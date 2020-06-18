Маникюр 2020: самые модные идеи летнего дизайна шеллаком (Фото)

Тем более, что летний сезон идеально подходит для творческих экспериментов, ярких оттенков и оригинальных или необычных видов дизайна.
Шеллак буквально создан для этого, ведь он способен сохранять привлекательный внешний вид ногтей в течении длительного времени.
В летнем сезоне нет слишком кардинальных изменений в тенденциях нейл-арта. Есть несколько направлений, которые значительно отличаются между собой. О них мы поговорим немного позже.
А для начала отметим, что в 2020 году нет особых ограничений в выборе цвета для основного покрытия. Каждая девушка вправе сама подбирать подходящий вариант, исходя из стиля образов и даже настроения.
Что касается вариантов дизайна, то слишком сложные композиции, состоящие из множества деталей, постепенно отходят на второй план.
Намного более актуальными стали лаконичные, сдержанные виды оформления ногтей. Наличие декоративных деталей не обязательно. Впрочем, они всегда украшают маникюр и делают его немного более ярким.
Популярность геометрического оформления ногтей сложно переоценить.
Такие орнаменты могут выглядеть совершенно по-разному. Это во многом зависит от наличия тех или иных деталей: полосок, геометрических фигур, точек и другого.
Небольшое количество дизайна зачастую смотрится лаконично и подходит для работы в офисе или на каждый день. В свою очередь, крупный дизайн на яркой основе — идеальный вариант на лето.
Тем более, что его всегда можно украсить скотч-лентой или же небольшим количеством блесток.
Классический френч актуален до сих пор. В летнем сезоне 2020 уместно не только стандартное оформление, но и более оригинальные решения.
Среди них яркая палитра оттенков а также разнообразие видов линии улыбки. Отлично смотрится френч в цветном исполнении, который лучше всего подходит модницам. Ведь они больше всего любят необычные образы и смелые решения.
Что касается линии улыбки, то она может быть треугольная, квадратная или абстрактная. Каждый вариант по-своему оригинально смотрится и всегда привлекает внимание.
Нередко французский маникюр комбинируют с другими видами дизайна. Это может быть ажурное плетение, абстракция, цветочный и геометрический рисунок. А дополнительный декор в виде страз, блесток, втирки или жемчужных бусин идеально подходит на роль украшения.
Ни одно лето не обходится без обилия различных фруктов и ягод. Их изображение пользуется невероятной популярностью, как в одежде или аксессуарах, так и в маникюре.
Поэтому в летнем сезоне такой дизайн просто незаменимый. В основном его сочетают с ярким покрытием, чтобы максимально отразить хорошее настроение. Нередко фрукты на ноготках рисуют в разрезе. Преимущественно это касается арбуза, апельсина или клубники.
Сделать маникюр с фруктовым дизайном можно по-разному. Пожалуй, чаще всего его наносят вручную, что позволяет прорисовать все детали и сделать рисунок реалистичным. Не менее привлекательно смотрится дизайн, созданный с помощью стемпинга или слайдера.