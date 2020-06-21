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Маникюр 2020: самые стильные идеи летнего нейл-арта шеллаком (Фото)

Маникюр 2020: самые стильные идеи летнего нейл-арта шеллаком (Фото)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф
Летний сезон идеально подходит для творческих экспериментов, ярких оттенков и оригинальных или необычных видов дизайна. Шеллак буквально создан для этого, ведь он способен сохранять привлекательный внешний вид ногтей в течении длительного времени. Поэтому предлагаем прямо сейчас разобраться в том, какой же маникюр с шеллаком будет наиболее актуальным летом 2020 года.
  • 1

    Отметим, что в 2020 году нет особых ограничений в выборе цвета для основного покрытия. Каждая девушка вправе сама подбирать подходящий вариант, исходя из стиля образов и даже настроения. Что касается вариантов дизайна, то слишком сложные композиции, состоящие из множества деталей, постепенно отходят на второй план.

  • 2

    Намного более актуальными стали лаконичные, сдержанные виды оформления ногтей. Наличие декоративных деталей не обязательно. Впрочем, они всегда украшают маникюр и делают его немного более ярким.

  • 3

    Популярность геометрического оформления ногтей сложно переоценить. Такие орнаменты могут выглядеть совершенно по-разному. Это во многом зависит от наличия тех или иных деталей: полосок, геометрических фигур, точек и другого. Небольшое количество дизайна зачастую смотрится лаконично и подходит для работы в офисе или на каждый день.

  • 4

    Классический френч актуален до сих пор. В летнем сезоне 2020 уместно не только стандартное оформление, но и более оригинальные решения. Среди них яркая палитра оттенков, а также разнообразие видов линии улыбки. Отлично смотрится френч в цветном исполнении, который лучше всего подходит модницам.

  • 5

    Ни одно лето не обходится без обилия различных фруктов и ягод. Их изображение пользуется невероятной популярностью, как в одежде или аксессуарах, так и в маникюре. Поэтому в летнем сезоне такой дизайн просто незаменимый. В основном его сочетают с ярким покрытием, чтобы максимально отразить хорошее настроение.

  • 6

    Летом, как никогда пользуется популярностью маникюр с флористическим дизайном. Это могут быть не только разнообразные цветы, но и веточки, листья разного размера и формы. Для их нанесения используют не только яркие, но и нежные оттенки.

  • 7

    Именно летний сезон чаще всего выбирают модницы для путешествий. Поэтому вполне закономерно, что ноготки в этот период в основном украшает дизайн в морском стиле. Покрытие шеллаком позволяет сохранить привлекательность маникюра на всю поездку и не бояться влияния воды и солнца.

  • 8

    Нейл-мастера из года в год доказывают, что не стоит отказываться от актуальных идей дизайна только по причине короткой длины ногтей.

  • 9

    Маникюр, выполненный с помощью шеллака практически не имеет отличий с гель-лаком. Этот материал используют для того, чтобы оформление выглядело привлекательно на протяжении двух-трех недель. Поэтому выбирайте самые подходящие идеи и обязательно реализуйте их в летнем сезоне 2020.

Маникюр 2020: стильный оранжевый дизайн на лето (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Шеллак, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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