.
Дизайнер раскритиковал привычку "одевать все лучшее сразу" в повседневной жизни. Именно к таким вещам относятся платья в стиле baby-doll, которые модницы часто дополняют босоножками на шпильке. Он отметил, что сейчас время для комфорта, элегантности и стиля – платьев свободного покроя и обувь без каблуков.
Шорты с низкой посадкой Андре Тан посоветовал совсем забыть о шортах с низкой посадкой даже для пляжных образов и отдавать предпочтение свободному крою и высокой или средней посадке.
Модельер назвал платья на резинке "убийцей талии". Платья на резинке нависают над талией и скрывают ее. Зато подчеркнуть хрупкость помогут приталенные платья.
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Не делайте так, пожалуйста ⠀ Или топ 6 фэйлов этого лета в твоём образе. ⠀ 1. Рваные джинсы Ну сколько можно, серьезно! Современные джинсы допускают небольшие потертости и аккуратные прорези. Давайте скажем уже СТОП большим разъехавшимся дыркам ⠀ 2. Нарядилась! Надевать «сразу все самое лучшее» на каждый день уже давно стало не модным! Поэтому убери подальше платья в стиле baby-doll и туфли на шпильке! Волю комфорту, элегантности и стилю. ⠀ 3. Шорты на низкой посадке. А такое вообще ещё носят? Серьезно? Забудь про них даже на пляже! Свободный крой и средняя/высокая посадка твоё всё. ⠀ 4. Убийцы талии! Именно так я называю платья на резинке, верх которого буквально нависает над ней! Я за варианты, которые подчёркивают талию ⠀ 5. ЛАКШЕРИ! Все богатство в виде камней, стразиков, бисера и прочего лучше хранить в шкатулке, а не на сандалиях ⠀ 6. Тандем, вырывающий мозг Босоножки и колготки! Каждое лето я думаю, что все! Больше я этого не увижу! Но нет Давайте, наконец, разлучим эту парочку раз и навсегда ⠀ Ну вот как-то так, девчоночки Кто узнал себя? Пиши мне в коментах
Андре Тан иронично заметил, что богатство в виде камней, стразов и бисера и других элементов роскоши следует хранить в ящике и посоветовал выбирать минимализм.
Сочетание колготок и босоножек Андре Тан охарактеризовал как "взрыв мозга". Он посоветовал разлучить эту парочку раз и навсегда и признался, что этим летом, как и каждое предыдущее надеется больше не увидеть такой тандем.