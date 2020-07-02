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Маникюр 2020: идеи стильного дизайна в розовых тонах (Фото)

Маникюр 2020: идеи стильного дизайна в розовых тонах (Фото)
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф
Розовый цвет — настоящий хит лета 2020 и его выбирают модницы в любом возрасте. Это не удивительно, ведь данный цвет имеет множество оттенков, хорошо сочетается с различными тонами и в целом позволяет экспериментировать с оформлением.
  • 1

    Розовый цвет всегда отличался многогранностью оттенков. Благодаря этому маникюр может смотреться абсолютно по-разному.

  • 2

    В этом году особенно актуальным стал нежно-розовый маникюр, который особенно подчеркивает романтичность и утонченность образа. Покрытие часто комбинируют и с другими пастельными тонами, чтобы немного разнообразить его.

  • 3

    Это прекрасный вариант на каждый день, для свидания и даже свадьбы. К тому же, если использовать декор, маникюр будет более ярким, заметным.

  • 4

    Альтернативное решение в летнем сезоне — яркий розовый маникюр. Это может быть классический цвет, фуксия и многие другие варианты. Каждый из которых заслуживает вашего внимания.

  • 5

    Такое покрытие хорошо смотрится само по себе, но чаще его комбинируют с другими оттенками, рисунками и декором.

  • 6

    Современный маникюр в розовом цвете может смотреться совершенно по-разному. Преимущественно это зависит от основного покрытия, а также наличия других оттенков в оформлении.

  • 7

    Впрочем, немаловажным является рисунок и наличие декора. Поэтому мы подготовили подборку самых свежих, актуальных идей на лето 2020.

  • 8

    Летом не обойтись без тематического флористического дизайна. Тем более, что в данном направлении отсутствуют ограничения и можно воплощать абсолютно все идеи.

  • 9

    Главное, чтобы они смотрелись гармонично относительно размера и формы ногтевой пластины. Цветы могут быть крупными и яркими, если вы предпочитаете дерзкие летние образы. На каждый день больше подойдет минималистичное оформление с веточками и бутонами.

  • 10

    Рекомендуем обратить внимание на крупные тропические листья. Они точно не останутся без внимания и в целом выглядят эффектно. В основном они достаточно яркие и вместе с розовым покрытием создают идеальный маникюр на лето 2020.

  • 11

    С каждым годом все более популярным становится мраморный дизайн. Все потому, что имитация камня выглядит лаконично, не перегружает оформление. К тому же, его можно сделать в самых разных оттенках.

  • 12

    Это дает большое пространство для экспериментов, что в летнем сезоне очень кстати.

  • 13

    В некоторых случаях используют небольшое количество блесток, чтобы придать дизайну яркости.

  • 14

    Обратите внимание на то, что линии в мраморном оформлении очень тонкие, практически незаметные.

  • 15

    Наносят их с помощью специальной кисточки. Именно этот нюанс позволяет добиться схожести с натуральным камнем.

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

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Все по теме:

Дизайн, Декор, Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020, Розовый дизайн.

Автор:

Телеграф
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