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Маникюр 2020: самые модные идеи летнего дизайна шеллаком (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2020: самые модные идеи летнего дизайна шеллаком (Фото)
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф
Тенденции в мире моды меняются и совершенствуются каждый год. Они касаются не только образов, но и оформления ногтей.
  • 1

    Тем более, что летний сезон идеально подходит для творческих экспериментов, ярких оттенков и оригинальных или необычных видов дизайна.

  • 2

    Шеллак буквально создан для этого, ведь он способен сохранять привлекательный внешний вид ногтей в течении длительного времени. 

  • 3

    В летнем сезоне нет слишком кардинальных изменений в тенденциях нейл-арта. Есть несколько направлений, которые значительно отличаются между собой. О них мы поговорим немного позже.

  • 4

    А для начала отметим, что в 2020 году нет особых ограничений в выборе цвета для основного покрытия. Каждая девушка вправе сама подбирать подходящий вариант, исходя из стиля образов и даже настроения.

  • 5

    Что касается вариантов дизайна, то слишком сложные композиции, состоящие из множества деталей, постепенно отходят на второй план.

  • 6

    Намного более актуальными стали лаконичные, сдержанные виды оформления ногтей. Наличие декоративных деталей не обязательно. Впрочем, они всегда украшают маникюр и делают его немного более ярким.

  • 7

    Популярность геометрического оформления ногтей сложно переоценить.

  • 8

    Такие орнаменты могут выглядеть совершенно по-разному. Это во многом зависит от наличия тех или иных деталей: полосок, геометрических фигур, точек и другого.

  • 9

    Небольшое количество дизайна зачастую смотрится лаконично и подходит для работы в офисе или на каждый день. В свою очередь, крупный дизайн на яркой основе — идеальный вариант на лето.

  • 10

    Тем более, что его всегда можно украсить скотч-лентой или же небольшим количеством блесток.

  • 11

    Классический френч актуален до сих пор. В летнем сезоне 2020 уместно не только стандартное оформление, но и более оригинальные решения.

  • 12

    Среди них яркая палитра оттенков а также разнообразие видов линии улыбки. Отлично смотрится френч в цветном исполнении, который лучше всего подходит модницам. Ведь они больше всего любят необычные образы и смелые решения.

  • 13

    Что касается линии улыбки, то она может быть треугольная, квадратная или абстрактная. Каждый вариант по-своему оригинально смотрится и всегда привлекает внимание.

  • 14

    Нередко французский маникюр комбинируют с другими видами дизайна. Это может быть ажурное плетение, абстракция, цветочный и геометрический рисунок. А дополнительный декор в виде страз, блесток, втирки или жемчужных бусин идеально подходит на роль украшения.

  • 15

    Ни одно лето не обходится без обилия различных фруктов и ягод. Их изображение пользуется невероятной популярностью, как в одежде или аксессуарах, так и в маникюре.

  • 16

    Поэтому в летнем сезоне такой дизайн просто незаменимый. В основном его сочетают с ярким покрытием, чтобы максимально отразить хорошее настроение. Нередко фрукты на ноготках рисуют в разрезе. Преимущественно это касается арбуза, апельсина или клубники.

  • 17

    Сделать маникюр с фруктовым дизайном можно по-разному. Пожалуй, чаще всего его наносят вручную, что позволяет прорисовать все детали и сделать рисунок реалистичным. Не менее привлекательно смотрится дизайн, созданный с помощью стемпинга или слайдера.

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на лето (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Короткие ногти, Нежный маникюр, Мода 2020, Маникюр на лето, Маникюр 2020, Летний дизайн маникюра.

Автор:

Телеграф
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