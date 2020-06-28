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Маникюр 2020: интересные идеи нюдового дизайна (Фото)

Маникюр 2020: интересные идеи нюдового дизайна (Фото)
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф
Несмотря на обилие ярких красок, в летнем сезоне остается актуальным нюдовый маникюр. Он по-особенному изящный, элегантный и является едва ли не самым универсальным решением для модниц. Его выбирают для рабочих будней, для вечерних мероприятий и просто на каждый день.
  • 1

    Безусловно, нюдовое покрытие — едва ли не главный тренд в этом сезоне. Его предпочитают уверенные в себе женщины.

  • 2

    Поскольку такие оттенки всегда отражают спокойствие, уверенность в себе и умеренную строгость. В свою очередь, мужчины отмечают, что нюдовый женский маникюр смотрится изысканно, легко и нежно. Поэтому если вы хотите выглядеть стильно, но при этом сдержанно, выбирайте именно такое покрытие.

  • 3

    К тому же, нюдовые оттенки достаточно разнообразны. Это может быть бежевый, молочный, песочный, светло-розовый и другие тона. Каждый из них по-своему интересно смотрится.

  • 4

    Особенно в сочетании с более заметными цветами. Нередко в одном маникюре нюд комбинируют с белым, серым, коричневым, розовым, голубым или черным цветом. Несомненно в таком решении дизайн получается более ярким и заметным для окружающих.

  • 5

    Декоративные детали в 2020 году не вышли за рамки трендов, поэтому использовать их можно по-разному.

  • 6

    Для лаконичного маникюра лучше выбирать декор на основе фольги, поскольку он более сдержанный. Добавить яркости дизайну всегда можно с помощью разнообразия блесток и страз.

  • 7

    Светлый, нейтральный маникюр вовсе не запрещает эксперименты с различными видами дизайна. Напротив, каждый из них помогает преобразить покрытие и сделать его более интересным, уникальным.

  • 8

    Как известно, данные виды оформления ногтей делают преимущественно в нейтральных оттенках. Беж, песочный или светло-розовый цвет — самые оптимальные варианты в любое время года.

  • 9

    В летнем сезоне можно изменить форму линии улыбки или цветовое решение. Также уместными будут различные рисунки. Но обратите внимание на то, что они не должны быть слишком яркими.

  • 10

    Чаще всего это флористические мотивы, которые подчеркивают нежность светлого маникюра.

  • 11

    Несомненно, абстрактный маникюр существенно отличается от всех остальных.

  • 12

    Все потому, что в процессе его создания нет определенных рамок и ограничений. То есть маникюр можно сделать даже в домашних условиях, не имея набор инструментов и навыков.

  • 13

    Просто следуйте полету фантазий и наносите все детали постепенно. Результат получится невероятно красивым, уникальным.

  • 14

    Имитация натурального камня на ноготках — это что-то необычное, притягательное. В основном для воплощения данной идеи используется небольшое количество оттенков.

  • 15

    Преимущественно они из нюдовой и пастельной гаммы.

  • 16

    Чтобы добиться выразительности дизайна на несколько ноготков часто наносят белый или молочный цвет. За счет этого получается достичь необходимого контраста.

  • 17

    В некоторых случаях на линии могут дополнительно использовать другие оттенки лака и немного блесток. Это подчеркнет выбранный дизайн.

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна с золотыми цветами (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Нюд, Нюдовый маникюр, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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