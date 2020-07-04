Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальные ногти (Фото)

1 Летний сезон всегда ассоциируется с буйством красок. Поэтому яркие, сочные оттенки будут как никогда актуальными.

2 Оранжевый, желтый, зеленый, красный, синий и фиолетовый цвета считаются главными в этом году. Каждый из них имеет большое количество оттенков, что позволяет экспериментировать с сочетаниями.

3 Спрос на нежный, романтичный дизайн также увеличивается. Его преимущественно предпочитают модницы, которых хотят универсальное покрытие на каждый день.

4 В таком случае стоит присмотреться к нюдовым и пастельным оттенкам. Они хорошо сочетаются между собой и часто служат основой для рисунка.

5 К примеру, нюдовое покрытие вместе с цветочным рисунком придает образу нотку романтичности. Он идеально подходит для свидания и просто на каждый день.

6 Классический маникюр продолжает завоевывать сердца модниц. Пожалуй, это самый длительный тренд, который до сих пор актуален. Его выбирают для повседневной жизни, свидания и даже на свадьбу. Ведь это самый универсальный вариант маникюра, который прекрасно смотрится на овальных ноготках.

7 В летнем сезоне предлагаем добавить немного разнообразия привычному оформлению. Вместо белого цвета прекрасно смотрятся пастельные и яркие оттенки. Казалось бы, за счет такой незначительной детали можно кардинально изменить внешний вид стандартного дизайна.

8 Более смелым модницам понравится линия улыбки необычной формы. Она может быть скошенной, волнистой, квадратной.

9 Отлично смотрится твист-френч, который заключается в сочетании двух оттенков, которые пересекаются в центральной части. Ну и конечно же, разнообразить маникюр можно с помощью различных видов дизайна и декора.

10 Несмотря на многолетнюю популярность однотонного покрытия, все же модницы предпочитают наличие дизайна. Летом рисунки в основном более яркие, заметные. Поэтому предлагаем рассмотреть самые актуальные варианты 2020 года.

11 Плавный переход оттенков в маникюре буквально завораживает. Независимо от выбранных оттенков такое оформление смотрится интересно, оригинально.

12 Поэтому эффект омбре пользуется популярностью круглый год, а летом особенно. Ведь можно всячески экспериментировать с сочетанием цветов и рисунков.

13 Рекомендуем обратить внимание на лаки с глиттером. С их помощью можно сделать маникюр еще более необычным и привлекательным.

14 Овальная форма ногтей всегда является признаком естественности, натуральности. Тем не менее, оформляют их совершенно по-разному. Кто-то предпочитает нейтральное покрытие и в таком случае рисунок должен быть выполнен в стиле минимализм.

15 Бутоны, тонкие веточки с листиками — прекрасное решение в данном случае. Такой маникюр уместен на работе, в повседневной жизни и прекрасно подходит для создания вечерних образов.