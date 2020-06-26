Маникюр 2020: модный молодежный дизайн на лето (Фото)

1 Когда, если не летом экспериментировать с яркими, смелыми решениями. Тем более, что неоновое покрытие на ноготках смотрится изумительно и идеально отражает настроение молодежи.

2 Выбирайте розовый, оранжевый, зеленый, желтый, синий и другие оттенки. Каждый из них идеально подходит для летнего сезона 2020. При желании его всегда можно украсить геометрическим или флористическим дизайном по собственному вкусу.

3 Не только яркий маникюр имеет место быть в летнем сезоне, но и нежное покрытие.

4 В частности нюдовый маникюр в основном делают с помощью бежевого, молочного, песочного и других подобных оттенков. Это достаточно практичный вариант оформления, который хорошо смотрится абсолютно со всеми образами.

5 Обратите внимание на то, что нежный маникюр вовсе не значит, что в нем отсутствует оригинальность. Ее всегда можно добавить, используя модные акценты.

6 То есть ненавязчивый декор, лаконичный рисунок в стиле минимализм и другое. Каждая девушка должна сама определить, чем именно украшать маникюр на каждый день.

7 Независимо от основного покрытия, различные виды дизайна все также пользуются спросом. Кто-то выбирает активные решения, другим по душе классика, а третьи предпочитают сдержанность.

8 В летнем сезоне нет особых запретов, поэтому каждая девушка может выбрать для себя наиболее подходящий по стилю вариант.

9 Зачастую мраморный дизайн выбирают в холодное время года. Но в этом сезоне предлагаем попробовать что-то новое. В данном случае это имитация мрамора в сочетании с яркими оттенками. Это решение более смелое и современное, поэтому мы уверенны, что модницы оценят его по достоинству.

10 Главное помнить, что такой дизайн не терпит обилия декора. Оптимальным будет украшение одного или двух ноготков лаконичными деталями.

11 Популярность стиля минимализм сложно переоценить. Его выбирают в любое время года и лето — не исключение. Все потому, что он сочетает в себе практичность, универсальность и в то же время отражает современные течения моды и оригинальность.

12 Кроме того, в стиле минимализм можно реализовать не только элементы геометрии, но и флористические рисунки. Также в сочетании с ним нередко можно увидеть негативное пространство, что по-своему преображает маникюр.

13 Смелые, необычные анималистичные рисунки на ноготках встречаются не часто. Но все же, это направление стало настоящим трендом 2020 года. Только представьте насколько красиво смотрится маникюр с полосками зебры или же пятнышками леопарда, коровы.

14 Тем более реализовать одну из этих идей максимально просто. Для этого можно использовать набор кистей разной длины и формы. Альтернативным вариантом нанесения может быть стемпинг. Он позволяет сделать рисунок четким и симметричным.

15 Молодежный маникюр имеет множество вариаций, каждая из которых по-своему прекрасна. В данном случае, правила создания рисунка полностью отсутствуют. И каждая девушка может реализовать собственную творческую задумку даже в домашних условиях.

16 То есть в одном маникюре могут присутствовать элементы геометрического дизайна, а также сочетание самых разных оттенков. Результат всегда превосходит все ожидания даже у новичков. Поэтому летом предлагаем каждой моднице немного поэкспериментировать с оформлением ноготков.