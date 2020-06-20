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Маникюр 2020: стильный оранжевый дизайн на лето (Фото)

Маникюр 2020: стильный оранжевый дизайн на лето (Фото)
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф
В летнем сезоне всегда наиболее актуальными становятся яркие оттенки лака. Они смелые, дерзкие и привлекательные.
  • 1

    В 2020 году мастера нейл-арт индустрии рекомендуют обратить внимание на оранжевый цвет, который стал настоящим трендом. Его выбирают для самых разных событий, мероприятий и просто на каждый день.

  • 2

    Сам по себе оранжевый цвет на ногтях смотрится потрясающе красиво. Поэтому нередко модницы делают однотонное покрытие, не утяжеляя его различными рисунками и декором.

  • 3

    Это прекрасное решение на каждый день, поскольку маникюр будет хорошо сочетаться с яркими летними образами. Впрочем, не стоит отрицать возможность сочетания с другими оттенками.

  • 4

    Они могут быть светлыми, темными или такими же яркими. Синий, зеленый, желтый, черный и белый цвет — это лишь малая часть вариантов.

  • 5

    То же самое касается декора, который используют для украшения. В основном девушки выбирают стразы, но другие варианты также достойны вашего внимания.

  • 6

    Фольгированные оттиски смотрятся лаконично, но в то же время добавляют нужного блеска маникюру. Также прекрасным решением будет использование блесток, скотч-ленты, камифубуки и других деталей.

  • 7

    Каждый из представленных видов преображает оранжевое покрытие и делает его еще более актуальным.

  • 8

    Яркий маникюр всегда подчеркивал чувство вкуса девушек. Ведь сам по себе оранжевый цвет достаточно сложный и требует более тщательного подбора образов. В летнем сезоне это не составляет труда, поскольку гардероб буквально состоит из ярких красок.

  • 9

    Стремительно набирает популярность в летнем сезоне эффект омбре. Тем более, что оранжевый цвет — прекрасная основа для его создания.

  • 10

    В качестве дополнительных чаще всего используют красный, желтый и зеленый цвет. Существует несколько вариантов создания эффекта омбре. Профессионалы используют специальный прибор, которые позволяет добиться максимально мягкого перехода оттенков.

  • 11

    В домашних условиях сделать его немного сложнее. Для этого понадобится металлическая подложка, несколько оттенков лака или краски и губка.

  • 12

    Вначале губку разделяют на необходимое количество кусочков. Поскольку для каждого ноготка надо брать новую, чистую губку.

  • 13

    На подложку наносят необходимые оттенки и аккуратно, с помощью губки переносят на ногтевую пластину. Таким образом получается достаточно мягкий градиент.

  • 14

    При желании можно добиться этого эффекта с помощью веерной кисти. Но учитывайте, что результат будет выглядеть несколько иначе.

  • 15

    Стоит отметить, что маникюр с эффектом омбре часто комбинируют с френчем и цветочным принтом.

  • 16

    Это наиболее выигрышный вариант, который идеально подходит для летнего сезона. Стразы не всегда уместны, поскольку часто они визуально лишь утяжеляют маникюр.

Маникюр 2020: эффектный желтый дизайн на лето (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, оранжевый маникюр, Мода 2020, Маникюр на лето, Маникюр 2020, Летний дизайн маникюра.

Автор:

Телеграф
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