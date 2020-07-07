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Маникюр 2020: летний дизайн на квадратные ногти (Фото)

Маникюр 2020: летний дизайн на квадратные ногти (Фото)
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф
Квадратная форма ногтей — едва ли не самая популярная из существующих. Это настоящее спасение для многих модниц, поскольку данная форма выглядит аккуратно и не требует много времени для коррекции.
  • 1

    Немаловажную роль играет то, что она прекрасно подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Но все же, многое зависит от цветового решения и дизайна.

  • 2

    Летом всегда появляется больше смелости для самовыражения даже через нейл-арт. Яркие, сочные оттенки лака как никогда становятся уместными и дополняют повседневные образы.

  • 3

    Поэтому фруктовый дизайн определенно подходит для квадратных ногтей разной длины. Главное — адаптировать рисунок, чтобы он подчеркивал красоту оформления.

  • 4

    Будьте уверены, что такой маникюр не останется без комплиментов, особенно если украсить его стразами или бусинами стандартного размера.

  • 5

    В число наиболее актуальных видов дизайна для квадратных ногтей конечно же входит френч. Он актуален уже многие годы, но при этом постоянно меняется.

  • 6

    Классика смотрится роскошно, но в основном ее выбирают для торжественных мероприятий и встреч. В повседневной жизни можно больше экспериментировать, пробуя неожиданные сочетания. К примеру, линией улыбки в цветном исполнении уже вряд ли кого-то можно удивить.

  • 7

    Однако, если придать ей другую форму, то маникюр будет смотреться по-новому. Не менее интересно и оригинально смотрится френч вместе с другими видами дизайна. Среди них градиент, цветочный и фруктовый принт. Поэтому не стоит ограничиваться базовым предложением в салоне красоты. Проявляйте свою фантазию, а опытный мастер всегда поддержит вас в самовыражении.

  • 8

    Независимо от формы и длины ногтей, летом появляется больше разнообразных вариантов их оформления. Тематический дизайн этого сезона в основном заключается в отдыхе и полном релаксе.

  • 9

    Поэтому не удивительно, что на ноготках можно увидеть якорь, морское побережье, яхту, водных жителей. Такие рисунки идеально смотрятся и часто являются весьма универсальными.

  • 10

    В основном за счет сочетания синего, белого и красного цвета. Не менее прекрасно выглядит маникюр с изображением пляжа, песка, а также заката или рассвета.

  • 11

    Для их создания используется совершенно другая цветовая гамма. В основном это желтый, бежевый, оранжевый, белый и розовый оттенки. Но при этом маникюр получается не менее привлекательным.

  • 12

    Несмотря на невероятную популярность геометрии, как стиля дизайна в нейл-арте, он также со временем меняется. Появляется все больше вариаций, благодаря которым маникюр смотрится по-разному.

  • 13

    Кто-то предпочитает сдержанную лаконичность. Для этого лучше выбирать нюдовые оттенки даже в летнем сезоне.

  • 14

    Непосредственно рисунок в основном содержит не много деталей всего на нескольких ноготках.

  • 15

    Модницы, которые предпочитают передовые новинки, определенно оценят более заметное оформление для квадратных ногтей. Это яркие оттенки лака или даже градиент в сочетании с крупным геометрическим рисунком.

  • 16

    Но чтобы маникюр был гармоничным, дизайн все же лучше использовать на нескольких ногтях. В основном его украшают блестками или скотч-лентой. Впрочем сейчас также актуально оформление паутинкой, которая придает геометрии мягкости. Отлично смотрится сочетание с негативным пространством или даже с цветочным рисунком.

Маникюр 2020: модная цветовая палитра этого сезона (Фото)

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Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Мода 2020, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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