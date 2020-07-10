Маникюр 2020: впечатляющие идеи дизайна гель-лаком на лето (Фото)

Каждая модница с нетерпением ждет летнего сезона. Ведь это пора ярких эмоций, бесчисленного количества мероприятий, событий и очень важно всегда быть на высоте.
Лучшим решением в таком случае станет маникюр гель-лаком. Он сохраняет привлекательный внешний вид не менее двух недель. Главное — подобрать наиболее подходящий дизайн, который будет гармонично смотреться со многими образами.
В летнем сезоне сфера красоты пользуется невероятной популярностью. Каждая модница стремится к совершенству и маникюру уделяется немало внимания.
Едва ли не самое главное значение в данном случае имеет цвет основного покрытия. Нейл-мастера утверждают, что в 2020 году ограничений в плане выбора практически не существуют.
Ведь маникюр может быть как нежным, так и ярким. Обратите внимание на светлые оттенки лака, если ваш гардероб достаточно разнообразный по цвету. Бежевое, молочное или песочное покрытие в таком случае подойдет к любому образу.
Пастельные тона прекрасно сочетаются между собой и не менее красиво смотрятся соло. Это значит, что можно всячески экспериментировать, создавая новые, оригинальные идеи дизайна.
Это может быть градиентный маникюр или же акцентное покрытие. Каждый вариант достойный внимания модниц.
Яркие или даже неоновые тона — хит 2020 года, который уж точно не останется без внимания.
Розовый, голубой, желтый, оранжевый, фиолетовый, лимонный цвет — прекрасный выбор для жаркого лета. Особенно в сочетании с интересным дизайном или рисунком.
Также тренды нейл-арта на лето включают в себя не слишком сложные варианты оформления ногтей с помощью декора.
Несомненными лидерами по прежнему являются блестки и стразы. Стоит обратить внимание на фольгированный декор в стиле «рыбьей чешуи», камифубуки и скотч-ленты. Втирка и мерцающая пудра дарит роскошный блеск ноготкам.
Летние тенденции гласят, что самое время экспериментировать с бесчисленным количеством дизайнов.
Лучше всего рисунки смотрятся на белом фоне. То есть он играет роль чистого холста, на котором можно реализовать любые, даже самые смелые и неординарные идеи.
Каждая девушка знакома стилем минимализм, но в летнем сезоне предлагаем его немного разнообразить. Для основы лучше использовать нюдовые или полупрозрачные оттенки гель-лака.
Дизайн должен быть непритязательным. То есть тонкие прямые или изогнутые линии, пунктир, точки или стрелки. В результате вы получите универсальный, практичный, но в то же время необычный маникюр.
Как весной, так и летом одним из наиболее актуальных видов дизайна считается цветочный рисунок. В тренде 2020 года не только маленькие бутоны и веточки, но и крупные, объемные цветы. Каждый из них создает совершенно разный эффект на ноготках. Тем более, многое зависит от основного покрытия. При желании всегда можно добавить небольшое количество страз или блесток, чтобы подчеркнуть красоту дизайна.