Маникюр 2020: оригинальные идеи дизайна ногтей на лето (Фото)

1 Сложно представить маникюр в летнем сезоне без флористического рисунка. К тому же, он отличается особым разнообразием и имеет бесчисленное количество вариаций на любой вкус.

2 Крупные ромашки, маки, подсолнухи, тюльпаны, розы — это лишь малая часть того, что можно изобразить на ноготках.

3 Каждый дизайн по-своему интересно смотрится, но на визуальный эффект влияет и цвет основного покрытия. Поэтому рекомендуем всегда обращать на это внимание.

4 Не менее актуальным является тропический дизайн на ногтях. Крупные листья и пальмы всегда идеально дополняют летний маникюр. То же самое касается рисунков в небольшом размере. Несмотря на такое разнообразие дизайна, наносить его можно по-разному.

5 Любительницам реалистичности лучше выбирать ручную роспись. Для домашнего оформления больше подойдет слайдер-дизайн — специальные наклейки с готовым рисунком.

6 Плавный переход оттенков отлично смотрится в любое время года. Но именно летом такой маникюр буквально на пике популярности. Только представьте, насколько красиво в данной технике будут выглядеть яркие цвета.

7 Особенно, если дополнить их тематическими рисунками и декором. Но учитывайте, что эффектность маникюра будет по большей части зависеть от выбранной техники нанесения.

8 В домашних условиях преимущественно используют губку или же веерную кисть. Результат получается достойным, но переход не всегда бывает плавным.

9 Наиболее красивого эффекта можно достичь только в салоне, где используются специальные приборы для распыления краски.

10 По поводу актуальности френча всегда возникают споры. Кто-то считает его устаревшим дизайном, который уже давно вышел из моды.

11 Другие же предпочитают его усовершенствовать и преподнести в совершенно другом виде. Нейл-мастера преимущественно поддерживают вторую точку зрения, поскольку имеют определенные навыки создания различных видов дизайна.

12 В летнем сезоне отлично смотрится французский маникюр цветном варианте. Причем вовсе неважно, будет это яркий или пастельный цвет. Каждый из них по-своему привлекательно смотрится.

13 Популярностью пользуется градиентный френч. Несмотря на разнообразие оттенков, такой маникюр универсальный. Все потому, что образы в основном сочетают в себе несколько оттенков. То есть оформление ногтей не будет противоречить цветовому решению вашей одежды.

14 Ну и конечно же, форму линии улыбки во французском маникюре можно менять. Отлично выглядят скошенные или абстрактные линии. Также нередко дополнительно наносят различные рисунки.

15 Это могут быть флористические или геометрические мотивы, гороховый принт и многое другое. Декоративные детали в виде страз и блесток идеально дополняют современный френч.

16 В летнем сезоне, как никогда актуальным становится маникюр с различными фруктами, ягодами и сезонными сладостями. В основном рисунки наносят на белый фон при том, что покрытие на остальных ноготках может быть самым разным.