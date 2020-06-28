Маникюр 2020: интересные идеи нюдового дизайна (Фото)

1 Безусловно, нюдовое покрытие — едва ли не главный тренд в этом сезоне. Его предпочитают уверенные в себе женщины.

2 Поскольку такие оттенки всегда отражают спокойствие, уверенность в себе и умеренную строгость. В свою очередь, мужчины отмечают, что нюдовый женский маникюр смотрится изысканно, легко и нежно. Поэтому если вы хотите выглядеть стильно, но при этом сдержанно, выбирайте именно такое покрытие.

3 К тому же, нюдовые оттенки достаточно разнообразны. Это может быть бежевый, молочный, песочный, светло-розовый и другие тона. Каждый из них по-своему интересно смотрится.

4 Особенно в сочетании с более заметными цветами. Нередко в одном маникюре нюд комбинируют с белым, серым, коричневым, розовым, голубым или черным цветом. Несомненно в таком решении дизайн получается более ярким и заметным для окружающих.

5 Декоративные детали в 2020 году не вышли за рамки трендов, поэтому использовать их можно по-разному.

6 Для лаконичного маникюра лучше выбирать декор на основе фольги, поскольку он более сдержанный. Добавить яркости дизайну всегда можно с помощью разнообразия блесток и страз.

7 Светлый, нейтральный маникюр вовсе не запрещает эксперименты с различными видами дизайна. Напротив, каждый из них помогает преобразить покрытие и сделать его более интересным, уникальным.

8 Как известно, данные виды оформления ногтей делают преимущественно в нейтральных оттенках. Беж, песочный или светло-розовый цвет — самые оптимальные варианты в любое время года.

9 В летнем сезоне можно изменить форму линии улыбки или цветовое решение. Также уместными будут различные рисунки. Но обратите внимание на то, что они не должны быть слишком яркими.

10 Чаще всего это флористические мотивы, которые подчеркивают нежность светлого маникюра.

11 Несомненно, абстрактный маникюр существенно отличается от всех остальных.

12 Все потому, что в процессе его создания нет определенных рамок и ограничений. То есть маникюр можно сделать даже в домашних условиях, не имея набор инструментов и навыков.

13 Просто следуйте полету фантазий и наносите все детали постепенно. Результат получится невероятно красивым, уникальным.

14 Имитация натурального камня на ноготках — это что-то необычное, притягательное. В основном для воплощения данной идеи используется небольшое количество оттенков.

15 Преимущественно они из нюдовой и пастельной гаммы.

16 Чтобы добиться выразительности дизайна на несколько ноготков часто наносят белый или молочный цвет. За счет этого получается достичь необходимого контраста.