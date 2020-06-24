"Порхай, как бабочка": в моду вернулись украшения из 90-х (Фото)

Модный аксессуар из 90-х в виде заколок-бабочек снова занимает позиции в тренды.

Одним из самых популярных трендов в девяностых были заколки-бабочки на волосы. Даже в начале двухтысячных годов этот аксессуар не терял свою популярность.

Шли годы и об этих заколках уже начали забывать. Одна штучка где-то в закромах пышных локонов не считается. Но сейчас этот тренд вновь вернулся и позволяет выпустить свою яркую натуру наружу.

Британский интернет-магазин Asos опубликовал в Instagram несколько фотографий покупателей бренда.

Переглянути цей допис в Instagram Never too many @soblushing (she/her) @asos_faceandbody Допис, поширений MORE THAN FASHION (@asos) 18 Чер 2020 р. о 11:00 PDT

Ими оказались красивые девчонки, волосы которых украшены разноцветными заколками-бабочками. Стоит отметить, что этот образ вовсе не выглядит как старомодный или детский. Это нынче часть современного молодежного "лука".

Чтобы такой аксессуар вписывался в образ, можно подчеркнуть глаза яркими тенями и добавить несколько лаконичных, не таких ярких, аксессуаров.