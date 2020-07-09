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Маникюр 2020: оригинальные идеи дизайна ногтей на лето (Фото)

Маникюр 2020: оригинальные идеи дизайна ногтей на лето (Фото)
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф
В летнем сезоне повсюду настоящее буйство красок и маникюр — не исключение. Ведь существует огромное разнообразие идей на любой вкус. Но несмотря на это, выделить самый красивый дизайн будет достаточно сложно.
  • 1

    Сложно представить маникюр в летнем сезоне без флористического рисунка. К тому же, он отличается особым разнообразием и имеет бесчисленное количество вариаций на любой вкус.

  • 2

    Крупные ромашки, маки, подсолнухи, тюльпаны, розы — это лишь малая часть того, что можно изобразить на ноготках.

  • 3

    Каждый дизайн по-своему интересно смотрится, но на визуальный эффект влияет и цвет основного покрытия. Поэтому рекомендуем всегда обращать на это внимание.

  • 4

    Не менее актуальным является тропический дизайн на ногтях. Крупные листья и пальмы всегда идеально дополняют летний маникюр. То же самое касается рисунков в небольшом размере. Несмотря на такое разнообразие дизайна, наносить его можно по-разному.

  • 5

    Любительницам реалистичности лучше выбирать ручную роспись. Для домашнего оформления больше подойдет слайдер-дизайн — специальные наклейки с готовым рисунком.

  • 6

    Плавный переход оттенков отлично смотрится в любое время года. Но именно летом такой маникюр буквально на пике популярности. Только представьте, насколько красиво в данной технике будут выглядеть яркие цвета.

  • 7

    Особенно, если дополнить их тематическими рисунками и декором. Но учитывайте, что эффектность маникюра будет по большей части зависеть от выбранной техники нанесения.

  • 8

    В домашних условиях преимущественно используют губку или же веерную кисть. Результат получается достойным, но переход не всегда бывает плавным.

  • 9

    Наиболее красивого эффекта можно достичь только в салоне, где используются специальные приборы для распыления краски.

  • 10

    По поводу актуальности френча всегда возникают споры. Кто-то считает его устаревшим дизайном, который уже давно вышел из моды.

  • 11

    Другие же предпочитают его усовершенствовать и преподнести в совершенно другом виде. Нейл-мастера преимущественно поддерживают вторую точку зрения, поскольку имеют определенные навыки создания различных видов дизайна.

  • 12

    В летнем сезоне отлично смотрится французский маникюр цветном варианте. Причем вовсе неважно, будет это яркий или пастельный цвет. Каждый из них по-своему привлекательно смотрится.

  • 13

    Популярностью пользуется градиентный френч. Несмотря на разнообразие оттенков, такой маникюр универсальный. Все потому, что образы в основном сочетают в себе несколько оттенков. То есть оформление ногтей не будет противоречить цветовому решению вашей одежды.

  • 14

    Ну и конечно же, форму линии улыбки во французском маникюре можно менять. Отлично выглядят скошенные или абстрактные линии. Также нередко дополнительно наносят различные рисунки.

  • 15

    Это могут быть флористические или геометрические мотивы, гороховый принт и многое другое. Декоративные детали в виде страз и блесток идеально дополняют современный френч.

  • 16

    В летнем сезоне, как никогда актуальным становится маникюр с различными фруктами, ягодами и сезонными сладостями. В основном рисунки наносят на белый фон при том, что покрытие на остальных ноготках может быть самым разным.

  • 17

    Арбуз, вишню, клубнику и гранат в основном сочетают с красно-белым маникюром. Бананы, лимоны и абрикосы наносят на желто-белое покрытие. Малина дополняет розовый оттенок лака, а виноград — фиолетовый цвет. Как видите, вариантов действительно множество.

Маникюр 2020: красочные идеи зеленого дизайна (Фото)

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Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Летний маникюр, Мода 2020, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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