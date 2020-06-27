Маникюр 2020: стильные идеи дизайна с золотыми цветами (Фото)

1 Прелестный и благородный рисунок в виде золотых цветов можно расположить как на коротких, так и на длинных ноготках.

2 При декорировании маникюра золотыми цветами лучше всего использовать крупные рисунки. Комбинирование с цветами позволяет выполнять невероятный дизайн с дополнением в виде анималистических рисунков или геометрических фигур.

3 Очень красиво и изящно будет выглядеть маникюр с объемными цветами золотого цвета, исполненные при помощи техники лепка или свит-блум. Для ноготков короткой длины лучше всего использовать лаконичные цветочные изображения небольшого размера.

4 Такое решение не утяжелит и не испортит общий образ модницы. Дополнить и завершить модный дизайн маникюра с золотыми цветами поможет дополнительный декор. Глиттер, кристаллы, стразы, втирка, фольга или пайетки – все это разнообразит и украсит непревзойденный нейл-арт.

5 Сделать невероятно стильный маникюр с золотыми цветами можно в объемной технике выполнения – лепке или свит-блум. Эти варианты выполнения выделяющихся и броских цветов будут чудесно выглядеть в сочетании с нарядными образами. Также можно использовать такой декор в качестве изюминки для повседневного дизайна.

6 Выполнять объемные золотые цветы лучше всего на прозрачной или светлой основе. Иногда девушки выполняют данный декор на золотой основе.

7 Для элегантного и роскошного дизайна в качестве базового покрытия можно использовать контрастный черный цвет. А в виде дополнения используйте бусинки и стразы маленького размера.

8 Нестареющая тенденция маникюра – это всеми любимый французский маникюр. Так как многие девушки считают данный дизайн скучным и привычным, мастера маникюра вносят невероятные коррективы.

9 Одним из самых модных и непревзойденных вариантов дизайна стал декор в виде золотых цветов.

10 Украсить таким элементом можно всю улыбку на каждом пальчике, или же покрыть несколько ноготков цветочными рисунками.

11 Прекрасно будет выглядеть французский маникюр с дополнением в виде шикарного цветка на прозрачной основе. В качестве оформления можете смело использовать различный декор.

12 Изысканность и утонченность дизайна ногтей в матовом исполнении прекрасно дополнят цветочные рисунки в золотом цвете. Такой нейл-арт привлечет множество восхищенных взглядов.

13 Наиболее популярной основой для золотых флористических рисунков считается черный цвет в матовом исполнении. Также данные рисунки прекрасно сочетаются с красным, коричневым, синим или бежевым тонами.

14 Можно выполнить ноготки одним тоном, а несколько выделить контрастным цветом и украсить золотыми флористическими узорами. Чтоб дизайн получился ярким, выполняйте рисунки и узоры при помощи глиттера.

15 Умеренный и привлекательный нюдовый маникюр будет идеально гармонировать с очаровательными рисунками цветов, выполненными в золотом тоне на ноготках любой длины и формы.