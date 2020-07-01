Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

1 В современном мире обилие дизайна на ногтях постепенно отходит на второй план. Все более актуальным становится чуть более сдержанное, однотонное покрытие.

2 Поэтому первое, что стоит сделать — определиться с цветовым решением. Обладательницам коротких ногтей даже в летнем сезоне стоит обратить внимание на натуральные нюдовые оттенки.

3 Бежевый, молочный, светло-розовый оттенки идеально подходят на каждый день и для рабочих будней.

4 Нежная пастельная цветовая гамма определенно больше подходит для экспериментов. Здесь вы вряд ли получите смелые и неожиданные сочетания.

5 Но в то же время, будете уверенны, что маникюр получится достойным. Согласно модным тенденциям, украшать покрытие рисунком или декором не обязательно. Выбирайте тот вариант, который больше всего подходит к образам.

6 Несомненно, в летнем сезоне не обойтись без ярких красок, в том числе для коротких ногтей. Тем более, что каждая модница стремится попробовать для себя что-то интересное и необычное.

7 Рекомендуем сделать градиент хотя бы на нескольких ноготках. Это универсальное оформление, благодаря чему не придется волноваться в процессе выбора образа летом.

8 Ведь все яркие оттенки будут хорошо смотреться с маникюром. Несмотря на большую популярностью нежного маникюра, в летнем сезоне все же хочется добавить яркости. Сделать это можно с помощью декора, а именно страз, мелких блесток или втирки.

9 На коротких ноготках такие детали смотрятся не менее выигрышно и часто украшают даже повседневный маникюр. В последнее время популярным стал декор на основе фольги.

10 К примеру, нежные оттиски, эффектные камифубуки и лаконичная скотч-лента. Несомненно, каждый вариант по-своему привлекательный.

11 Буквально несколько лет назад геометрические рисунки взорвали мир нейл-арта. Его выбирают многие модницы по всему миру и это не удивительно.

12 Все дело в том, что такой дизайн может быть совершенно разным. Нюдовое покрытие с тонкими линиями все также остается лаконичным и подходит для работы в офисе.

13 Яркий цвет лака с более активным рисунком уже вызывает больше внимания и подходит для путешествий, отдыха на море.

14 При желании в заданном стиле можно сделать вечернее оформление, которое непременно вызовет восторг.