Маникюр 2020: эффектный желтый дизайн на лето (Фото)

1 Сделать жизнерадостный маникюр в желтом цвете — лучшее решение в 2020 году. Тем более, что данный оттенок многообразен, что позволяет создавать самые разные варианты оформления.

2 Если же вам по душе более мягкие, спокойные оттенки на ноготках, то присмотритесь к приглушенной гамме в пастельных или песочных тонах.

3 Кроме того, желтый цвет хорошо сочетается с различными оттенками. Он отлично смотрится вместе с монохромном покрытием. Нейл-мастера часто предлагают варианты комбинации с зеленым, оранжевым, красным, розовым или серым цветом.

4 Считается, что это наиболее выигрышное решение. Ну и конечно же, всегда можно украсить ноготки различными узорами, рисунками по собственному усмотрению. Тем более, что дальше мы рассмотрим самые популярные варианты лета 2020.

5 Несмотря на то, что желтый цвет сам по себе смотрится ярко, такой маникюр все же украшают декором. Ведь это прочно укрепилось в нейл-арте и стало модной тенденцией.

6 Небольшие стразы без цвета лучше всего подходят для оформления маникюра. Тем более, что использовать их можно по-разному.

7 Это может быть небольшое количество на одном или двух ноготках или же полное покрытие. Также из страз часто выкладывают цветок или бабочку. В целом нет ограничений, поэтому можно пробовать разные варианты украшения.

8 Летом 2020 года особенно актуальным стал декор на основе фольги. Скотч-ленту чаще всего используют для создания акцентов в геометрическом дизайне. Благодаря чему он смотрится более ярко.

9 Что касается «чешуи дракона», то она представлена в виде небольших кусочков фольги. Ее фиксируют на ногтевой пластине таким образом, чтобы получился ромб или полоса.

10 Такое оформление выглядит эффектно. Втирка позволяет добиться более мягкого, изысканного блеска. Поэтому ее используют наиболее часто, независимо от цветового решения маникюра.

11 Желтый цвет — идеальная база для творческого проявления и реализации оригинальных идей. Среди них не только повседневное оформление, но и что-то более интересное.

12 Несмотря на то, что ранее стиль минимализм в маникюре характеризовался черно-белым цветовым решением, сейчас все несколько иначе.

13 В качестве основы или акцента все чаще можно увидеть самые разные оттенки и желтый — не исключение. Тем более, что оформление ногтей в данном цвете — наиболее подходящее решение для новичков. Яркие и незамысловатый дизайн — настоящий тренд 2020 года.

14 Нарисуйте тонкие веточки, лимоны или ананасы, полоски или рисунок с точками в желтом цвете на прозрачном фоне. Будьте уверены, что такой маникюр точно не останется без внимания.

15 Когда, если не летом украшать ноготки тропическим принтом в виде листвы и цветов. Это один из самых любимых видов дизайна современных модниц.

16 Тем более, что его можно не только нарисовать вручную, но и сделать в домашних условиях. Для этого понадобится приобрести наклейки или слайдеры, которые помогут реализовать понравившуюся идею оформления. Конечно же, процесс перенесения достаточно прост, но новичкам может понадобится немного практики.

17 Такой дизайн можно украсить небольшим количеством блесток и страз, чтобы придать ему большей яркости. Именно этот рисунок отражает легкость жарких летних дней. Чаще всего его наносят вручную с помощью набора красок и тонких кистей.