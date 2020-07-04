Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальные ногти (Фото)

Летний сезон всегда ассоциируется с буйством красок. Поэтому яркие, сочные оттенки будут как никогда актуальными.
Оранжевый, желтый, зеленый, красный, синий и фиолетовый цвета считаются главными в этом году. Каждый из них имеет большое количество оттенков, что позволяет экспериментировать с сочетаниями.
Спрос на нежный, романтичный дизайн также увеличивается. Его преимущественно предпочитают модницы, которых хотят универсальное покрытие на каждый день.
В таком случае стоит присмотреться к нюдовым и пастельным оттенкам. Они хорошо сочетаются между собой и часто служат основой для рисунка.
К примеру, нюдовое покрытие вместе с цветочным рисунком придает образу нотку романтичности. Он идеально подходит для свидания и просто на каждый день.
Классический маникюр продолжает завоевывать сердца модниц. Пожалуй, это самый длительный тренд, который до сих пор актуален. Его выбирают для повседневной жизни, свидания и даже на свадьбу. Ведь это самый универсальный вариант маникюра, который прекрасно смотрится на овальных ноготках.
В летнем сезоне предлагаем добавить немного разнообразия привычному оформлению. Вместо белого цвета прекрасно смотрятся пастельные и яркие оттенки. Казалось бы, за счет такой незначительной детали можно кардинально изменить внешний вид стандартного дизайна.
Более смелым модницам понравится линия улыбки необычной формы. Она может быть скошенной, волнистой, квадратной.
Отлично смотрится твист-френч, который заключается в сочетании двух оттенков, которые пересекаются в центральной части. Ну и конечно же, разнообразить маникюр можно с помощью различных видов дизайна и декора.
Несмотря на многолетнюю популярность однотонного покрытия, все же модницы предпочитают наличие дизайна. Летом рисунки в основном более яркие, заметные. Поэтому предлагаем рассмотреть самые актуальные варианты 2020 года.
Плавный переход оттенков в маникюре буквально завораживает. Независимо от выбранных оттенков такое оформление смотрится интересно, оригинально.
Поэтому эффект омбре пользуется популярностью круглый год, а летом особенно. Ведь можно всячески экспериментировать с сочетанием цветов и рисунков.
Рекомендуем обратить внимание на лаки с глиттером. С их помощью можно сделать маникюр еще более необычным и привлекательным.
Овальная форма ногтей всегда является признаком естественности, натуральности. Тем не менее, оформляют их совершенно по-разному. Кто-то предпочитает нейтральное покрытие и в таком случае рисунок должен быть выполнен в стиле минимализм.
Бутоны, тонкие веточки с листиками — прекрасное решение в данном случае. Такой маникюр уместен на работе, в повседневной жизни и прекрасно подходит для создания вечерних образов.
Конечно же, в летнем сезоне отлично смотрится маникюр с крупными цветами и зелеными тропическими листьями. Они точно не останутся без внимания окружающих. Но учитывайте, что данный дизайн требует более тщательного подбора образов.