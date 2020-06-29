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Маникюр 2020: идеи необычного французского дизайна (Фото)

Маникюр 2020: идеи необычного французского дизайна (Фото)
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф
Французский маникюр остается популярным в любое время. Этот маникюр подойдет как для повседневного образа, так и для праздничного мероприятия.
  • 1

    Многим может показаться что классический френч — это скучно. При этом большинство мастеров маникюра опровергают такие мнения и предлагают своим клиенткам большое количество вариантов необычного френча.

  • 2

    Нежный французский маникюр актуален в любое время года и к любому образу. Все чаще мастера нейл-дизайна предлагают его разнообразить необычным дизайном.

  • 3

    Нежный френч создают с помощью нежно-розового, серого и бежевого цветов. Если вы хотите разнообразить нежный френч, то украсьте его ажурным рисунком. Такой рисунок делают как на отдельном ноготке, так и на всех. Нежный французский маникюр сочетается с камнями и блестками.

  • 4

    При этом вы должны помнить, что всего этого должно быть не много, так как френч должен оставаться нежным, а не вызывающим. Такой маникюр дополнит образ любой невесты.

  • 5

    Френч в белом цвете — это прекрасный выбор маникюра для повседневного образа. При этом все чаще модницы выбирают необычный белый френч. Как пример, это может быть двойной белый френч.

  • 6

    При создании такого маникюра основу прокрашивают натуральным оттенком, а улыбку на ногте делают с параллельной полоской белого цвета. Необычный белый френч — маникюр в стиле «Голливуд». В таком маникюре используют металлические блестки.

  • 7

    Нежно и романтично выглядит белый френч без четких линий, а с использованием техники градиент. Необычно может смотреться белый френч с блестками, стразами, фольгой и втиркой.

  • 8

    Хотите необычный френч? Смело разбавляйте его рисунком. Летом можно украсить такой маникюр фруктами или же цветами.

  • 9

    Френч, украшенный цветами, прекрасно подойдет и для повседневного, и для праздничного образа. Зимой украшайте свои ноготки ажурными узорами, еловыми веточками или блестящими елочными игрушками.

  • 10

    Необычно, и в тоже время немного дерзко, смотрится френч с геометрическим рисунком. Такой маникюр может быть актуален и для делового стиля.

  • 11

    Один из способов сделать френч необычным — это выполнить его в ярком цветном варианте. При выборе цвета учитывайте цветовую гамму всего образа и конечно же время года.

  • 12

    Для необычного и яркого френча мастера выбирают черный, красный и белый цвета, при этом не менее актуальны и яркие оттенки. Френч в любом цвете выглядит привлекательно и необычно, при этом каждый цвет обыгрывает маникюр по-своему.

  • 13

    Летний и необычный френч — это сочетание дизайна улыбки, декоративных украшений и яркого цвета. Летом мы можем позволить себе яркий и привлекательный френч.

  • 14

    Френч, украшенный ягодами и фруктами, выглядит привлекательно и ярко. Для придания такому френчу нежности, просто добавьте кружевной узор.

  • 15

    Такой маникюр будет поднимать вам настроение и радовать вас.

  • 16

    Самый лучший летний френч — это цветочный и яркий рисунок.

  • 17

    Уместным и хорошим украшением летнего яркого френча будут бульонки, стразы и камни.

  • 18

    Летнее решение френча — разноцветный или радужный френч. Игривым и стильным выглядит маникюр из-за плавного перехода цветов. Такой маникюр все чаще выбирают для отдыха и на море.

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна с золотыми цветами (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Дизайн, Декор, Летний маникюр, Френч, Нюд, Мода 2020, Маникюр 2020, Французский дизайн.

Автор:

Телеграф
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