Маникюр 2020: идеи стильного дизайна в розовых тонах (Фото)

1 Розовый цвет всегда отличался многогранностью оттенков. Благодаря этому маникюр может смотреться абсолютно по-разному.

2 В этом году особенно актуальным стал нежно-розовый маникюр, который особенно подчеркивает романтичность и утонченность образа. Покрытие часто комбинируют и с другими пастельными тонами, чтобы немного разнообразить его.

3 Это прекрасный вариант на каждый день, для свидания и даже свадьбы. К тому же, если использовать декор, маникюр будет более ярким, заметным.

4 Альтернативное решение в летнем сезоне — яркий розовый маникюр. Это может быть классический цвет, фуксия и многие другие варианты. Каждый из которых заслуживает вашего внимания.

5 Такое покрытие хорошо смотрится само по себе, но чаще его комбинируют с другими оттенками, рисунками и декором.

6 Современный маникюр в розовом цвете может смотреться совершенно по-разному. Преимущественно это зависит от основного покрытия, а также наличия других оттенков в оформлении.

7 Впрочем, немаловажным является рисунок и наличие декора. Поэтому мы подготовили подборку самых свежих, актуальных идей на лето 2020.

8 Летом не обойтись без тематического флористического дизайна. Тем более, что в данном направлении отсутствуют ограничения и можно воплощать абсолютно все идеи.

9 Главное, чтобы они смотрелись гармонично относительно размера и формы ногтевой пластины. Цветы могут быть крупными и яркими, если вы предпочитаете дерзкие летние образы. На каждый день больше подойдет минималистичное оформление с веточками и бутонами.

10 Рекомендуем обратить внимание на крупные тропические листья. Они точно не останутся без внимания и в целом выглядят эффектно. В основном они достаточно яркие и вместе с розовым покрытием создают идеальный маникюр на лето 2020.

11 С каждым годом все более популярным становится мраморный дизайн. Все потому, что имитация камня выглядит лаконично, не перегружает оформление. К тому же, его можно сделать в самых разных оттенках.

12 Это дает большое пространство для экспериментов, что в летнем сезоне очень кстати.

13 В некоторых случаях используют небольшое количество блесток, чтобы придать дизайну яркости.

14 Обратите внимание на то, что линии в мраморном оформлении очень тонкие, практически незаметные.