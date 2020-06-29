Маникюр 2020: идеи необычного французского дизайна (Фото)

Многим может показаться что классический френч — это скучно. При этом большинство мастеров маникюра опровергают такие мнения и предлагают своим клиенткам большое количество вариантов необычного френча.
Нежный французский маникюр актуален в любое время года и к любому образу. Все чаще мастера нейл-дизайна предлагают его разнообразить необычным дизайном.
Нежный френч создают с помощью нежно-розового, серого и бежевого цветов. Если вы хотите разнообразить нежный френч, то украсьте его ажурным рисунком. Такой рисунок делают как на отдельном ноготке, так и на всех. Нежный французский маникюр сочетается с камнями и блестками.
При этом вы должны помнить, что всего этого должно быть не много, так как френч должен оставаться нежным, а не вызывающим. Такой маникюр дополнит образ любой невесты.
Френч в белом цвете — это прекрасный выбор маникюра для повседневного образа. При этом все чаще модницы выбирают необычный белый френч. Как пример, это может быть двойной белый френч.
При создании такого маникюра основу прокрашивают натуральным оттенком, а улыбку на ногте делают с параллельной полоской белого цвета. Необычный белый френч — маникюр в стиле «Голливуд». В таком маникюре используют металлические блестки.
Нежно и романтично выглядит белый френч без четких линий, а с использованием техники градиент. Необычно может смотреться белый френч с блестками, стразами, фольгой и втиркой.
Хотите необычный френч? Смело разбавляйте его рисунком. Летом можно украсить такой маникюр фруктами или же цветами.
Френч, украшенный цветами, прекрасно подойдет и для повседневного, и для праздничного образа. Зимой украшайте свои ноготки ажурными узорами, еловыми веточками или блестящими елочными игрушками.
Необычно, и в тоже время немного дерзко, смотрится френч с геометрическим рисунком. Такой маникюр может быть актуален и для делового стиля.
Один из способов сделать френч необычным — это выполнить его в ярком цветном варианте. При выборе цвета учитывайте цветовую гамму всего образа и конечно же время года.
Для необычного и яркого френча мастера выбирают черный, красный и белый цвета, при этом не менее актуальны и яркие оттенки. Френч в любом цвете выглядит привлекательно и необычно, при этом каждый цвет обыгрывает маникюр по-своему.
Летний и необычный френч — это сочетание дизайна улыбки, декоративных украшений и яркого цвета. Летом мы можем позволить себе яркий и привлекательный френч.
Френч, украшенный ягодами и фруктами, выглядит привлекательно и ярко. Для придания такому френчу нежности, просто добавьте кружевной узор.
Такой маникюр будет поднимать вам настроение и радовать вас.
Самый лучший летний френч — это цветочный и яркий рисунок.
Уместным и хорошим украшением летнего яркого френча будут бульонки, стразы и камни.
Летнее решение френча — разноцветный или радужный френч. Игривым и стильным выглядит маникюр из-за плавного перехода цветов. Такой маникюр все чаще выбирают для отдыха и на море.