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Маникюр 2020: модный молодежный дизайн на лето (Фото)

Маникюр 2020: модный молодежный дизайн на лето (Фото)
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф
Кто, если не молодежь, максимально открыта к различным экспериментам и творческим решениям в нейл-арте. Тем более, что модные тенденции постоянно меняются и преподносят новые, свежие идеи на любой вкус.
  • 1

    Когда, если не летом экспериментировать с яркими, смелыми решениями. Тем более, что неоновое покрытие на ноготках смотрится изумительно и идеально отражает настроение молодежи.

  • 2

    Выбирайте розовый, оранжевый, зеленый, желтый, синий и другие оттенки. Каждый из них идеально подходит для летнего сезона 2020. При желании его всегда можно украсить геометрическим или флористическим дизайном по собственному вкусу.

  • 3

    Не только яркий маникюр имеет место быть в летнем сезоне, но и нежное покрытие.

  • 4

    В частности нюдовый маникюр в основном делают с помощью бежевого, молочного, песочного и других подобных оттенков. Это достаточно практичный вариант оформления, который хорошо смотрится абсолютно со всеми образами.

  • 5

    Обратите внимание на то, что нежный маникюр вовсе не значит, что в нем отсутствует оригинальность. Ее всегда можно добавить, используя модные акценты.

  • 6

    То есть ненавязчивый декор, лаконичный рисунок в стиле минимализм и другое. Каждая девушка должна сама определить, чем именно украшать маникюр на каждый день.

  • 7

    Независимо от основного покрытия, различные виды дизайна все также пользуются спросом. Кто-то выбирает активные решения, другим по душе классика, а третьи предпочитают сдержанность.

  • 8

    В летнем сезоне нет особых запретов, поэтому каждая девушка может выбрать для себя наиболее подходящий по стилю вариант.

  • 9

    Зачастую мраморный дизайн выбирают в холодное время года. Но в этом сезоне предлагаем попробовать что-то новое. В данном случае это имитация мрамора в сочетании с яркими оттенками. Это решение более смелое и современное, поэтому мы уверенны, что модницы оценят его по достоинству.

  • 10

    Главное помнить, что такой дизайн не терпит обилия декора. Оптимальным будет украшение одного или двух ноготков лаконичными деталями.

  • 11

    Популярность стиля минимализм сложно переоценить. Его выбирают в любое время года и лето — не исключение. Все потому, что он сочетает в себе практичность, универсальность и в то же время отражает современные течения моды и оригинальность.

  • 12

    Кроме того, в стиле минимализм можно реализовать не только элементы геометрии, но и флористические рисунки. Также в сочетании с ним нередко можно увидеть негативное пространство, что по-своему преображает маникюр.

  • 13

    Смелые, необычные анималистичные рисунки на ноготках встречаются не часто. Но все же, это направление стало настоящим трендом 2020 года. Только представьте насколько красиво смотрится маникюр с полосками зебры или же пятнышками леопарда, коровы.

  • 14

    Тем более реализовать одну из этих идей максимально просто. Для этого можно использовать набор кистей разной длины и формы. Альтернативным вариантом нанесения может быть стемпинг. Он позволяет сделать рисунок четким и симметричным.

  • 15

    Молодежный маникюр имеет множество вариаций, каждая из которых по-своему прекрасна. В данном случае, правила создания рисунка полностью отсутствуют. И каждая девушка может реализовать собственную творческую задумку даже в домашних условиях.

  • 16

    То есть в одном маникюре могут присутствовать элементы геометрического дизайна, а также сочетание самых разных оттенков. Результат всегда превосходит все ожидания даже у новичков. Поэтому летом предлагаем каждой моднице немного поэкспериментировать с оформлением ноготков.

  • 17

    В летнем сезоне различные надписи на ноготках встречаются все чаще. Этот тренд нейл-арта быстро завоевал сердца модниц. Это не удивительно, ведь надписи могут иметь совершенно разный характер. Кто-то выбирает любимые цитаты, другие предпочитают добавлять мотивирующие фразы.

Маникюр 2020: самые модные идеи летнего французского нейл-арта (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020, Молодежный маникюр.

Автор:

Телеграф
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