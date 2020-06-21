Маникюр 2020: самые стильные идеи летнего нейл-арта шеллаком (Фото)

Отметим, что в 2020 году нет особых ограничений в выборе цвета для основного покрытия. Каждая девушка вправе сама подбирать подходящий вариант, исходя из стиля образов и даже настроения. Что касается вариантов дизайна, то слишком сложные композиции, состоящие из множества деталей, постепенно отходят на второй план.
Намного более актуальными стали лаконичные, сдержанные виды оформления ногтей. Наличие декоративных деталей не обязательно. Впрочем, они всегда украшают маникюр и делают его немного более ярким.
Популярность геометрического оформления ногтей сложно переоценить. Такие орнаменты могут выглядеть совершенно по-разному. Это во многом зависит от наличия тех или иных деталей: полосок, геометрических фигур, точек и другого. Небольшое количество дизайна зачастую смотрится лаконично и подходит для работы в офисе или на каждый день.
Классический френч актуален до сих пор. В летнем сезоне 2020 уместно не только стандартное оформление, но и более оригинальные решения. Среди них яркая палитра оттенков, а также разнообразие видов линии улыбки. Отлично смотрится френч в цветном исполнении, который лучше всего подходит модницам.
Ни одно лето не обходится без обилия различных фруктов и ягод. Их изображение пользуется невероятной популярностью, как в одежде или аксессуарах, так и в маникюре. Поэтому в летнем сезоне такой дизайн просто незаменимый. В основном его сочетают с ярким покрытием, чтобы максимально отразить хорошее настроение.
Летом, как никогда пользуется популярностью маникюр с флористическим дизайном. Это могут быть не только разнообразные цветы, но и веточки, листья разного размера и формы. Для их нанесения используют не только яркие, но и нежные оттенки.
Именно летний сезон чаще всего выбирают модницы для путешествий. Поэтому вполне закономерно, что ноготки в этот период в основном украшает дизайн в морском стиле. Покрытие шеллаком позволяет сохранить привлекательность маникюра на всю поездку и не бояться влияния воды и солнца.
Нейл-мастера из года в год доказывают, что не стоит отказываться от актуальных идей дизайна только по причине короткой длины ногтей.
Маникюр, выполненный с помощью шеллака практически не имеет отличий с гель-лаком. Этот материал используют для того, чтобы оформление выглядело привлекательно на протяжении двух-трех недель. Поэтому выбирайте самые подходящие идеи и обязательно реализуйте их в летнем сезоне 2020.