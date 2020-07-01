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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф
Короткая длина ногтей по праву считается сейчас самой актуальной. Поэтому даже в таком случае маникюру уделяется особое внимание. Ведь он является частью имиджа модницы, а порой и главным акцентом образа. В 2020 году в тренде комфорт, практичность и максимальная естественность.
  • 1

    В современном мире обилие дизайна на ногтях постепенно отходит на второй план. Все более актуальным становится чуть более сдержанное, однотонное покрытие.

  • 2

    Поэтому первое, что стоит сделать — определиться с цветовым решением. Обладательницам коротких ногтей даже в летнем сезоне стоит обратить внимание на натуральные нюдовые оттенки.

  • 3

    Бежевый, молочный, светло-розовый оттенки идеально подходят на каждый день и для рабочих будней.

  • 4

    Нежная пастельная цветовая гамма определенно больше подходит для экспериментов. Здесь вы вряд ли получите смелые и неожиданные сочетания.

  • 5

    Но в то же время, будете уверенны, что маникюр получится достойным. Согласно модным тенденциям, украшать покрытие рисунком или декором не обязательно. Выбирайте тот вариант, который больше всего подходит к образам.

  • 6

    Несомненно, в летнем сезоне не обойтись без ярких красок, в том числе для коротких ногтей. Тем более, что каждая модница стремится попробовать для себя что-то интересное и необычное.

  • 7

    Рекомендуем сделать градиент хотя бы на нескольких ноготках. Это универсальное оформление, благодаря чему не придется волноваться в процессе выбора образа летом.

  • 8

    Ведь все яркие оттенки будут хорошо смотреться с маникюром. Несмотря на большую популярностью нежного маникюра, в летнем сезоне все же хочется добавить яркости. Сделать это можно с помощью декора, а именно страз, мелких блесток или втирки.

  • 9

    На коротких ноготках такие детали смотрятся не менее выигрышно и часто украшают даже повседневный маникюр. В последнее время популярным стал декор на основе фольги.

  • 10

    К примеру, нежные оттиски, эффектные камифубуки и лаконичная скотч-лента. Несомненно, каждый вариант по-своему привлекательный.

  • 11

    Буквально несколько лет назад геометрические рисунки взорвали мир нейл-арта. Его выбирают многие модницы по всему миру и это не удивительно.

  • 12

    Все дело в том, что такой дизайн может быть совершенно разным. Нюдовое покрытие с тонкими линиями все также остается лаконичным и подходит для работы в офисе.

  • 13

    Яркий цвет лака с более активным рисунком уже вызывает больше внимания и подходит для путешествий, отдыха на море.

  • 14

    При желании в заданном стиле можно сделать вечернее оформление, которое непременно вызовет восторг.

  • 15

    Поэтому попробуйте сделать хотя бы один из представленных вариантов летом 2020.

Маникюр 2020: яркий молодежный дизайн на лето (Фото)

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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