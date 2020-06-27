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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна с золотыми цветами (Фото)

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна с золотыми цветами (Фото)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф
Цветочные рисунки всегда выглядят элегантно и очаровательно. Они способны дополнить и украсить повседневный маникюр и смогут стать неотъемлемой частью праздничного дизайна.
  • 1

    Прелестный и благородный рисунок в виде золотых цветов можно расположить как на коротких, так и на длинных ноготках.

  • 2

    При декорировании маникюра золотыми цветами лучше всего использовать крупные рисунки. Комбинирование с цветами позволяет выполнять невероятный дизайн с дополнением в виде анималистических рисунков или геометрических фигур.

  • 3

    Очень красиво и изящно будет выглядеть маникюр с объемными цветами золотого цвета, исполненные при помощи техники лепка или свит-блум. Для ноготков короткой длины лучше всего использовать лаконичные цветочные изображения небольшого размера.

  • 4

    Такое решение не утяжелит и не испортит общий образ модницы. Дополнить и завершить модный дизайн маникюра с золотыми цветами поможет дополнительный декор. Глиттер, кристаллы, стразы, втирка, фольга или пайетки – все это разнообразит и украсит непревзойденный нейл-арт.

  • 5

    Сделать невероятно стильный маникюр с золотыми цветами можно в объемной технике выполнения – лепке или свит-блум. Эти варианты выполнения выделяющихся и броских цветов будут чудесно выглядеть в сочетании с нарядными образами. Также можно использовать такой декор в качестве изюминки для повседневного дизайна.

  • 6

    Выполнять объемные золотые цветы лучше всего на прозрачной или светлой основе. Иногда девушки выполняют данный декор на золотой основе.

  • 7

    Для элегантного и роскошного дизайна в качестве базового покрытия можно использовать контрастный черный цвет. А в виде дополнения используйте бусинки и стразы маленького размера.

  • 8

    Нестареющая тенденция маникюра – это всеми любимый французский маникюр. Так как многие девушки считают данный дизайн скучным и привычным, мастера маникюра вносят невероятные коррективы.

  • 9

    Одним из самых модных и непревзойденных вариантов дизайна стал декор в виде золотых цветов.

  • 10

    Украсить таким элементом можно всю улыбку на каждом пальчике, или же покрыть несколько ноготков цветочными рисунками.

  • 11

    Прекрасно будет выглядеть французский маникюр с дополнением в виде шикарного цветка на прозрачной основе. В качестве оформления можете смело использовать различный декор.

  • 12

    Изысканность и утонченность дизайна ногтей в матовом исполнении прекрасно дополнят цветочные рисунки в золотом цвете. Такой нейл-арт привлечет множество восхищенных взглядов.

  • 13

    Наиболее популярной основой для золотых флористических рисунков считается черный цвет в матовом исполнении. Также данные рисунки прекрасно сочетаются с красным, коричневым, синим или бежевым тонами.

  • 14

    Можно выполнить ноготки одним тоном, а несколько выделить контрастным цветом и украсить золотыми флористическими узорами. Чтоб дизайн получился ярким, выполняйте рисунки и узоры при помощи глиттера.

  • 15

    Умеренный и привлекательный нюдовый маникюр будет идеально гармонировать с очаровательными рисунками цветов, выполненными в золотом тоне на ноготках любой длины и формы.

  • 16

    На данной основе можно выполнить невероятные сюжетные рисунки или самостоятельные бутончики золотого цвета. Оба варианта придадут дизайну игривость и изящность. Для более яркого эффекта используйте броский декор.

Маникюр 2020: модный молодежный дизайн на лето (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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