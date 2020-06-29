Маникюр 2020: идеи необычного французского дизайна (Фото)

1 Многим может показаться что классический френч — это скучно. При этом большинство мастеров маникюра опровергают такие мнения и предлагают своим клиенткам большое количество вариантов необычного френча.

2 Нежный французский маникюр актуален в любое время года и к любому образу. Все чаще мастера нейл-дизайна предлагают его разнообразить необычным дизайном.

3 Нежный френч создают с помощью нежно-розового, серого и бежевого цветов. Если вы хотите разнообразить нежный френч, то украсьте его ажурным рисунком. Такой рисунок делают как на отдельном ноготке, так и на всех. Нежный французский маникюр сочетается с камнями и блестками.

4 При этом вы должны помнить, что всего этого должно быть не много, так как френч должен оставаться нежным, а не вызывающим. Такой маникюр дополнит образ любой невесты.

5 Френч в белом цвете — это прекрасный выбор маникюра для повседневного образа. При этом все чаще модницы выбирают необычный белый френч. Как пример, это может быть двойной белый френч.

6 При создании такого маникюра основу прокрашивают натуральным оттенком, а улыбку на ногте делают с параллельной полоской белого цвета. Необычный белый френч — маникюр в стиле «Голливуд». В таком маникюре используют металлические блестки.

7 Нежно и романтично выглядит белый френч без четких линий, а с использованием техники градиент. Необычно может смотреться белый френч с блестками, стразами, фольгой и втиркой.

8 Хотите необычный френч? Смело разбавляйте его рисунком. Летом можно украсить такой маникюр фруктами или же цветами.

9 Френч, украшенный цветами, прекрасно подойдет и для повседневного, и для праздничного образа. Зимой украшайте свои ноготки ажурными узорами, еловыми веточками или блестящими елочными игрушками.

10 Необычно, и в тоже время немного дерзко, смотрится френч с геометрическим рисунком. Такой маникюр может быть актуален и для делового стиля.

11 Один из способов сделать френч необычным — это выполнить его в ярком цветном варианте. При выборе цвета учитывайте цветовую гамму всего образа и конечно же время года.

12 Для необычного и яркого френча мастера выбирают черный, красный и белый цвета, при этом не менее актуальны и яркие оттенки. Френч в любом цвете выглядит привлекательно и необычно, при этом каждый цвет обыгрывает маникюр по-своему.

13 Летний и необычный френч — это сочетание дизайна улыбки, декоративных украшений и яркого цвета. Летом мы можем позволить себе яркий и привлекательный френч.

14 Френч, украшенный ягодами и фруктами, выглядит привлекательно и ярко. Для придания такому френчу нежности, просто добавьте кружевной узор.

15 Такой маникюр будет поднимать вам настроение и радовать вас.

16 Самый лучший летний френч — это цветочный и яркий рисунок.

17 Уместным и хорошим украшением летнего яркого френча будут бульонки, стразы и камни.