Маникюр 2020: стильный оранжевый дизайн на лето (Фото)

1 В 2020 году мастера нейл-арт индустрии рекомендуют обратить внимание на оранжевый цвет, который стал настоящим трендом. Его выбирают для самых разных событий, мероприятий и просто на каждый день.

2 Сам по себе оранжевый цвет на ногтях смотрится потрясающе красиво. Поэтому нередко модницы делают однотонное покрытие, не утяжеляя его различными рисунками и декором.

3 Это прекрасное решение на каждый день, поскольку маникюр будет хорошо сочетаться с яркими летними образами. Впрочем, не стоит отрицать возможность сочетания с другими оттенками.

4 Они могут быть светлыми, темными или такими же яркими. Синий, зеленый, желтый, черный и белый цвет — это лишь малая часть вариантов.

5 То же самое касается декора, который используют для украшения. В основном девушки выбирают стразы, но другие варианты также достойны вашего внимания.

6 Фольгированные оттиски смотрятся лаконично, но в то же время добавляют нужного блеска маникюру. Также прекрасным решением будет использование блесток, скотч-ленты, камифубуки и других деталей.

7 Каждый из представленных видов преображает оранжевое покрытие и делает его еще более актуальным.

8 Яркий маникюр всегда подчеркивал чувство вкуса девушек. Ведь сам по себе оранжевый цвет достаточно сложный и требует более тщательного подбора образов. В летнем сезоне это не составляет труда, поскольку гардероб буквально состоит из ярких красок.

9 Стремительно набирает популярность в летнем сезоне эффект омбре. Тем более, что оранжевый цвет — прекрасная основа для его создания.

10 В качестве дополнительных чаще всего используют красный, желтый и зеленый цвет. Существует несколько вариантов создания эффекта омбре. Профессионалы используют специальный прибор, которые позволяет добиться максимально мягкого перехода оттенков.

11 В домашних условиях сделать его немного сложнее. Для этого понадобится металлическая подложка, несколько оттенков лака или краски и губка.

12 Вначале губку разделяют на необходимое количество кусочков. Поскольку для каждого ноготка надо брать новую, чистую губку.

13 На подложку наносят необходимые оттенки и аккуратно, с помощью губки переносят на ногтевую пластину. Таким образом получается достаточно мягкий градиент.

14 При желании можно добиться этого эффекта с помощью веерной кисти. Но учитывайте, что результат будет выглядеть несколько иначе.

15 Стоит отметить, что маникюр с эффектом омбре часто комбинируют с френчем и цветочным принтом.