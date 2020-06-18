Маникюр 2020: самые модные идеи летнего дизайна шеллаком (Фото)

1 Тем более, что летний сезон идеально подходит для творческих экспериментов, ярких оттенков и оригинальных или необычных видов дизайна.

2 Шеллак буквально создан для этого, ведь он способен сохранять привлекательный внешний вид ногтей в течении длительного времени.

3 В летнем сезоне нет слишком кардинальных изменений в тенденциях нейл-арта. Есть несколько направлений, которые значительно отличаются между собой. О них мы поговорим немного позже.

4 А для начала отметим, что в 2020 году нет особых ограничений в выборе цвета для основного покрытия. Каждая девушка вправе сама подбирать подходящий вариант, исходя из стиля образов и даже настроения.

5 Что касается вариантов дизайна, то слишком сложные композиции, состоящие из множества деталей, постепенно отходят на второй план.

6 Намного более актуальными стали лаконичные, сдержанные виды оформления ногтей. Наличие декоративных деталей не обязательно. Впрочем, они всегда украшают маникюр и делают его немного более ярким.

7 Популярность геометрического оформления ногтей сложно переоценить.

8 Такие орнаменты могут выглядеть совершенно по-разному. Это во многом зависит от наличия тех или иных деталей: полосок, геометрических фигур, точек и другого.

9 Небольшое количество дизайна зачастую смотрится лаконично и подходит для работы в офисе или на каждый день. В свою очередь, крупный дизайн на яркой основе — идеальный вариант на лето.

10 Тем более, что его всегда можно украсить скотч-лентой или же небольшим количеством блесток.

11 Классический френч актуален до сих пор. В летнем сезоне 2020 уместно не только стандартное оформление, но и более оригинальные решения.

12 Среди них яркая палитра оттенков а также разнообразие видов линии улыбки. Отлично смотрится френч в цветном исполнении, который лучше всего подходит модницам. Ведь они больше всего любят необычные образы и смелые решения.

13 Что касается линии улыбки, то она может быть треугольная, квадратная или абстрактная. Каждый вариант по-своему оригинально смотрится и всегда привлекает внимание.

14 Нередко французский маникюр комбинируют с другими видами дизайна. Это может быть ажурное плетение, абстракция, цветочный и геометрический рисунок. А дополнительный декор в виде страз, блесток, втирки или жемчужных бусин идеально подходит на роль украшения.

15 Ни одно лето не обходится без обилия различных фруктов и ягод. Их изображение пользуется невероятной популярностью, как в одежде или аксессуарах, так и в маникюре.

16 Поэтому в летнем сезоне такой дизайн просто незаменимый. В основном его сочетают с ярким покрытием, чтобы максимально отразить хорошее настроение. Нередко фрукты на ноготках рисуют в разрезе. Преимущественно это касается арбуза, апельсина или клубники.