Маникюр 2020: самые стильные идеи летнего нейл-арта шеллаком (Фото)

1 Отметим, что в 2020 году нет особых ограничений в выборе цвета для основного покрытия. Каждая девушка вправе сама подбирать подходящий вариант, исходя из стиля образов и даже настроения. Что касается вариантов дизайна, то слишком сложные композиции, состоящие из множества деталей, постепенно отходят на второй план.

2 Намного более актуальными стали лаконичные, сдержанные виды оформления ногтей. Наличие декоративных деталей не обязательно. Впрочем, они всегда украшают маникюр и делают его немного более ярким.

3 Популярность геометрического оформления ногтей сложно переоценить. Такие орнаменты могут выглядеть совершенно по-разному. Это во многом зависит от наличия тех или иных деталей: полосок, геометрических фигур, точек и другого. Небольшое количество дизайна зачастую смотрится лаконично и подходит для работы в офисе или на каждый день.

4 Классический френч актуален до сих пор. В летнем сезоне 2020 уместно не только стандартное оформление, но и более оригинальные решения. Среди них яркая палитра оттенков, а также разнообразие видов линии улыбки. Отлично смотрится френч в цветном исполнении, который лучше всего подходит модницам.

5 Ни одно лето не обходится без обилия различных фруктов и ягод. Их изображение пользуется невероятной популярностью, как в одежде или аксессуарах, так и в маникюре. Поэтому в летнем сезоне такой дизайн просто незаменимый. В основном его сочетают с ярким покрытием, чтобы максимально отразить хорошее настроение.

6 Летом, как никогда пользуется популярностью маникюр с флористическим дизайном. Это могут быть не только разнообразные цветы, но и веточки, листья разного размера и формы. Для их нанесения используют не только яркие, но и нежные оттенки.

7 Именно летний сезон чаще всего выбирают модницы для путешествий. Поэтому вполне закономерно, что ноготки в этот период в основном украшает дизайн в морском стиле. Покрытие шеллаком позволяет сохранить привлекательность маникюра на всю поездку и не бояться влияния воды и солнца.

8 Нейл-мастера из года в год доказывают, что не стоит отказываться от актуальных идей дизайна только по причине короткой длины ногтей.