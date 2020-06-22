Маникюр 2020: стильный выкладной френч (Фото)

1 Сегодня в нейл-индустрии существуют десятки разновидностей френча, среди которых классический вариант, цветной френч, френч с декором, с блёстками, свадебный, твист и многие другие идеи.

2 В зависимости от технологии выполнения, маникюр делят на два вида: нарисованный и выкладной, и последний вариант станет сегодня обсуждаемой темой нашего обзора.

3 Выкладной френч также имеет название «стык в стык» и характеризует данный дизайн очень аккуратной архитектурой ноготка.

4 Сущность техники выкладного французского маникюра заключается в моделировании и удлинении ногтевого ложа при помощи специальных материалов и последующего формирования пилочкой или фрезером ровной линии улыбки.

5 Камуфлирующий гель, паста или пудра, используемые в процессе, прекрасно скрывают все изъяны в виде трещин, бугорков и деформированных участков поверхности.

6 Форма ноготка и линия улыбки при этом подбираются индивидуально под толщину и длину пальчика каждой дамы, что делает этот вид маникюра универсальным.

7 Выкладной маникюр френч имеет ряд убедительных преимуществ, которые лишь укрепляют его популярность среди клиенток маникюрных салонов.

8 После выполнения процедуры ваши ноготки остаются достаточно прочными и сохраняют некоторую гибкость, что позволяет уверенно выдерживать средние механические нагрузки. Френч универсально подходит к любой форме и прекрасно смотрится на натуральных и наращенных ноготках.

9 Время между коррекциями полностью зависит от природной скорости роста ноготков барышни. Во время выполнения маникюра, помимо классического варианта, мастер может оформить арт-френч или красиво дополнить дизайн декором или рисунком.

10 Оформление классического френча представляет собой элегантное сочетание на ногтевой пластине белоснежного кончика и близкого к натуральному оттенку основного покрытия.

11 Выкладной маникюр позволяет барышне самостоятельно выбирать длину ноготка и не сомневаться в его идеальности. Классический френч идеально дополняет как строгие, таки романтические образы и по желанию может дополняться аккуратным рисунком или декором.

12 Подобный вид дизайна характеризуется обратным расположением линии улыбки, которая оригинально переместилась с кончика ногтевой пластины к его основанию.

13 Для оформления обычно используются идентичные классическому френчу оттенки, но вариации более ярких цветов смотрятся не менее привлекательно. Многие мастера также часто используют для выделения обратного френча блестящие лаки или совмещают в одном маникюре оба варианта оформления улыбки.

14 Благодаря своей бархатной структуре, матовые ноготки всегда смотрятся шикарно и остаются весьма популярными. Для оформления французского дизайна можно использовать в дополнение к белому кончику не только оттенки пастельной палитры.

15 Смелые и яркие цвета также очень оригинально сочетаются с французской техникой и смотрятся очень стильно. Матовые ноготки можно дополнить небольшими рисунками, расположив их на акцентном ноготке, аккуратными украшениями в виде узоров из кристаллов небольшого размера или прорисовкой линии улыбки блестящим глиттером.

16 Ноготки с ажурными вензелями и узорами смотрятся невероятно нежно. Рисунки подобного плана могут располагаться на любой части ногтевой пластины и по желанию барышни украшать все ноготки или выделять только акцентные пальчики.