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В какой цвет покрасить волосы: стильные окрашивания лета 2020

В какой цвет покрасить волосы: стильные окрашивания лета 2020
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Если Вы решились на смену имиджа и хотите перекрасить свои волосы, то эта подборка модных трендов в окрашивании волос Вам пригодится.

Карамельный мокко

Даже если вы предпочитаете эспрессо, когда речь идет о покраске волос, фаворитом является оттенок молочного кофе с карамелью. Этот тренд напоминает технику балаяж, но более интенсивным и очень подходит тем, кто хочет изменить цвет на блонд постепенно.

Ярко-красный

Очень смелый вариант во время карантина продемонстрировала Дуа Липа. Певица покрасила волосы в неоново-красный оттенок, но оставила черный цвет на кончиках и на корнях волос.

Шоколадный трюфель

Насыщенный и "аппетитный" цвет, сочетающий теплые шоколадные тона с холодными темно-коричневыми оттенками. Это удачная идея для тех, кто имеет каштановые волосы и желает освежить цвет, не меняя что-то кардинально.

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Клубничный блонд

Нежный и романтичный оттенок, который можно получить, равномерно смешивая блонд с розовыми тонами. Таким образом волосы приобретают более теплый и интересный цвет.

Персиковый коблер

Разнообразные десерты часто вдохновляют мастеров по окрашиванию волос и в этом году особой популярностью пользуется оттенок персикового коблера. Этот тепло-коричневый оттенок, дополненный нежно-розовым цветом, смотрится восхитительно и эффектно!

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Все по теме:

Мода, Волосы, Цвет волос, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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