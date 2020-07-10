Маникюр 2020: впечатляющие идеи дизайна гель-лаком на лето (Фото)

1 Каждая модница с нетерпением ждет летнего сезона. Ведь это пора ярких эмоций, бесчисленного количества мероприятий, событий и очень важно всегда быть на высоте.

2 Лучшим решением в таком случае станет маникюр гель-лаком. Он сохраняет привлекательный внешний вид не менее двух недель. Главное — подобрать наиболее подходящий дизайн, который будет гармонично смотреться со многими образами.

3 В летнем сезоне сфера красоты пользуется невероятной популярностью. Каждая модница стремится к совершенству и маникюру уделяется немало внимания.

4 Едва ли не самое главное значение в данном случае имеет цвет основного покрытия. Нейл-мастера утверждают, что в 2020 году ограничений в плане выбора практически не существуют.

5 Ведь маникюр может быть как нежным, так и ярким. Обратите внимание на светлые оттенки лака, если ваш гардероб достаточно разнообразный по цвету. Бежевое, молочное или песочное покрытие в таком случае подойдет к любому образу.

6 Пастельные тона прекрасно сочетаются между собой и не менее красиво смотрятся соло. Это значит, что можно всячески экспериментировать, создавая новые, оригинальные идеи дизайна.

7 Это может быть градиентный маникюр или же акцентное покрытие. Каждый вариант достойный внимания модниц.

8 Яркие или даже неоновые тона — хит 2020 года, который уж точно не останется без внимания.

9 Розовый, голубой, желтый, оранжевый, фиолетовый, лимонный цвет — прекрасный выбор для жаркого лета. Особенно в сочетании с интересным дизайном или рисунком.

10 Также тренды нейл-арта на лето включают в себя не слишком сложные варианты оформления ногтей с помощью декора.

11 Несомненными лидерами по прежнему являются блестки и стразы. Стоит обратить внимание на фольгированный декор в стиле «рыбьей чешуи», камифубуки и скотч-ленты. Втирка и мерцающая пудра дарит роскошный блеск ноготкам.

12 Летние тенденции гласят, что самое время экспериментировать с бесчисленным количеством дизайнов.

13 Лучше всего рисунки смотрятся на белом фоне. То есть он играет роль чистого холста, на котором можно реализовать любые, даже самые смелые и неординарные идеи.

14 Каждая девушка знакома стилем минимализм, но в летнем сезоне предлагаем его немного разнообразить. Для основы лучше использовать нюдовые или полупрозрачные оттенки гель-лака.

15 Дизайн должен быть непритязательным. То есть тонкие прямые или изогнутые линии, пунктир, точки или стрелки. В результате вы получите универсальный, практичный, но в то же время необычный маникюр.