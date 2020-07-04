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Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальные ногти (Фото)

Маникюр 2020: стильные идеи дизайна на овальные ногти (Фото)
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф
Форма ногтей играет немаловажную роль в их оформлении. Ведь от нее зависит эффектность маникюра и разнообразие идей дизайна. В 2020 году овальная форма является одной из самых актуальных. Она отличается мягкостью, естественностью линий.
  • 1

    Летний сезон всегда ассоциируется с буйством красок. Поэтому яркие, сочные оттенки будут как никогда актуальными.

  • 2

    Оранжевый, желтый, зеленый, красный, синий и фиолетовый цвета считаются главными в этом году. Каждый из них имеет большое количество оттенков, что позволяет экспериментировать с сочетаниями.

  • 3

    Спрос на нежный, романтичный дизайн также увеличивается. Его преимущественно предпочитают модницы, которых хотят универсальное покрытие на каждый день.

  • 4

    В таком случае стоит присмотреться к нюдовым и пастельным оттенкам. Они хорошо сочетаются между собой и часто служат основой для рисунка.

  • 5

    К примеру, нюдовое покрытие вместе с цветочным рисунком придает образу нотку романтичности. Он идеально подходит для свидания и просто на каждый день.

  • 6

    Классический маникюр продолжает завоевывать сердца модниц. Пожалуй, это самый длительный тренд, который до сих пор актуален. Его выбирают для повседневной жизни, свидания и даже на свадьбу. Ведь это самый универсальный вариант маникюра, который прекрасно смотрится на овальных ноготках.

  • 7

    В летнем сезоне предлагаем добавить немного разнообразия привычному оформлению. Вместо белого цвета прекрасно смотрятся пастельные и яркие оттенки. Казалось бы, за счет такой незначительной детали можно кардинально изменить внешний вид стандартного дизайна.

  • 8

    Более смелым модницам понравится линия улыбки необычной формы. Она может быть скошенной, волнистой, квадратной.

  • 9

    Отлично смотрится твист-френч, который заключается в сочетании двух оттенков, которые пересекаются в центральной части. Ну и конечно же, разнообразить маникюр можно с помощью различных видов дизайна и декора.

  • 10

    Несмотря на многолетнюю популярность однотонного покрытия, все же модницы предпочитают наличие дизайна. Летом рисунки в основном более яркие, заметные. Поэтому предлагаем рассмотреть самые актуальные варианты 2020 года.

  • 11

    Плавный переход оттенков в маникюре буквально завораживает. Независимо от выбранных оттенков такое оформление смотрится интересно, оригинально.

  • 12

    Поэтому эффект омбре пользуется популярностью круглый год, а летом особенно. Ведь можно всячески экспериментировать с сочетанием цветов и рисунков.

  • 13

    Рекомендуем обратить внимание на лаки с глиттером. С их помощью можно сделать маникюр еще более необычным и привлекательным.

  • 14

    Овальная форма ногтей всегда является признаком естественности, натуральности. Тем не менее, оформляют их совершенно по-разному. Кто-то предпочитает нейтральное покрытие и в таком случае рисунок должен быть выполнен в стиле минимализм.

  • 15

    Бутоны, тонкие веточки с листиками — прекрасное решение в данном случае. Такой маникюр уместен на работе, в повседневной жизни и прекрасно подходит для создания вечерних образов.

  • 16

    Конечно же, в летнем сезоне отлично смотрится маникюр с крупными цветами и зелеными тропическими листьями. Они точно не останутся без внимания окружающих. Но учитывайте, что данный дизайн требует более тщательного подбора образов.

Маникюр 2020: все о трендах летнего дизайна для коротких ноготков (Фото)

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Все по теме:

Дизайн, Летний маникюр, Нейл-арт, Дизайн ногтей, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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