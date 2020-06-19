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Маникюр 2020: эффектный желтый дизайн на лето (Фото)

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Маникюр 2020: эффектный желтый дизайн на лето (Фото)
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф
Яркий желтый цвет полностью отражает летний сезон. Ведь всех радуют теплые лучи солнышка, насыщенные дни, масса энергии и прекрасные эмоции.
  • 1

    Сделать жизнерадостный маникюр в желтом цвете — лучшее решение в 2020 году. Тем более, что данный оттенок многообразен, что позволяет создавать самые разные варианты оформления.

  • 2

    Если же вам по душе более мягкие, спокойные оттенки на ноготках, то присмотритесь к приглушенной гамме в пастельных или песочных тонах.

  • 3

    Кроме того, желтый цвет хорошо сочетается с различными оттенками. Он отлично смотрится вместе с монохромном покрытием. Нейл-мастера часто предлагают варианты комбинации с зеленым, оранжевым, красным, розовым или серым цветом.

  • 4

    Считается, что это наиболее выигрышное решение. Ну и конечно же, всегда можно украсить ноготки различными узорами, рисунками по собственному усмотрению. Тем более, что дальше мы рассмотрим самые популярные варианты лета 2020.

  • 5

    Несмотря на то, что желтый цвет сам по себе смотрится ярко, такой маникюр все же украшают декором. Ведь это прочно укрепилось в нейл-арте и стало модной тенденцией.

  • 6

    Небольшие стразы без цвета лучше всего подходят для оформления маникюра. Тем более, что использовать их можно по-разному.

  • 7

    Это может быть небольшое количество на одном или двух ноготках или же полное покрытие. Также из страз часто выкладывают цветок или бабочку. В целом нет ограничений, поэтому можно пробовать разные варианты украшения.

  • 8

    Летом 2020 года особенно актуальным стал декор на основе фольги. Скотч-ленту чаще всего используют для создания акцентов в геометрическом дизайне. Благодаря чему он смотрится более ярко.

  • 9

    Что касается «чешуи дракона», то она представлена в виде небольших кусочков фольги. Ее фиксируют на ногтевой пластине таким образом, чтобы получился ромб или полоса.

  • 10

    Такое оформление выглядит эффектно. Втирка позволяет добиться более мягкого, изысканного блеска. Поэтому ее используют наиболее часто, независимо от цветового решения маникюра.

  • 11

    Желтый цвет — идеальная база для творческого проявления и реализации оригинальных идей. Среди них не только повседневное оформление, но и что-то более интересное.

  • 12

    Несмотря на то, что ранее стиль минимализм в маникюре характеризовался черно-белым цветовым решением, сейчас все несколько иначе.

  • 13

    В качестве основы или акцента все чаще можно увидеть самые разные оттенки и желтый — не исключение. Тем более, что оформление ногтей в данном цвете — наиболее подходящее решение для новичков. Яркие и незамысловатый дизайн — настоящий тренд 2020 года.

  • 14

    Нарисуйте тонкие веточки, лимоны или ананасы, полоски или рисунок с точками в желтом цвете на прозрачном фоне. Будьте уверены, что такой маникюр точно не останется без внимания.

  • 15

    Когда, если не летом украшать ноготки тропическим принтом в виде листвы и цветов. Это один из самых любимых видов дизайна современных модниц.

  • 16

    Тем более, что его можно не только нарисовать вручную, но и сделать в домашних условиях. Для этого понадобится приобрести наклейки или слайдеры, которые помогут реализовать понравившуюся идею оформления. Конечно же, процесс перенесения достаточно прост, но новичкам может понадобится немного практики.

  • 17

    Такой дизайн можно украсить небольшим количеством блесток и страз, чтобы придать ему большей яркости.

    Именно этот рисунок отражает легкость жарких летних дней. Чаще всего его наносят вручную с помощью набора красок и тонких кистей.

  • 18

    Это позволяет тщательно прорисовать все детали на крылышках, которые и помогают создать необходимый эффект. В некоторых случаях для этого можно использовать наклейки или выложить бабочку из страз. Конечно же, дизайн получится достаточно крупным, объемным, что не всегда удобно в повседневной жизни.

Маникюр 2020: самые модные идеи летнего дизайна шеллаком (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Желтый маникюр, Мода 2020, Маникюр на лето, Маникюр 2020, Летний дизайн маникюра.

Автор:

Телеграф
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